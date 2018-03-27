Altın fiyatları güne nasıl başladı? Çeyrek ve gram altın bugün ne kadar oldu? İstanbul Kapalıçarşı altın fiyatları kaç liradan alınıp satılıyor? soruların yanıtları ve yeni gelişmeleri sizlere bu haberimizde aktarmaya çalışacağız. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 173,2 lira seviyesinde dengelendi. Çeyrek altın 283 lira, Cumhuriyet altını ise 1.155 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 173,2 lira seviyesinde dengelendi. Dün altının ons fiyatından bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 173,8 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, dolar kurundaki düşüşlerin etkisiyle bu seviyelerde tutunamadı ve günü 172,6 lira ile önceki kapanışının hemen altında tamamladı. 27 Mart 2018 çeyrek altın fiyatları ve gram altın fiyatları ile ilgili son gelişmeleri bu haberimizde bulabilirsiniz...



GRAM ALTIN 173,2 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR



Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazancıyla 173,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 283 lira, Cumhuriyet altını da 1.155 liradan satılıyor.



ALTININ ONS FİYATI



Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 1.355 dolardan işlem görüyor.







ALTINI RUSYA VE ABD YÜKSELTİYOR



Finans Analisti İslam Memiş, Rusya ve ABD arasındaki siyasi gerilimin altın fiyatlarını yükselttiğini kaydetti. Memiş, ABD ve 14 Avrupa Birliği ülkesinin Rus diplomatları sınır dışı edeceğine yönelik açıklamaların altın fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu belirterek, "Geçen hafta ticaret savaşlarına yönelik artan kaygılarla 1.350 dolar seviyesine yükselen altının ons fiyatı, dün akşam saatlerinde 1.355 dolara yükseldi. ABD kaynaklı gelişmelerin altının ons fiyatında yükselişe neden olduğu söylenebilir." değerlendirmesinde bulundu.



Piyasaların bu hafta Çin-ABD "ticaret savaşları" ve Rusya-ABD arasındaki siyasi gelişmelere odaklanacağını bildiren Memiş, "Teknik olarak altının ons fiyatı 1.350 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirirse yükselişler 1.360 dolar, olası düşüşte ise 1.330 dolar seviyesi gündeme gelebilir."



Memiş, dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle dün tarihi zirvesi olan 173,8 liraya yükselen altının gram fiyatında kısa vadede 170-175 lira bandının takip edileceğini dile getirerek şunları kaydetti:



"Altın yatırımcısına bu seviyelerden alım tavsiyesinde bulunmuyoruz. Teknik olarak 168 lira seviyesinin üzerindeki rakamları spekülatif olarak değerlendiriyoruz. Global piyasalarda belirsizlik devam ettiğinden döviz ve emtia fiyatlarında dalgalı seyrin geçmesini beklemek gerek."







ALTININ GRAMI 173 LİRAYI AŞTI



Gram altın 173,2 lira, çeyrek altın 283 lira ve Cumhuriyet altını 1.155 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 173,2 lira seviyesinde dengelendi.



Dün altının ons fiyatından bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 173,8 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, dolar kurundaki düşüşlerin etkisiyle bu seviyelerde tutunamadı ve günü 172,6 lira ile önceki kapanışının hemen altında tamamladı.



Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazancıyla 173,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 283 lira, Cumhuriyet altını da 1.155 liradan satılıyor.



Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 1.355 dolardan işlem görüyor.









Analisti İslam Memiş, Rusya ve ABD arasındaki siyasi gerilimin altın fiyatlarını yükselttiğini kaydetti.



Memiş, ABD ve 14 Avrupa Birliği ülkesinin Rus diplomatları sınır dışı edeceğine yönelik açıklamaların altın fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu belirterek, "Geçen hafta ticaret savaşlarına yönelik artan kaygılarla 1.350 dolar seviyesine yükselen altının ons fiyatı, dün akşam saatlerinde 1.355 dolara yükseldi. ABD kaynaklı gelişmelerin altının ons fiyatında yükselişe neden olduğu söylenebilir." değerlendirmesinde bulundu.



Piyasaların bu hafta Çin-ABD "ticaret savaşları" ve Rusya-ABD arasındaki siyasi gelişmelere odaklanacağını bildiren Memiş, "Teknik olarak altının ons fiyatı 1.350 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirirse yükselişler 1.360 dolar, olası düşüşte ise 1.330 dolar seviyesi gündeme gelebilir."



Memiş, dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle dün tarihi zirvesi olan 173,8 liraya yükselen altının gram fiyatında kısa vadede 170-175 lira bandının takip edileceğini dile getirerek şunları kaydetti:



"Altın yatırımcısına bu seviyelerden alım tavsiyesinde bulunmuyoruz. Teknik olarak 168 lira seviyesinin üzerindeki rakamları spekülatif olarak değerlendiriyoruz. Global piyasalarda belirsizlik devam ettiğinden döviz ve emtia fiyatlarında dalgalı seyrin geçmesini beklemek gerek."



Altın Nedir?



Altın Nedir?Altın; parlak sarı renkli, yumuşak, paslanmayan, kolayca tepkimeye girmeyen ve doğada serbest halde bulunan bir elementtir. Yumuşak olması sebebiyle kolayca şekillendirilebilir ve bu özelliği, tarih boyunca farklı şekillerde kullanılmasına neden olmuştur. Günümüzde ise altın, kullanım alanı oldukça geniş olan değerli metaller arasında yer almaktadır.







Kimyada Au sembolü ile gösterilen altının atom sayısı 79 ve atom ağırlığı 196,9’dur. Sembolü, Latincede parlayan anlamına gelen Aurum‘dan gelmektedir. Erime sıcaklığı 1064°C’dir. Periyodik cetvelin IB grubunda yer almaktadır. Isıyı ve elektriği ile iletmektedir. Elektrokimyasal anlamda bir soy metaldir; ama yansız değildir.



Altın sıcaklık fark etmeksizin havadan etkilenmemektedir. Klor ve bromla tepkimeye girmekte, cıvayla çözünmektedir. Asitlerden ise etkilenmemektedir. Buna karşın kral suyu olarak adlandırılan hidroklorik ve nitrik asit karışımında çözünmektedir.



Altın Ayarı Nedir?



Altın Ayarı Nedir?Altının saflık derecesini yansıtan tanımlamalara; Türkiye’de ayar, dünyada ise karat (kırat) denmektedir. Altının yumuşak bir element olması sebebiyle mücevhercilikte kullanımı zordur. Yüzük, takı setleri gibi işçiliğin yüksek olduğu ürünlerde, altın saflığı değiştirilir. Sonucunda da ayar dediğimiz kavram oluşur.



Saf altın için 24 ayar tanımı yapılırken, doğada %100 saflıkta altın yoktur. Bu nedenle saf altın için %99,99 veya %99,95 saflıkta olduğunu bilmelisiniz. Kuyumculukta duyacağınız bir diğer kavram da bu aşamada ortaya çıkmaktadır. Has altın için binde ifadesi kullanılır ve buna milyem denir. Milyem; alaşım içerisindeki altın miktarının binde oranını tanımlamaktadır. Yani saf altın, 999,99 veya 999,95 milyemdir.



22 ayar altın ise 916 milyemdir ve yüzde 91,6 saflıktadır. Genellikle bilezik yapımında kullanılır ve yumuşaktır. 18 ayar altın ise yüzde 75 saflıktadır ve alyanslarda kullanılır. 14 ayar altın en sert olanıdır ve yüzde 75 saflıktadır. Kuyumcularda görülen takıların hemen hepsi 14 ayar altından üretilmektedir.



Altın Nasıl Bulunur? Altının Elde Edilişi



Altın Nasıl Elde Edilir? Altın MadeniTahmini olarak yer kürenin binde 1 milyondan birini altın oluşturmaktadır. Genel olarak, kuvars kayalıklar altın damlası içermektedir. Aynı zamanda volkanik kuvarslarda, denizin dibindeki yer kabukta ve yeryüzünde altın bulunması mümkündür. Günümüzde altın arama teknikleri; uzaktan, yer üstü ve yer altı olmak üzere 3 şekilde yapılmaktadır. Bu aşamaların hepsi, birbirini tamamlayıcı özelliğe sahiptir ve bu nedenle birlikte kullanılırlar.



Altının doğada bulunması için önce uzaktan algılama yapılarak hedef alanlar belirlenmektedir. Bunun için uydu fotoğrafları ile yeryüzündeki cevher içerebilecek kayalar, fay hatları ve kuşaklar işaretlenir. Ardından yer üstü aramalarına geçilir. Yer üstü aramaların başarısı için hedef alanların belirlenmesi oldukça önemlidir. Hedeflerin daraltılması için de jeokimyasal örneklemeler yapılmaktadır. Bu işlem için; dere kumları, toprak, kaya, su ve bitki örnekleri alınır. Aynı zamanda bölgedeki cevherleşme cinsi de analiz edilir.



Yer üstü aramaların ardından yer altı aramalara geçilir ve hedef alan sondaj ile kontrol edilir. Bu aşamayla birlikte cevher yapısı, tenörü ve miktarı belirlenir. İşte bu aşamada altın madeni olup olmadığı ortaya çıkmaktadır. Eğer bulunan maden altın yatağı ise açık veya kapalı ocak yöntemleri kullanılarak çıkarma işlemine geçilir. Hangi yöntemle çıkarılacağı ise cevherin yapısına, derinliğine, dağılımına ve tenörüne göre değişiklik göstermektedir.



Damar şeklinde cevherleşmenin söz konusu olduğu ve 1 tonda yaklaşık 10 gram altın içeren yataklar, kapalı ocak yöntemiyle çıkarılır. Düşük tenörlü ve etrafa saçılmış yataklarda ise açık ocak yöntemi tercih edilmektedir. Ek olarak, kayaç içerisindeki altın taneleri gözle görülebiliyorsa siyanür kullanmadan gravimetrik yöntemle zenginleştirilir. Eğer gözle görülmüyorsa siyanür mecburen kullanılmaktadır.



Altın içeren cevherler, parçaları öğütme değirmenlerinde hamur haline getirilmektedir. Elde edilen hamur içinde bulunan altın taneleri dağınık haldedir. Altın burada malgama tekniği ile ayrılır. Malgamalama işlemi uygulanan hamurun, konsantresi artırılır ve seyreltik sodyum siyanür çözeltisiyle işlenmesi sağlanır. Böylece altın ve sodyum siyanür reaksiyona girer, bileşik halini alır. Bileşik içindeki altınının çökmesi sağlanır ve çökelti içinden altın, gümüş dışındaki tüm maddeler alınır. Gümüş ise nitrik asit ile sülfürik asit etkileşmesiyle beraber çözünür ve elde altın kalır.



Bilinmesi gereken bir diğer nokta ise altın cevherlerinin tek başına bulunmadıklarıdır. Yandaşlar içerisinde dağılmış halde bulunan altın cevheri, siyanür liçi ile çözündürülür. Bu sırada solüsyona geçen altın iyonları aktif karbon üzerine absorbe ettirilir ve solüsyondan sıyrılır. Bu işleme malgama tekniği denir. Bu şekilde oluşan altın iyonları, elektro kazanım adı verilen yöntemle katı forma dönüştürülür. Katı forma dönüştürülen altın ise yeniden ergitilir ve ingot denen kalıplara dökülür. Sonucunda külçe altın üretilmiş olunur.