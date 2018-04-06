Çeyrek altın üretimi son 4 yılın en yüksek seviyesinde

AA muhabirinin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın ilk çeyreğinde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarına karşın Darphane'nin üretimi hız kesmedi. Darphane'de yılın ilk 3 ayında yaklaşık 11,2 ton altın üretimi gerçekleştirildi.

Yılın ilk 3 ayında çeyrek altın üretimi ise 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 21 artış kaydetti. İlk 3 ayda 1 milyon 656 bin 760 adet olan çeyrek altın üretimi, 2,9 ton olarak kayıtlara geçti.

En yüksek artışın yaşandığı ocak ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 47 artışla 722 bin 850 adet çeyrek altın piyasaya sürüldü.

Çeyrek altın üretiminde şubatta yüzde 38,1 artış

Verilere göre, çeyrek altın üretimi, bu yılın şubat ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 38,1 artışla 466 bin 40 adet oldu.

Çeyrek altın üretimi, Mart 2017'ye göre yüzde 13 azalışla geçen ay 467 bin 870 adet olarak kayıtlara geçti.