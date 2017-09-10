Çeyrek Altın fiyatı gram altın ne kadar kaç TL? Kapalıçarşı Altın fiyatları son dakika

Çeyrek Altın gram gram altın ne kadar sorusu merakla araştırılıyor. Altın fiyatları her gün Kapalıçarşı son dakika açıklamaları ile vatandaşlara duyuruluyor. 10 Eylül altın fiyatları yayınlandı. Değerli madenler arasında yer alan altın, dostlarına ve akrabalarına hediye alacağı şeyler sıralamasında ilk sıralarda yer alıyor. Yatırımcılar da yatırım aracı olarak altını tercih ediyorlar. Altın fiyatları ile ilgili yaşanan gelişmeler özellikle yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Düğün sezonlarında da altın satışlarında büyük bir artış yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde altın uzun bir süre düşüşte kalmıştı. Yatırımcısı altının bu düşüşünü üzüntüyle karşılamıştı. ABD istihdam verisinin yayınlanmasından sonra doların gerilemesi ve Kuzey Kore ile aralarında oluşan gerginliğin ardından altın son yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Spot altının ons fiyatı ilk işlemlerde geçen yılın Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0.3 artışla 1,353.12 dolarda bulunuyor. 10 Eylül çeyrek altın alış fiyatı 236 TL olarak belirlenirken, satış fiyatı 248 TL oldu. Gram altın ise 144 TL’den alınıyor ve 150 TL’den satılıyor. Çeyrek gram altın fiyatları haberimiz içerisinde sizlerle.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatının dolardaki değer kaybından destek bulduğunu belirtti. Dün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) beklentiler doğrultusunda faiz oranını değiştirmediğini anımsatan Memiş, "Doların küresel piyasalarda değer kaybetmesi, altın fiyatlarının da yükselmesine neden oldu. Dolar endeksi dün 92 seviyesinin altına geriledi, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 2,03'ün altına indi. Bu gelişmelerin yanı sıra altının ons fiyatında yaşanan yükselişlerde jeopolitik risklerin de etkisi var." dedi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

10 Eylül çeyrek altın alış fiyatı 236 TL olarak belirlenirken, satış fiyatı 248 TL oldu.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın ise 144 TL’den alınıyor ve 150 TL’den satılıyor.

Alış fiyatı

TL Satış fiyatı

TL Fark Gram Altın (has altın) 144.0232 150.6708 -0.06 % Çeyrek Altın (küçük altın fiyatı) 236.4779 248.3468 -0.06 % Yarım Altın 472.9559 496.6935 -0.06 % Tam Altın (büyük altın) 967.3065 971.3065 -0.06 % Gremse Altın (iki buçukluk altın) 2463.4676 2473.4676 -0.06 % Reşat ve Hamit Altın (Osmanlı altını) 969.2106 971.2106 -0.06 % Cumhuriyet Altını (ata altın fiyatı) 996.8737 998.8737 -0.06 % 24 Ayar Altın (g) 144.0232 150.6708 -0.06 % 22 Ayar Altın (g) 131.0611 137.1104 -0.06 % 18 Ayar Altın (g) 108.0174 113.0031 -0.06 % 14 Ayar Altın (g) 83.9655 87.8411 -0.06 %

Altının ons fiyatı 1.357,59 dolar ile yaklaşık 13 ayın zirvesine çıktı.

Altının ons fiyatı dünkü yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak 1.357,59 dolar ile 16 Ağustos 2016'dan bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda 1.354,00 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatının dolardaki değer kaybından destek bulduğunu belirtti. Dün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) beklentiler doğrultusunda faiz oranını değiştirmediğini anımsatan Memiş, "Doların küresel piyasalarda değer kaybetmesi, altın fiyatlarının da yükselmesine neden oldu. Dolar endeksi dün 92 seviyesinin altına geriledi, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 2,03'ün altına indi. Bu gelişmelerin yanı sıra altının ons fiyatında yaşanan yükselişlerde jeopolitik risklerin de etkisi var." dedi.

Memiş,ons altında yükselişlerin kalıcı olabilmesi için düzeltme hareketlerinin yaşanması gerektiğini belirterek, teknik açıdan 1.360 doların direnç, 1.340 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

ALTIN NEDİR?

Kimyada Au sembolü ile gösterilen, parlak sarı renklerde, metal grubuna ait bir elementtir. Kolay tepkimeye girmemesi özelliğiyle bilinen altın, havadan ve sudan etkilenmez. Bu nedenle asla paslanmaz, renginde kararma olmaz. Saf halinde ise oldukça yumuşak olmasından ötürü, kolaylıkla işlenip; şekil verilebilir değerli bir metaldir.

Altının Tarihçesi

Bilinen en eski kayıtlara göre Mısır hükümdarları döneminde milattan önce 3200 yıllarında, altın darphanelerde çubuklar haline getirilerek, para yerine kullanılmıştır. Peru’da milattan önce 2000 yılına ait altından yapılmış eşyaların kalıntıları bulunmuştur. Yunanlılar, İranlılar, Sümerler, Asurlular ve özellikle Lidyalılar altına önem veren medeniyetlerden bazılarıdır.

Milattan önce 550 yıllarında Lidya medeniyetinin kralı Krezus, altını para yerine bastırarak; ticaretin artırılması sağlanmıştır. Türkler ise Müslümanlığı kabul etmelerinin ardından altından eşyalar yapma konusunda temkinli davranmışlardır. Altını sadece süs eşyası yapmak için kullanmışlardır. Altın dünyada en çok Yeni Gine’de, ülkemizde ise Mersin, Niğde, Kütahya, Bursa, İzmir, Antakya ve Balıkesir civarında çıkartılmaktadır.