Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar 17 Ocak Kapalıçarşı altın kaç liradan işlem görüyor

Çeyrek ve gram altın fiyatları yatırımcısı tarafından yakından takip edilmeye devam ediliyor. Ocak ayı ile birlikte yükseliş ve düşüşlerin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili günün ilk rakamları açıklandı. Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın bugün kaç liradan işlem görüyor? İstanbul Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum nedir?" gibi soruların yanıtlarını arayan altın yatırımcıları için tüm detayları ve yeni gelişmeleri bu haberimizde derledik. Günlük gram altın ve ons altın yorumları ile uzmanların teknik analiz çalışmalarını bu sayfada bulabilirsiniz. ABD'deki siyasi risklerin dolar üzerinde yarattığı baskıdan en fazla yararlanan enstrüman bugün Altın oldu. Güvenli liman özelliği ile de bilinen sarı metal bugün Gram altın güne yükselişle başladı! Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 163,6 lira seviyelerinde dengelendi. Dün ABD'den gelen açıklamalarla bir miktar gerileyen dolar/TL, bugün yeniden yükselişe geçerek 3,81'in üzerinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 268 lira, Cumhuriyet altını da 1.095 liradan satılıyor. İşte 17 Ocak 2018 tarihli altın fiyatları ile ilgili son gelişmeler...



Haftanın ortasında konuyla yakından itibaren vatandaşlar, 17 Ocak Çarşamba sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarını özel olarak araştırmaya başladı. ltın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşların da haftanın başından itibaren giderek bu konuda merakının artmasına neden oluyor. Bu alana yatırım yapacak olanlar bireyler 17 Ocak 2018 altın fiyatlarını yakından takip ediyor.



Gram altın güne yükselişle başladı! Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 163,6 lira seviyelerinde dengelendi. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 268 lira, Cumhuriyet altını da 1.095 liradan satılıyor.



Jeopolitik riskler ve yükseliş eğilimindeki dolar kuruna bağlı olarak dün 165 lirayı test eden gram altın, bu seviyeden gelen kar satışlarının etkisiyle günü 163,2 liradan tamamladı.







Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 163,6 lira seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 268 lira, Cumhuriyet altını da 1.095 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise 1.345 dolar ile yaklaşık 4 ayın en yüksek seviyesini test etmesi sonrası 1.335,1 dolar seviyelerinde dengelendi.



17 OCAK ALTIN FİYATLARI



GRAM ALTIN NE KADAR - 17 OCAK 2018



Alış: 163,58



Satış: 163,64



ÇEYREK ALTIN NE KADAR? - 17 Ocak 2018



Alış: 259,98



Satış: 265,86







YARIM ALTIN NE KADAR?



Alış: 518,34



Satış: 531,73



TAM ALTIN NE KADAR? - 17 Ocak 2018



Alış: 1.043,18



Satış: 1.069,15



CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? - 17 OCAK 2018



Alış: 1.074,00



Satış: 1.084,00



Ata Altın



Alış: 1.072,43



Satış: 1.099,23



14 Ayar Altın



Alış: 92,62



Satış: 92,69



18 Ayar Altın



Alış: 118,62



Satış: 118,70



22 Ayar Bilezik



Alış: 148,19



Satış: 148,30







DOLAR FİYATLARI NE KADAR?



Dün ABD'den gelen açıklamalarla bir miktar gerileyen dolar/TL, bugün yeniden yükselişe geçerek 3,81'in üzerinde seyrediyor.



Haftaya 3,75 civarında başlayan ve Afrin'e yönelik operasyon endişesiyle dün 3.8340'a kadar tırmanan dolar kuru ABD'den gelen açıklamalarda bir miktar gevşedi.



Dün 3,7850'ye kadar gerileyen kur, bu seviyeden gelen alımlarla tekrar yükselişe geçti ve bugün yüzde 0,50 artışla 3,81'in üzerinde işlem görüyor.



Euro/TL ise 4,6675 seviyesinde yer alıyor.



Diğer taraftan dolar endeksi, ABD dışındaki gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştıracağı beklentisiyle, ay başından bu yana zayıf seyrini sürdürüyor. Bugün 89,98'e kadar gerileyen endeks daha sonra 90,30 civarına toparlandı.



Jeopolitik gelişmelerin yön verdiği piyasalarda bu hafta, perşembe günkü toplantısında TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmeyeceği beklentisi de TL'deki kırılganlığı besliyor.