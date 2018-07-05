Altın fiyatları ne kadar Kapalıçarşı çeyrek gram 5 Temmuz altın fiyatları kaç liradan işlem görüyor



Yükseliş trendini sürdüren altında son durum ne oldu? Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? 5 Temmuz'da altın fiyatları ne durumda? Cumhuriyet ve küçük altın kaç lira? İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç TL'den işlam görüyor? Kapalı Çarşı'da ne kadar? Perşembe günü altın kuyumcu fiyatları, alım-satım işlemlerinde son durum nedir? soruları ekonomi alanında günün en çok sorulan sorularından bazıları oldu. Altın alacaklar dikkat! Altın fiyatlarını merak eden yatırımcının heyecanı zirvede. Altında ufak hareketler sürüyor. Altında geçtiğimiz aylara oranla hızlı yükselişi durdu. 5.7.2018 güncel altın fiyatlarına göre altının gramı 188 lira civarında yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. Altın fiyatları, bugün 5 Temmuz sabah saatlerinde 'yatay seyir'de işlemlere başlarken altının gramı düne oranla hafif yükseliş içerisinde. Dolar/lira paritesi üzerinden işlem göre gram altının değerinde yükseliş yaşanırken ekonomi uzmanlarından NATO zirvesi açıklaması geldi. Jeopolitik konum sarı-metal piyasayı etkilerken NATO zirvesi sonrası altın piyasalarında önemli hareketlenmeler yaşanabilir. 5 Temmuz 2018 sabah saatlerinde gram altın çeyrek altın fiyatı, altın yorumları 4 Temmuz analinize göre; AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons değerinin dün 1.237-1.258 dolar bandında hareket ettiğine işaret ederek, bu seviyelerin yön belirleme açısından kritik olduğunu söyledi. Teknik açıdan altının ons değerinin 1.237 dolar desteğini aşağı yönlü kırması halinde 1.197 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini aktaran Memiş, 1.257 dolar direncinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise yükselişin 1.300 dolara kadar sürebileceğini kaydetti. Memiş, gelecek hafta Brüksel'de yapılacak NATO zirvesi öncesinde, yatırımcıların bu hafta altın için yeni pozisyon alabileceği öngörüsünde bulundu. Altının gram değerinin ise dün yurt içinde açıklanan enflasyon verisi sonrasında yükselen dolar/TL'den destek bulduğunu belirten Memiş, "Biz yükselişlerin kalıcı olmayacağını düşünüyoruz.” açıklamasında bulundu. İşte altın fiyatları ile ilglili yeni açıklama…



Altının gram fiyatı, dün 191 liranın üzerine çıkması sonrasında gelen satışlarla düşüşe geçerken, bugün 188,4 lira seviyelerinde dengelendi.



GRAM ALTIN NE KADAR?



188,87 liradan alınırken, 188,88 liradan satılıyor



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



Çeyrek altın ise 302,04 liradan alınırken 308,94 liradan satılıyor.



YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?



Yarım altın da 602,20'dan alınırken 617,88 liradan satılıyor.







CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?



Cumhuriyet altını ise 1.258,00 liradan alınıp 1.270,00 liradan alıcı buluyor.



22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?



22 ayar altın bilezik alış 171.10 liradan işlem görürken, 22 ayar bilezik satış 172.92 Türk Lirası.



TAM ALTIN NE KADAR?



Tam altın alış 1235.35 liradan işlem görürken, tam altın satış 1247.82 Türk Lirası.



YARIM ALTIN NE KADAR?



Yarım altın alış 611.43 liradan işlem görürken, yarım altın satış 623.86 Türk Lirası.



REŞAT ALTIN NE KADAR?



Reşat altın alış 1232.50 liradan işlem görürken, Reşat altın satış 1244.61 Lirası.



Altın Fiyatları - 5 Temmuz





Altın Alış Satış % Saat Altın (gr) 187,85 187,92 % -0,33 10:06 Bilezik (22 Ayar) 172,17 172,33 % 0,00 17:26 Altın Ons 1.255 1.255 % -0,13 10:17 Has Altın Gram 188,78 188,95 % 0,00 17:26 Altın KG-Dolar 40.157 40.169 % -0,10 10:01 Altın KG-Euro 34.518 34.530 % 0,29 17:26 Cumhuriyet Altını 1.258,00 1.270,00 % 2,17 17:26 Tam Altın 1.245,93 1.277,32 % 0,19 17:26 Yarım Altın 602,20 617,88 % 0,19 17:26 Çeyrek Altın 302,04 308,94 % 0,19 17:26



Altının gram fiyatı, dün ons fiyatındaki artıştan bulduğu destekle 191,1 lira ile bir haftanın en yüksek seviyesini görmesi sonrasında, dolar/TL'deki düşüşün etkisiyle kazançlarının bir kısmını geri vererek günü 188,7 liradan tamamladı.



Bugün ise 188,2-189,2 lira dar bandında hareket eden altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine kıyasla yüzde 0,2 düşüşle 188,6 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,4 artışla günü 1.257,95 dolardan kapatmasının ardından, bugün yüzde 0,1 düşüşle 1.256,8 dolardan alıcı buluyor.



Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 309 lira, Cumhuriyet altını da 1.261 liradan satılıyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, dün altın fiyatlarındaki yükseliş isteğinin kalıcı olmadığını belirterek, altının ons fiyatındaki yukarı yönlü seyrin devamı için teknik olarak 1.257 doların üzerinde kapanış gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.



Altının gram fiyatının ise dün ons altındaki yükselişten destek bulduğunu aktaran Memiş, "Gram altının fiyatı dün 187,97-191,09 lira bandında işlem gerçekleştirdi. Biz, bu hafta için altının gram fiyatının yükselişini tamamladığını, haftayı baskı altında kapatabileceğini düşünüyoruz. Bugün ise altının gram fiyatının 186,3-189,3 lira bandında seyretmesini bekliyoruz." diye konuştu.







Altının gram fiyatı 1 haftanın en yüksek seviyesinde



Altının gram fiyatı, ons altın ve döviz kurlarından bulduğu destekle 189,8 lira ile son bir haftanın en yüksek seviyesinden işlem görüyor.



Altının gram fiyatı, dün dolar/TL'nin yüzde 1,2 değer kazanması ve uluslararası piyasalarda ons altın fiyatının yükselmesi sonrasında yüzde 2,1 artarak günü 188,2 liradan tamamladı. Bugün de yukarı yönlü seyrine devam eden altının gram fiyatı saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,8'lik artışla son bir haftanın en yüksek seviyesi olan 189,8 liradan işlem görüyor.



Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,9 artışla 1.252,9 dolardan günü tamamlamasının ardından, bugün yüzde 0,6'lık kazançla 1.260,4 dolar seviyelerinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 311 lira, Cumhuriyet altını da 1.268 liradan satılıyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatının dün 1.237-1.258 dolar bandında hareket ettiğine işaret ederek, bu seviyelerin yön belirleme açısından kritik olduğunu söyledi.



Teknik açıdan altının ons fiyatının 1.237 dolar desteğini aşağı yönlü kırması halinde 1.197 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini aktaran Memiş, 1.257 dolar direncinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise yükselişin 1.300 dolara kadar sürebileceğini kaydetti.



Memiş, gelecek hafta Brüksel'de yapılacak NATO zirvesi öncesinde, yatırımcıların bu hafta altın için yeni pozisyon alabileceği öngörüsünde bulundu.



Altının gram fiyatının ise dün yurt içinde açıklanan enflasyon verisi sonrasında yükselen dolar/TL'den destek bulduğunu belirten Memiş, "Biz yükselişlerin kalıcı olmayacağını düşünüyoruz. Bugün ise altının gram fiyatının 187,0-190,3 lira bandında işlemler gerçekleştirmesini bekliyoruz." diye konuştu.









ÇEYREK ALTIN NEDİR?



Çeyrek altın fiyatları Türkiye'de altın yatırımı için en çok takip edilen kalemlerden biridir. Öyle ki çeyrek altın sosyal yaşamda da kendine yer bulmuştur. Bebek ziyareti için alınır; nişanlarda, düğünlerde, sünnetlerde takılır, altın günlerinde alınır ve bunun dışında pek çok vesile ile hediye olarak paylaşılır. Türkiye'de altın fiyatları ons, gram, cumhuriyet, tam, Reşat gibi birimlerle ifade edilirken bunlardan çeyrek altın en çok merak edilen ve takip edilenidir denilebilir. Çeyrek altın fiyatlarının çok yükseldiği dönemlerde ise gram altına olan ilgi ve talep artmaktadır.



ALTIN NEDİR?



Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.