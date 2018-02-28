Cezayir’den Adana’ya 1 milyar dolarlık yatırım

Cezayir’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Cezayir arasında 7 ayrı ortaklık ve işbirliği anlaşması imzalandığını açıkladı. Cezayir Başbakanı Ahmed Ouyahia ile birlikte ‘Türkiye İş Forumu’na katılan Erdoğan, Cezayir’den Türkiye’ye 1 milyar dolarlık bir yatırımın da müjdesini verdi. Erdoğan “Cezayir’in milli enerji şirketi Sonatrach ile ülkemizin önde gelen firmalarından olan Rönesans ve Bayegan arasında, Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi’nde 1 milyar dolarlık petrokimya yatırımı konusunda anlaşmaya varıldı. Yılda 450 bin ton polipropilen üretecek bu tesisin ham maddesi elbette Cezayir’den tedarik edilecek. Bu tesisin faaliyete geçmesiyle ülkemizdeki cari açık noktasında da ciddi bir sıkıntıyı aşmış olacağız ve dışa bağımlılığı da yüzde 25 oranında azaltmış olacağız. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacminde adeta doping etkisi yapacak bu yatırımın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

TARIM VE TURİZMDE İŞBİRLİĞİ

Türk şirketlerinin, Cezayir’de en çok istihdam sağlayan yabancı şirketlerin başında geldiğine vurgu yapan Erdoğan “Ülkemiz mahreçli şirketlerce yapılan yatırımların ve Türk müteahhitlik firmalarınca tamamlanan projelerin Cezayirli kardeşlerimizin refahına katkıda bulunduğunu görmek bizi de mutlu ediyor. İnşallah yatırımlar konusunda çok daha iyi bir noktaya gelerek bu katkıyı artıracağız. Cezayir’in ekonomisini çeşitlendirmesi bakımından öncelik verdiği tarım, gıda, turizm ve enerji alanlarında iş adamlarımız için önemli yatırım imkanları görülüyor. İş dünyamızın tüm temsilcilerini Cezayir’deki bu imkanları değerlendirmeye davet ediyorum” diye konuştu.

İKİ TARAFIN DA YARARINA

Erdoğan, yeni yatırımların iki taraf için de yarar sağlayacak ve istihdam oluşturacak ortaklıklar vasıtasıyla yapılmasından memnuniyet duyacaklarını ifade ederek, ilgili bakanların, tarım alanında iş birliğini geliştirmek, turizm alanında ileriye dönük programlar hazırlamak amacıyla anlaşmalar imzaladığını hatırlattı. Türkiye ile Cezayir arasında dün akşam 7 anlaşma imzalandığını aktaran Erdoğan, “İşbirliği anlaşmalarını iş adamlarımızın faaliyet alanlarının çeşitlendirilebilmesi ve teşviki bakımından önemli görüyoruz” dedi.