Altın dolar kuru fiyatları 9 Ağustos son durum nedir Gram altın çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar



Altının gramı güne yükselişle başladı! Çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları bugün yükselişte mi düşüşte mi? Dolar kuru bugün ne kadar? Altın fiyatları 9 Ağustos: Gram altın çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? Dolar kaç TL? Kapalıçarşı altın fiyatları yeni güne nasıl başladı? Çeyrek ve gram altın fiyatı bugün ne kadar? soruların yanıtları merak konusu oldu. Gram altın 203,3 lira, çeyrek altın 332 lira ve Cumhuriyet altını 1.355 liradan işlem görüyor. Hareketli günler geçiren altın piyasasının bugünkü durumu merak konusu oldu. Haftanın ilk gününde, dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 210,7 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, dün yükselişini sürdürmüştü. Dün kapanışta çeyrek altın 336,00 lira, Cumhuriyet altını 1.378,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,23 yükselişle 206,20 liradan işlem gördü. Altının ons değeri 8 Ağustos'ta 1.214 Dolar'dan işlem görürken gram altın çeyrek altın fiyatları, bugün Kapalı Karşı'da ne kadar? Dolar kuru, düne oranla düşüş içerisinde olurken Dolar-TL bazında sabah saatlerinde serbest piyasa üzerinden 0.29 yükseliş gözlemlendi. Öte yandan ekonomi uzmanları ABD-Türkiye arasındaki ön mutabakatın sağlanmasından sonra gözler bugün yapılacak görüşmelere çevrildi. Bugün gram altın 210 lira, çeyrek altın 343 lira ve Cumhuriyet altını 1.398 liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN GÜNE NASIL BAŞLADI?

Gram altın 210 lira, çeyrek altın 343 lira ve Cumhuriyet altını 1.398 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 210 lira seviyelerinde dengelendi.



Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,43 primle 206,1 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,9 değer kazancıyla 210 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 343 lira, Cumhuriyet altını da 1.398 liradan satılıyor.



Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.214 dolardan alıcı buluyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD ve Türk heyetleri arasındaki diplomasi trafiğinin piyasaların odağında bulunduğunu belirterek, altının gram fiyatının 190-215 lira bandında hareket edebileceğini söyledi.



Altının ons fiyatının dar bant aralığında işlem görmeye devam ettiğini ifade eden Memiş, ons fiyatında 1.217 doların direnç 1.207 doların ise destek konumunda olduğunu bildirdi.



DOLAR KURU FİYATLARINDA SON DURUM NEDİR?



Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,3750 seviyesinde dengelendi.



Dün 5,2182 - 5,3072 aralığında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 5,2825'ten tamamladı.



Bugüne yükselişle başlayan ve 5,4085'i gören dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 5,3750 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 2 artışla 6,2550'den, sterlin/TL de yüzde 2,2 değer kazancıyla 6,9410'dan işlem görüyor.



Analistler, bugün yurt içi veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de ÜFE verisinin takip edileceğini belirterek, Türkiye ile ABD arasındaki mevcut sorunların çözümüne yönelik ABD'de bulunan Türk heyetinin, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı yetkilileriyle görüşmelerine ilişkin haber ve açıklamaların gündemin odağında yer aldığını söyledi.



Teknik açıdan dolar/TL'de 5,20'nin önemli destek konumunda bulunduğunu ifade edilen analistler, bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüşün ivmelenebileceğini dile getirdi.





GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIM-SATIM DEĞERLERİ 8 AĞUSTOS 2018



GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?



205,02 liradan alınırken 205,08 liradan satılıyor.



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



Çeyrek altın 328,41 liradan alınırken 335,90 liradan satılıyor.



YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?



Yarım altın 654,77 liradan alınıp, 671,79 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?



Tam altın alış 1340.48 liradan işlem görürken, tam altın satış 1352.73 Lirası.



YARIM ALTIN NE KADAR?



Yarım altın alış 663.06 liradan işlem görürken, yarım altın satış 676.52Türk Lirası.



REŞAT ALTIN NE KADAR?



Reşat altın alış 1336.58 liradan işlem görürken, Reşat altın satış 1350.07 Lirası.



CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?



Cumhuriyet altını ise 1358,00 liradan alınıp 1370,00 liradan satılıyor.

Uzmanlar, yurt içi piyasalarda dolar kurunda yaşanan yükselişlerin altının gram fiyatında yeni rekorların kırılmasına neden olduğunu belirtti.



Altının gram fiyatının, 210 lira seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdığını anımsatan uzmanlar, "Dolar kurunun dün 5,4258 seviyesine yükselmesi, altının gram fiyatındaki yükselişte tek neden olduğunu söyleyebiliriz. Altının gram fiyatında 210 lira seviyesi güçlü bir direnç seviyesi konumunda. Bu seviye yukarı yönlü kırılırsa yükselişler 215 lira seviyesine kadar sürebilir. Kısa vade için altının gram fiyatında 207-210 lira seviyelerinin çok kritik seviyeler olduğunu belirtmek isteriz." ifadelerini kullandı.



Uzmanlar, dolar endeksinde yükselişlerin devam etmesinin, altının ons fiyatının baskı altında kalmasına neden olduğunu belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.207 doların destek, 1.217 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.



Altın piyasası 8 Ağustos'ta yatay seyirde işlem görürken, Anadolu Ajansı Analist Uzmanı İslam Memiş, dünkü açıklamalarında Dolar'ın artışından ötürü sarı-metal piyasalarda yükseliş yaşandığını açıklamıştı. Memiş " Gram altının değerinde 210 lira seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdığını anımsatan Memiş, "Dolar kurunun dün 5,4258 seviyesine yükselmesi, altının gram değerinde yükselişte tek neden olduğunu söyleyebiliriz. Altının gram değerinde 210 lira seviyesi güçlü bir direnç seviyesi konumunda. Bu seviye yukarı yönlü kırılırsa yükselişler 215 lira seviyesine kadar sürebilir. Kısa vade için altının gram fiyatında 207-210 lira seviyelerinin çok kritik seviyeler olduğunu belirtmek isteriz." açıklamasında bulundu.







DOLAR/TL KURU BUGÜN NE KADAR? DÖVİZ KURLARI 8 AĞUSTOS 2018



Dolar alış 5,23 lira, satış 5,24 liradan işlem görürken Euro alış 6,08 lira, satış 6,11 liradan satılıyor. Sterlin alış 6,78 liradan alınırken, satış 6,80 liradan işlem görüyor. İsviçre Frangı alış 5,26 lira, satış 5,27 lira. Rus Rublesi alış 0,08, satış ise 0.08 lira.

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.



ABD ile ilişkilerde yaşanan gerilimin etkisiyle yükselişte olan dolar/TL, iki ülke heyetlerinin yapacağı temasların etkisiyle frenledi.



Dolar/TL önceki gece piyasaların kapalı olduğu saatlerde 5,4250 ile tarihi zirveyi görmesinin ardından yönünü aşağı çevirdi. Dün 5,20'nin altını gören kur bugün 5,25'in üzerinde seyrediyor.



Euro/TL 6,10'un üzerinde hareket ediyor.



BIST 100 endeksi ise, güne yüzde 0,17 artışla 96 bin 327 puandan başladı.



Uzmanlar, bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik haber akışının takip edildiğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,20'nin altında kapanışlar olması durumunda düşüşlerin ivmeleneceğini söyledi.

SAHTE ALTIN NASIL ANLAŞILIR?



Gerek ev kadınları gerek yatırımcıların en çok korktuğu sahte altın almak. Peki sahte altın nasıl anlaşılır. Uzmanların açıklamalarına göre; Yanınızda ufak bir mıknatıs bulundurun. Altını alırken mıknatısı yakınlaştırın. Eğer geliyorsa, altın değildir; eğer gelmiyorsa o altındır.



- Altın değerli ve özgül ağırlığı olan bir elementtir. Bu yüzden altınların kendilerine has bir ağırlığı vardır. Elinize aldığınızda bu ağırlığı hissedebilirsiniz. Sahte altınlarda ise ağırlık normal altınlara göre daha hafiftir.



- Altının üzerinde "damga" yoksa o altının sahte olma durumu yüksektir. Altını alırken üzerinde damga olup olmadığına bakın.



- Gerçek altın değeri her zaman bellidir. Şayet altın alırken, günün fiyatlarından düşükse, o altının sahte olma olasılığı yüksektir.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?



Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.



ALTIN NERELERDEN ÇIKARILIR?



Okyanus dipleri, akarsuların kumlu yatakları ve volkanik kuvarslar içerisinde altın madenleri yeryüzüne çıkar. Buralarda yeryüzüne çıkan altınların külçe halinde oldukları bilinmektedir. Sel yatağı kumlarının içerisinde ortaya çıkan altının kumdan ayırt edilmesi son derece kolaydır. Yassı ve yuvarlak bir kap altını ayırt etmekte kullanılan bir araç ve gereçtir. Okyanus diplerinde ve nehir yataklarında altın bulmak için ise tarak makinelerinden yararlanılır. Küçük parçacıklar halinde bulunan altınlar kuvars kayalıklarında ortaya çıkarlar.



ÇEYREK ALTIN NEDİR?



Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.