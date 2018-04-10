Çeyrek yarım ve tam altın fiyatları kaç para? Kapalıçarşı'da gram altın fiyatları ne kadar?

Altının gramı güne düşüşle başladı! Peki gram altın ne kadar? Çeyrek yarım ve tam altın fiyatları kaç para? 10 Nisan Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ne kadar? Cumhuriyet altını kaç para? Kapalıçarşı'da altın kaç para? 22 ayar altın fiyatı kaç liradan işlem görüyor? soruların yanıtları google üzerinden araştırılırken ayrıntıları bu haberimizde sizler için derledik. Gram altın 174 lira, çeyrek altın 286 lira ve Cumhuriyet altını 1.164 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, bugün Asya piyasalarında tarihi zirvesi olan 175,5 liraya kadar çıkmasının ardından düşüşe geçerek 174 lira seviyesinde dengelendi. Milyonlarca insanın güvenli liman olarak gördüğü altın, yine yatırımcıların ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Sene başından beri istikrarlı bir şekilde yükselen ve yıl içinde birkaç kez rekor kıran altın bugünki son rakamları ve yeni gelişmeleri star.com.tr adresi üzerinden takip edebilrisiniz. İşte 10 Mart 2018 tarihli altın fiyatlarındaki son durum ve çeyrek yarım ve tam altın fiyatları...



Dün dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 değer kazancıyla 175 liradan tamamladı.









Gram altın bugün Asya piyasalarında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 175,5 lirayı gördü. Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle bu seviyelerde tutunamayan altının gram fiyatı saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kaybederek 174 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 286 lira, Cumhuriyet altını da 1.164 liradan satılıyor.



Asya piyasalarında sabah saatlerinde satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,21 azalışla 1.333,5 dolardan işlem görüyor.



GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

171,02 liradan alınırken, 171,04 liradan satılıyor



ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın ise 275,60 liradan alınırken 281,83liradan satılıyor.



YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Yarım altın da 549,48'den alınırken 563,66 liradan satılıyor.



CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1143,00 liradan alınıp 1153,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2,5 de 2756,34 liradan alınırken 2799,69 liradan satılıyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar kurundaki değer kazançlarının altının gram fiyatındaki yükselişi desteklediğini kaydetti.



Altının gram fiyatının dolar kuruna göre hareket ettiğini belirten Memiş, "Altının gram fiyatı 175 lira seviyesini yukarı yönlü kırarsa yükselişler 178 lira, 174 lira seviyesinin üzerinde kalıcı olamazsa düşüşler 169 liraya kadar sürebilir." ifadesini kullandı.



Memiş, küresel piyasalarda jeopolitik risk algısının artmasının altının ons fiyatında yükselişe neden olacağına dikkati çekerek, altının ons fiyatının 1.330 dolar seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirmesinin yükseliş isteğinin sürdüğüne işaret ettiğini bildirdi.



Bugün ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile jeopolitik gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden Memiş, altının ons fiyatında 1.328 doların destek, 1.338 doları ise direnç olarak takip edileceğini kaydetti.









ALTIN HAFTAYA NASIL BAŞLAMIŞTI? 9 NİSAN FİYATLARI



Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 173,1 lira seviyelerinde dengelendi.



Cuma günü, altının ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 değer kazancıyla 173,3 liradan tamamladı.



Gram altın, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,27 değer kaybederek 173,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 284 lira, Cumhuriyet altını da 1.158 liradan satılıyor.



Asya piyasalarında sabah saatlerinde satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.330 dolardan işlem görüyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, cuma günü ABD’de açıklanan istihdam raporunun, doları olumsuz yönde, altın fiyatlarını ise olumlu yönde etkilediğini ifade etti.



Mart ayı istihdam raporunda, tarım dışı istihdam verisinin 185 bin olan piyasa beklentisine karşılık 103 bin olarak açıklandığını anımsatan Memiş, bu verinin piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl hızlı faiz artışına gidemeyeceğine işaret olarak algılandığını söyledi.



Memiş, geçen hafta ABD-Çin arasında yaşanan ticaret savaşı gerginliğinin, yerini ılımlı açıklamalara bıraktığını belirterek, şunları kaydetti:



"Diyalog kapılarının açıldığı düşünüldüğü için altının ons fiyatında düşüşler yaşanmıştı. Ancak cuma günü ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin’e yönelik 100 milyar dolarlık ek gümrük vergisi düşündüğünü açıklaması, piyasaları tekrar tedirgin etti. Trump’ın açıklamaları, piyasalar tarafından olumsuz algılanmaya devam ediyor. Bugün altının ons fiyatının 1.325-1.335 dolar aralığında dalgalanmasını bekliyoruz."



Memiş, bugün açıklanacak teşvik paketlerinin piyasaları olumlu yönde etkilemesini beklediklerini ifade ederek, "Bu sebeple dolar kuru 4 lira seviyesinin altına gerileyebilir. Dolar kurunun gerilemesi, altının gram fiyatının düşmesine neden olabilir diye tahmin ediyoruz. Bugün altının gram fiyatı 172,2-173,7 lira aralığında dalgalanabilir." diye konuştu.



ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.



ALTIN NEDİR?



Dünyadaki en değerli metal olan altın, parlak sarı görünümü ile yüzyıllardır vazgeçilemeyen en eski metallerden biridir. İşlenmesi en kolay elementtir.



Altın, tarih boyunca en kıymetli metal olarak bilinir. Parlak sarı rengi, doğada saf olarak bulunabilmesi ve kolay işlenmesi gibi özellikleri ile yüzyıllardan beri insanları etkileyen bir metaldir. Yıllar geçse bile paslanmayan ve kararmayan özelliği insanları cezp etmiştir. Altının cazibesine kapılmayan medeniyet yok. Tarihi, M.Ö. 4000’li yıllara kadar uzanıyor. Düğünlerde hala en popüler takılar, altın takılardır. Geline hala “5’i bir yerde” takılır, kolları altın bileziklerle süslenir. Bazı düğünlerde çeyrek, yarım ve tam altınlar havada uçuşur. Kültür, sanat, spor ve bilim dünyasında dağıtılan birçok ödülün objeleri altın içerir. Kimyasal açıdan çok önemli tepkileri ve reaksiyonları yoktur; ancak maddi açıdan inanılmaz etkileri vardır.



ALTIN AYARI NEDİR?



Altın ayarı, saflık derecesini ifade eder. Dünyada “karat” olarak bilinen ölçü birimi, Türkiye’de “ayar” olarak adlandırılır. Altının bütününün her bir parçası “ayar” olarak ifade edilir. En saf altın (% 99,95) 24 ayardır; yani ayarı, bütünün 24’te biridir. 22 ayar altın, yüzde 91,6 oranında altın, yüzde 8,4 oranında diğer metalleri içerir. 18 ayar altın, yüzde 75,14 oranında, 14 ayar altın ise yüzde 58,5 oranında altın içerir. 10 ayar altında, yüzde 41,7 oranında altın vardır. Düşük ayarlı altınlar oldukça yumuşaktır. Şeklini koruyamadığı için genellikle kuyumculukta kullanılmaz. Bu sebeple çeşitli elementlerle sertleştirilir. Beyaz altının ayarı 19,2 olarak kabul edilir.