Çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum ne? 6 Nisan altın fiyatları ne kadar? Çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum ne? 6 Nisan altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı çeyrek ve gram haftayı kaç liradan kapattı? Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatı düştü mü?soruların yanıtları belli oldu. Altın fiyatlarının bugünkü durumu yatırımcılar tarafından an be an takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki hareketlilik haftanın son işlem gününde de dalgalanmalar devam etti. Yatırımcıların öncelikli tercihlerinden olan gram altın, dün güne yatay başlamasının ardından 171,5 liradan işlem gördü. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 281 lira, Cumhuriyet altını da 1.147 liradan satıldı. Gram altın 173 lira, çeyrek altın 284 lira ve Cumhuriyet altını 1.157 liradan işlem görüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da 172,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 172,70 liradan, bin 137 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 156 liradan, 156 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 160 liradan, bin 111 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 131 liradan, 556 liradan alınan Yarım Ziynet 566 liradan ve 276 liradan alınan Çeyrek Ziynet 281 liradan satıldı. İşte İstanbul Kapalıçarşı Çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum