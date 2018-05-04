Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar 4 Mayıs Kapalı Çarşı dolar ve altın son durum nedir

Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı. Gram altın 179,2 lira, çeyrek altın 293 lira ve Cumhuriyet altını 1.196 liradan işlem görüyor. 4 Mayıs'ta Dolar 4,24 TL'den işlem görürken, altının gramı 178.91 TL'den satılıyor. Altın fiyatları, Cuma günü Kapalı Çarşı'da ne kadar? 4 Mayıs 2018 Cuma günü çeyrek altın, gram altın ne kadar? Altının gramı, Dolar’daki yükselişinden ötürü yükselirken, 4 Mayıs’ta Kapalı Çarşı’da son durum nedir? Ekonomi uzmanları oranların yükselişini kredi derecelendirmenin kredi notunu düşürmesine bağlıyor. Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 179,2 lira seviyelerinde dengelendi. Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 primle 177,7 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,79 artışla 179,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 293 lira, Cumhuriyet altını da 1.196 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı yatay bir seyirle 1.312 dolar seviyesinde bulunuyor.



Altın Fiyatları - 4 Mayıs 2018





Altın Alış Satış % Saat Altın (gr) 179,14 179,20 % 0,78 11:19 Bilezik (22 Ayar) 162,22 162,34 % 0,00 17:30 Altın Ons 1.309 1.310 % -0,19 11:31 Has Altın Gram 177,88 178,00 % 0,00 17:30 Altın KG-Dolar 41.904 41.913 % -0,18 11:15 Altın KG-Euro 35.117 35.130 % 0,52 17:31 Cumhuriyet Altını 1.173,00 1.185,00 % 1,63 17:31 Tam Altın 1.173,99 1.203,31 % 1,88 17:30 Yarım Altın 567,43 582,07 % 1,88 17:30 Çeyrek Altın 284,60 291,04 % 1,88 17:30



AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatının dün dolar kurundan aldığı destek ile 179,4 liraya seviyesini gördüğünü anımsatarak, "24 Haziran seçimlerine kadar altının gram fiyatının 170-180 lira aralığında kalmaya devam edebileceğini öngörüyoruz. Euro/dolar paritesinde toparlanma, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde düşüşler başlayabilir. Bu sebeple yurt içi piyasalarda döviz kurlarında geri çekilmeler hızlanabilir. Altının gram fiyatında da düşüşler görebiliriz." ifadelerini kullandı.



GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ( 4 MAYIS 2018)



GRAM ALTIN NE KADAR?



Gram altın fiyatı, alış 177.18 TL, satış 178.91 Türk Lirasından işlem görüyor.



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



Çeyrek altın alış, 289.40 TL; Çeyrek altın satış, 1203.12 Türk Lirası.



CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?



Cumhuriyet altını fiyatı, alış 1191.09 TL, satış 1203.11 TL.



22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?



22 ayar bilezik, alış 162.05 TL, satış 163.68 TL.



TAM ALTIN NE KADAR?



Tam altın fiyatı, alış 1169.34 TL, satış 1181.15 TL.



YARIM ALTIN NE KADAR?



Yarım altın fiyatı, alış 578.76 TL, satış 590.56 TL.



REŞAT ALTIN NE KADAR?



Reşat altın fiyatı, alış 1166.72 TL, satış 1178.51 TL.







Jeopolitik risk endişelerinin azalması, risk iştahının artması ve dolar varlıklarının güçlenmesinin altının ons fiyatını baskı altında bıraktığını belirten Memiş, bugün ABD'de açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinin altının ons fiyatının yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.



Memiş, altının ons fiyatınında 1.290 dolar seviyesinin destek, 1.330 dolar seviyesinin direnç konumunda takip edileceğini kaydetti.



DOLAR NE KADAR?



Dolar/TL şu dakikalarda 4.22 seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL tüketici fiyatları enflasyonunun nisan ayında beklentilerin üzerinde yüzde 1.87 artmasının ardından dün 4.2447'ye yükselerek yeni tarihi zirvesini test etti.



Dolar dün saat 17.30 itibariyle 4.22 TL seviyelerinde bulunurken, bu sabah da benzer seviyelerden işlemlerin devam ettiği görülüyor.







Kur şu dakikalarda 4.22 seviyesinden işlem görüyor.



Euro/TL ise 5.06'dan işlemde.



SAHTE ALTIN GERÇEĞİNDEN NASIL ANLAŞILIR?



Gerek ev kadınları gerek yatırımcıların en çok korktuğu sahte altın almak. Peki sahte altın nasıl anlaşılır. Uzmanların açıklamalarına göre;



- Yanınızda ufak bir mıknatıs bulundurun. Altını alırken mıknatısı yakınlaştırın. Eğer geliyorsa, altın değildir; eğer gelmiyorsa o altındır.



- Altın değerli ve özgül ağırlığı olan bir elementtir. Bu yüzden altınların kendilerine has bir ağırlığı vardır. Elinize aldığınızda bu ağırlığı hissedebilirsiniz. Sahte altınlarda ise ağırlık normal altınlara göre daha hafiftir.



- Altının üzerinde "damga" yoksa o altının sahte olma durumu yüksektir. Altını alırken üzerinde damga olup olmadığına bakın.



- Gerçek altın değeri her zaman bellidir. Şayet altın alırken, günün fiyatlarından düşükse, o altının sahte olma olasılığı yüksektir.