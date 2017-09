Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 3 Eylül 2017 Kapalıçarşı son dakika altın fiyatlarında son durum nedir? soruların yanıtları belli oldu. Yapılan son açıklamalara göre altının gram fiyatı düşüşte. Çeyrek altın ise yükselişini sürdürüyor. ABD verilerinin ardından 1.328 dolarla yaklaşık 10 ayın zirvesini gören altının ons fiyatı 1.325 dolardan işlem görüyor. Altının onsu, 1.328 dolarla yaklaşık 10 ayın zirvesini gördükten sonra 1.325 dolar seviyelerinde seyrediyor. Gün içerisinde 1.320 doların altında yatay seyreden altının onsu ABD'de beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam verisinin ardından 1.328,29 dolara kadar yükseldi ancak daha sonra kazançlarını geri verdi. Altının onsu saat 16.30 itibarıyla 1.325,16 dolar seviyelerinde seyrediyor.



Altının ons fiyatı, Kuzey Kore'nin füze ateşlemesinin ardından güvenli varlık talebiyle 1.322 dolara yükselerek 9 Kasım'dan beri en yüksek seviyeyi gördü. Çeyrek altın fiyatları 240 liradan işlem görürken gram altın fiyatları 146 liradan alıcı buldu.



Analistler, ABD istihdam piyasasındaki iyileşmenin biraz ivme kaybettiğini, altının on fiyatının bu hafta içerisinde yaklaşık 10 ayın en yükseğine çıktığını belirtiyor.



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



Çeyrek altın ise 233,87 liradan alınırken 239,72 liradan satılıyor. Yarım altın da 467,74’den alınırken 479,43 liradan satılıyor.



CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?



Cumhuriyet altını ise 965,40 liradan alınıp 979,99 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 931,65 liradan alınırken 961,50 liradan satılıyor.









Altının gram fiyatı, ons fiyatındaki sakin seyre paralel 145 liranın hemen üzerinde dengelendi. Güne yatay bir başlangıç yapan gram altın, en yüksek 145,4 lirayı görmesinin ardından saat 10.50 itibarıyla 145,1 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 238 lira, Cumhuriyet altını 971 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise bugün sınırlı da olsa düşüş eğiliminde hareket ederek önceki kapanışa göre yüzde 0,17 azalışla 1.307 dolardan alıcı buluyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, Kuzey Kore tedirginliğiyle salı günü yılın en yüksek seviyesini test eden altının ons fiyatının, 1.300-1.310 dolar andında sakinleştiğini kaydetti. Altının ons fiyatında 1.305 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanıp sağlanamayacağının takip edilmesi gerektiğini ifade eden Memiş, bugün Kurban Bayramı arifesi olması nedeniyle Kapalıçarşı piyasasının öğlene kadar açık olacağını hatırlattı.



Memiş, altının gram fiyatının 144,50-145,50 lira bandında işlem görebileceğini dile getirerek, uluslararası piyasalarda öğleden sonra ve yarın ABD'de açıklanacak önemli verilerin izleneceğini ifade etti.



DOLAR/TL YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ!



Yurt içinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu günde, dolar/TL 3,4176 ile bu yılın en düşük seviyesini, altın ise 1.328 dolar ile on ayın zirvesini gördü.



Yurt içinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu günde, dolar/TL güne yatay seyirle başladıktan sonra beklentilerden düşük gelen ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından 3,4176 ile yılın en düşük seviyesini gördü. Dolar/TL TSİ 18:40 itibarıyla günlük bazda yüzde 0,80 düşüşle 3,4256'dan işlem görüyor.









ALTININ ONSU 1.325 DOLAR SEVİYELERİNDE



Gün içerisinde 1.320 doların altında yatay seyreden altının onsu ABD'de beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam verisinin ardından 1.328,29 dolara kadar yükseldi. Altının onsu saat 18:40 itibarıyla 1.323 dolar seviyelerinde seyrediyor. Analistler, ABD istihdam piyasasındaki iyileşmenin biraz ivme kaybettiğini, altının on fiyatının bu hafta içerisinde yaklaşık 10 ayın en yükseğine çıktığını belirtiyor.



TARIM DIŞI BEKLENTİLERİNDEN ALTINDA



ABD'de tarım dışı istihdam Ağustos'ta 156 bin artış kaydetti. Uzmanların beklentisi istihdam verisinin 179 bin seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi. Veri, bir önceki ay 209 bin düzeyinde gelmişti. ABD'de Ağustos'ta işsizlik oranı ise yüzde 4,4 ile yüzde 4,3 olan beklentilerin üzerinde geldi.