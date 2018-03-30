Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları kaç para?

Altın fiyatları ile ilgili haftanın son işlem gününde Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları kaç para? Çeyrek altın kaç liradan satışa çıktı? Tam ve Yarım altın kaç para? Cumhuriyet altını ne kadar? Kapalıçarşı'da altın piyasasında durum nedir? 22 ayar altın fiyatı 24 ayar altın fiyatı ve 14 ayar altın fiyatı düşüşte mi yükselişte mi? soruların yanıtları yine yatırımcıları tarafından araştırılırken beklenen ilk rakamlar açıklandı. Altının gramı güne yükselişle başladı! Gram altın 168,7 lira, çeyrek altın 276 lira ve Cumhuriyet altını 1.126 liradan işlem görüyor. İşte İstanbul Kapalıçarşı altın fiyatları ile ilgili yapılan son açıklamanın detayları...



Bugün çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. 30 Mart Cuma altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi durdu. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları gündemdeki gelişmelere göre yükseliş ve düşüşler yaşıyor. Düğünlerin, doğumların ve birçok kültürel ögenin de parçası haline gelmiş olan altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Altın 168-169 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı.



GRAM ALTIN NE KADAR?

168,01 liradan alınırken, 168,12 liradan satılıyor



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 269,92 liradan alınırken 276,03 liradan satılıyor. Yarım altın da 538,15'den alınırken 552,05 liradan satılıyor.







CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

1115,00 liradan alınıp 1127,00 liradan alıcı buluyor.



Altının gram fiyatı, dünkü sert düşüşün ardından haftanın son işlem gününe yükselişle 168,7 liradan başladı.



Dün, dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,70 azalışla 168 liradan tamamladı.



Gram altın, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazancıyla 168,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 276 lira, Cumhuriyet altını da 1.126 liradan satılıyor.







AA Finans Analisti İslam Memiş, bugün ABD ve Avrupa'da piyasalarının Paskalya tatili nedeniyle kapalı olduğunu, bu sebeple altın fiyatlarının dar bant içinde dalgalı bir seyir izleyebileceğini kaydetti.



Altının ons fiyatında 1.320-1.350 dolar aralığını takip etmeye devam edeceklerini dile getiren Memiş, dolar kuru ve altının ons fiyatında yaşanan düşüşlerden olumsuz yönde etkilenen altının gram fiyatında ise, 165 liranın destek, 171 liranın direnç konumunda olduğunu söyledi.



ALTIN NEDİR?



Altın; parlak sarı renkli, yumuşak, paslanmayan, kolayca tepkimeye girmeyen ve doğada serbest halde bulunan bir elementtir. Yumuşak olması sebebiyle kolayca şekillendirilebilir ve bu özelliği, tarih boyunca farklı şekillerde kullanılmasına neden olmuştur. Günümüzde ise altın, kullanım alanı oldukça geniş olan değerli metaller arasında yer almaktadır.



Kimyada Au sembolü ile gösterilen altının atom sayısı 79 ve atom ağırlığı 196,9’dur. Sembolü, Latincede parlayan anlamına gelen Aurum‘dan gelmektedir. Erime sıcaklığı 1064°C’dir. Periyodik cetvelin IB grubunda yer almaktadır. Isıyı ve elektriği ile iletmektedir. Elektrokimyasal anlamda bir soy metaldir; ama yansız değildir.



Altın sıcaklık fark etmeksizin havadan etkilenmemektedir. Klor ve bromla tepkimeye girmekte, cıvayla çözünmektedir. Asitlerden ise etkilenmemektedir. Buna karşın kral suyu olarak adlandırılan hidroklorik ve nitrik asit karışımında çözünmektedir.



ALTIN AYARI NEDİR?



Altının saflık derecesini yansıtan tanımlamalara; Türkiye’de ayar, dünyada ise karat (kırat) denmektedir. Altının yumuşak bir element olması sebebiyle mücevhercilikte kullanımı zordur. Yüzük, takı setleri gibi işçiliğin yüksek olduğu ürünlerde, altın saflığı değiştirilir. Sonucunda da ayar dediğimiz kavram oluşur.



Saf altın için 24 ayar tanımı yapılırken, doğada %100 saflıkta altın yoktur. Bu nedenle saf altın için %99,99 veya %99,95 saflıkta olduğunu bilmelisiniz. Kuyumculukta duyacağınız bir diğer kavram da bu aşamada ortaya çıkmaktadır. Has altın için binde ifadesi kullanılır ve buna milyem denir. Milyem; alaşım içerisindeki altın miktarının binde oranını tanımlamaktadır. Yani saf altın, 999,99 veya 999,95 milyemdir.



22 ayar altın ise 916 milyemdir ve yüzde 91,6 saflıktadır. Genellikle bilezik yapımında kullanılır ve yumuşaktır. 18 ayar altın ise yüzde 75 saflıktadır ve alyanslarda kullanılır. 14 ayar altın en sert olanıdır ve yüzde 75 saflıktadır. Kuyumcularda görülen takıların hemen hepsi 14 ayar altından üretilmektedir.