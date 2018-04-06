Çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum ne? 6 Nisan altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı çeyrek ve gram haftayı kaç liradan kapattı? Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatı düştü mü?soruların yanıtları belli oldu. Altın fiyatlarının bugünkü durumu yatırımcılar tarafından an be an takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki hareketlilik haftanın son işlem gününde de dalgalanmalar devam etti. Yatırımcıların öncelikli tercihlerinden olan gram altın, dün güne yatay başlamasının ardından 171,5 liradan işlem gördü. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 281 lira, Cumhuriyet altını da 1.147 liradan satıldı. Gram altın 173 lira, çeyrek altın 284 lira ve Cumhuriyet altını 1.157 liradan işlem görüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da 172,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 172,70 liradan, bin 137 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 156 liradan, 156 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 160 liradan, bin 111 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 131 liradan, 556 liradan alınan Yarım Ziynet 566 liradan ve 276 liradan alınan Çeyrek Ziynet 281 liradan satıldı. İşte İstanbul Kapalıçarşı Çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum



ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşları ekonomiyi de doğrudan etkilemeye devam ediyor. Son ayların rekorunu kıran dolar kuru gibi altın fiyatlarında da sık sık ani yükselmeler oluyor.



Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 173,9 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 değer kazancıyla 171,4 liradan tamamladı.







GRAM ALTIN NE KADAR?

172,91 liradan alınırken, 172,93 liradan satılıyor



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 274,60 liradan alınırken 280,81 liradan satılıyor.



YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın da 547,49’dan alınırken 561,62 liradan satılıyor.



CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

1135,00 liradan alınıp 1147,00 liradan alıcı buluyor.



Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 173 lira seviyelerinde dengelendi.



Dün, dolar kurundan bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,82 değer kazancıyla 172,8 liradan tamamladı.







Gram altın, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 173 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 284 lira, Cumhuriyet altını da 1.157 liradan satılıyor.



Sabah saatlerinde Asya piyasalarında 1.334 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.324 dolardan işlem görüyor.