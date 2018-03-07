Çeyrek ve gram altın fiyatları 7 Mart Altın fiyatları bugün Dolar Euro kuru ne kadar oldu? Vatandaşlar bu soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 162,9 lira seviyelerinde dengelendi. Dün altının ons fiyatındaki yükselişlerin etkisiyle 163,3 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 değer kazancıyla 162,6 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 162,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 268 lira, Cumhuriyet altını da 1.091 liradan satılıyor. Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen ve 1.340 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.334,5 dolardan işlem görüyor. Peki Dolar Euro ne kadar oldu? Küresel piyasalarda doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine paralel 3,7866 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 3,7935'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,08 artışla 3,7960 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 4,7167'den, sterlin/TL de yüzde 0,14 artışla 5,2751'den işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

DOLAR EURO BUGÜN NE KADAR?

Küresel piyasalarda doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine paralel 3,7866 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 3,7935'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,08 artışla 3,7960 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 4,7167'den, sterlin/TL de yüzde 0,14 artışla 5,2751'den işlem görüyor.

Dolar endeksi, dün 89,43'e gerilemesinin ardından bugün yüzde 0,2 azalışla 89,40 seviyelerinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise 1,24'ün üzerinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının, yurt dışında Avro Bölgesi büyüme, ABD'de ADP özel sektör istihdamı verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,7800 ve 3,7550 seviyelerinin destek konumuna geldiğini ifade eden analistler, 3,8120 seviyesinin direnç olarak izleneceğini bildirdi.

A Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, PPK'dan bugün herhangi bir faiz değişikliği beklemiyor.

Altın Nedir?

Kimyada Au sembolü ile gösterilen, parlak sarı renklerde, metal grubuna ait bir elementtir. Kolay tepkimeye girmemesi özelliğiyle bilinen altın, havadan ve sudan etkilenmez. Bu nedenle asla paslanmaz, renginde kararma olmaz. Saf halinde ise oldukça yumuşak olmasından ötürü, kolaylıkla işlenip; şekil verilebilir değerli bir metaldir.

Altın Nasıl Bulunur? Altının Elde Edilişi

Altın Nasıl Elde Edilir? Altın MadeniAltın içeren cevherler, parçaları öğütme değirmenlerinde hamur haline getirilmektedir. Elde edilen hamur içinde bulunan altın taneleri dağınık haldedir. Altın burada malgama tekniği ile ayrılır. Malgamalama işlemi uygulanan hamurun, konsantresi artırılır ve seyreltik sodyum siyanür çözeltisiyle işlenmesi sağlanır. Böylece altın ve sodyum siyanür reaksiyona girer, bileşik halini alır. Bileşik içindeki altınının çökmesi sağlanır ve çökelti içinden altın, gümüş dışındaki tüm maddeler alınır. Gümüş ise nitrik asit ile sülfürik asit etkileşmesiyle beraber çözünür ve elde altın kalır.

Altının Kullanım Alanları Nelerdir?

Geçmiş tarihlerde direkt para olarak kullanılmış ve bu kullanımı yüzyıllarca sürmüştür. Son yüzyıllarda ise sadece kâğıt paranın değerini yükseltmek amacıyla kullanılmış ama altının bu alandaki kullanımı artık son bulmuştur. Gündelik hayatta artık para olarak kullanılmayan altın, para ile satın alınır hale gelmiştir.

Yatırım aracı olarak günümüzde en güvenilir kabul edilen araçlardandır. Diğer yatırım araçlarından daha az risk taşıdığı düşünüldüğünden rağbet çoktur. Eskiden yastık altı yatırım aracı olarak bilinen altın, günümüzde borsa ve forex piyasasında yatırımcıların en çok tercih ettiği enstrümanlar arasındadır.

Takı ve mücevherlerin yapımında en çok tercih edilen maddedir. Günümüzde evliliklerin ve çeşitli eğlencelerin vazgeçilmezidir. En başta bilezik olmak üzere yüzüklerde, kolyelerde, küpelerde kullanılır.

Altının en meşhur olmayan kullanım alanı ilaç sektörüdür. Altının, elektron mikroskoplarda çeşitli kullanımları bulunur.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde yiyeceklerin üzerine süsleme amacıyla altın serpilir. Bu konuda en meşhur ülke Hindistan’dır. Hatta ülkenin bazı içeceklerinde bile küçük altın parçaları bulunur.

Endüstri alanında altın yaygın olarak kullanılmaktadır. Paslanmanın azalması için CD üretiminde, buzlanmayı önlemek için uçakların kokpit camlarında, koruyucu amacıyla bazı uydularda ve fotoğrafçılık alanında kullanılır.

Altının Tarihçesi

Altın Tarihi - Altının TarihçesiBilinen en eski kayıtlara göre Mısır hükümdarları döneminde milattan önce 3200 yıllarında, altın darphanelerde çubuklar haline getirilerek, para yerine kullanılmıştır. Peru’da milattan önce 2000 yılına ait altından yapılmış eşyaların kalıntıları bulunmuştur. Yunanlılar, İranlılar, Sümerler, Asurlular ve özellikle Lidyalılar altına önem veren medeniyetlerden bazılarıdır.