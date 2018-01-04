Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar Kapalıçarşı altın fiyatları bugün kaç TL

Altın fiyatları ile ilgili 4 Ocak 2018 tarihli günün ilk rakamları açıklandı. Yatırımcının yakından takip ettiği çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları bugün kaç liradan işlem görüyor? soruların yanıtlarını araştıranlar için detayları bu haberimiz üzerinden derledik. Gram altın güne düşüşle başladı! Gram altın 158,9 lira, çeyrek altın 261 lira, Cumhuriyet altını 1.064 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 158,9 lira seviyesinde dengelendi. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek 160 lirayı test eden altının gram fiyatı, bir önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,31 yükselerek günü 159,50 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne ise düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,7 değer kaybıyla 158,9 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 261 lira, Cumhuriyet altını 1.064 liradan satılıyor. Küresel piyasalarda altının ons fiyatı ise dün 3,5 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından gelen kar satışlarıyla düşüşe geçerken, bugün yüzde 0,3 azalışla 1.310,2 dolardan alıcı buluyor. İşte 4 Ocak 2018 tarihli çeyrek ve gram altın fiyatları ile ilgili tüm detaylar...



KAPALI ÇARŞI'DA ALTIN NE DURUMDA?



Kapalıçarşı'da 24 ayar has altının satışı 158,86 liradan alışı ise 158,81 liradan, çeyrek altın satışı 261,28 liradan alışı 255,50 liradan, yarım altın satışı 522,56 liradan alışı 509,40 liradan, tam altın satışı 1.080,28 liradan alışı 1.053,93 liradan, ata lira satışı 2.679,74 iradan alışı 2.622,13 liradan, 22 ayar bileziğin gramının satışı 145,74 alışı ise 145,63 liradan işlem görüyor.



ALTIN FİYATLARI - 5 ARALIK 2018





Altın Alış Satış % Saat Altın (gr) 158,81 158,86 % -0,77 10:53 Bilezik (22 Ayar) 145,63 145,74 % 0,00 17:28 Altın Ons 1.311 1.311 % -0,31 11:01 Has Altın Gram 159,69 159,80 % 0,00 17:28 Altın KG-Dolar 41.922 41.930 % -0,35 10:45 Altın KG-Euro 35.083 35.099 % 0,47 17:28 Cumhuriyet Altını 1.075,00 1.087,00 % 2,74 17:28 Tam Altın 1.053,93 1.080,28 % 0,50 17:28 Yarım Altın 509,40 522,56 % 0,50 17:28 Çeyrek Altın 255,50 261,28 % 0,50 17:28



GRAM ALTIN NE KADAR?



159,01 liradan alınırken, 159,08 liradan satılıyor



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



Çeyrek altın ise 254,52 liradan alınırken 260,88 liradan satılıyor. Yarım altın da 509,04’den alınırken 521,76 liradan satılıyor.



CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?



Cumhuriyet altını ise 1058,99 liradan alınıp 1075,00 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1021,99 liradan alınırken 1054,71 liradan satılıyor.







Altının gramı güne düşüşle başladı. Gram altın 158,9 lira, çeyrek altın 261 lira, Cumhuriyet altını 1.064 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 158,9 lira seviyesinde dengelendi.

Altın fiyatları bugün güne düşüşle başlayarak yatırımcısını üzdü. Altın piyasasında geçtiğimiz yıl yükselen fiyatların yeni yılda nasıl olacağı dikkatle takip edilirken 160 lira olan altının gram fiyatı bugün düşüşe geçti. Peki altın fiyatlarının son halinin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek 160 lirayı test eden altının gram fiyatı, bir önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,31 yükselerek günü 159,50 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne ise düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,7 değer kaybıyla 158,9 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 261 lira, Cumhuriyet altını 1.064 liradan satılıyor. Küresel piyasalarda altının ons fiyatı ise dün 3,5 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından gelen kar satışlarıyla düşüşe geçerken, bugün yüzde 0,3 azalışla 1.310,2 dolardan alıcı buluyor.



Altın fiyatları dün nasıldı?



Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,31 artışla 159,50 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 262,00 lira, Cumhuriyet altını 1.067,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,31 yükselişle 159,50 liradan işlem gördü.



ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!



Gram altın güne düşüşle başladı! Gram altın 158,9 lira, çeyrek altın 261 lira, Cumhuriyet altını 1.064 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 158,9 lira seviyesinde dengelendi.



Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek 160 lirayı test eden altının gram fiyatı, bir önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,31 yükselerek günü 159,50 liradan tamamladı.



Gram altın, bugüne ise düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,7 değer kaybıyla 158,9 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 261 lira, Cumhuriyet altını 1.064 liradan satılıyor.



Küresel piyasalarda altının ons fiyatı ise dün 3,5 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından gelen kar satışlarıyla düşüşe geçerken, bugün yüzde 0,3 azalışla 1.310,2 dolardan alıcı buluyor.









ÇEYREK ALTIN NEDİR?



Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.



TÜRKİYE’DE YATIRIM YAPILAN ALTIN ÇEŞİTLERİ HANGİLERİ?



Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.



ALTIN AYARI



Altının kimyadaki saflığı “yüzde” ile, mücevhercilikteki saflığı ise “karat” veya “ayar” terimleriyle ifade edilir. Buna göre 24 ayar (veya karat) altın %100 saf altını, 22 ayar ise %91,6 saf altını ifade etmektedir. 22 ayar altının %8,4’ü diğer metaller ile tamamlanmıştır. Altına gümüşün ilavesi yeşilimsi, nikel ve platinin ilavesi beyaz, çinkonun ilavesi sarı, ve bakır ilavesi de bakır miktarına göre sarıdan kırmızıya kadar değişen renkler kazandırılabilir.



%100 saf altın doğada bulunmayıp, en saf altın binde 999,9 saflıktadır. 18 ayar altın %75,14 oranında, 14 ayar altın %58,5 oranında altın içerir. Tamamlayıcı metalin gümüş ağırlıklı olması durumunda kuyumculuk sektöründe yeşil altın denilen, halk arasında sarı altın denilen renk yakalanır. Tamamlayıcı metalin bakır ağırlıklı olması durumunda kırmızı altın denilen renk yakalanır. Beyaz altın ise beyaz renge yakın çeşitli metallerin tamamlayıcı olarak kullanılmasıyla ortaya çıkar. Beyaz altın, üretim sonunda kirli beyaz bir renge sahiptir, Rodyum kaplanmasıyla tam beyaz renge kavuşur.







Küresel piyasalarda altının ons fiyatı ise dün 3,5 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından gelen kar satışlarıyla düşüşe geçerken, bugün yüzde 0,3 azalışla 1.310,2 dolardan alıcı buluyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, dün 1.321 dolar seviyesini test eden altının ons fiyatında kar satışlarının yaşandığını belirterek, ancak risk algısının sürmesinin altın talebinin artmasına neden olduğunu söyledi.



Altının gram fiyatının ise hem altının ons fiyatından, hem de yurt içi piyasalarda dolar/TL'de yaşanan düşüşten olumsuz etkilendiğini aktaran Memiş, bu nedenlerle altın fiyatlarının temkinli ve belirsiz bir süreçte işlem gerçekleştirdiğini ifade etti.



Memiş, İran'da protestoların devam etmesinin de küresel risk iştahını artırdığına dikkati çekerek, "Diğer yandan ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksinde yaşanan kayıplar da altının ons fiyatını olumlu yönde desteklemeye devam ediyor. Bugün altının ons fiyatının 1.305-1.315 dolar aralığında işlem gerçekleştirmesini bekliyoruz. Dün 160 lirayı test eden altının gramında ise 157 lirayı destek seviyesi olarak izleyeceğiz. Altının gram fiyatında işlemlerin bugün 158,20-160,20 lira aralığında gerçekleşmesini bekliyoruz." diye konuştu.