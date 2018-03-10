CHP yalanları ve şeker gerçeği
AK Parti hükümetini 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi üzerinden yıpratmaya çalışan CHP yine millete yalan söylüyor. İşte CHP’nin şeker fabrikaları olayında çarpıttığı gerçekler.
YALAN 1
FABRİKALAR ÜRETİM YAPMAYACAK
GERÇEK:
5 YIL ÜRETİM ŞARTI VAR
Şeker Fabrikalarının satışı ile 14 fabrika özelleştirilecek. Şartnameye konulacak yaptırımlarla verimliliğin artırılması ve üretimin sürdürülmesi için garantiler konuldu. Bu garantilerin başında fabrikaları alan firma 5 yıl işletecek ve şartnamede gösterilecek belirli yatırımları yapacak. Bizzat Maliye Bakanı Naci Ağbal “Şeker fabrikaları 5 yıl sonra da ayakta kalacak. Şartnameye bunu sağlayacak hükümler koyduk. Şeker pancarının da şeker fabrikalarının üretimi sağlayacak şekilde garanti edecek hükümler koyduk” dedi.
YALAN 2
NBŞ’NİN ÖNÜ AÇILACAK
GERÇEK:
AKSİNE NBŞ KOTASI DÜŞECEK
Bizzat Başbakan Binali Yıldırım, özelleştirme sonrasında Türkiye’de uygulanan nişasta bazlı şeker (NBŞ’ kotasının daha da düşürüleceğini söyledi. Yıldırım “Devlet pancar üreticilerinin mağdur olmaması için elinden geleni yapıyor. Devlet ‘Pancar bu rakamdan aşağı alınmayacak’ diyecek bu şekilde pancar üreticisini koruyucu bir tedbir oluşacak. Şekerpancarının teşviki ve nişasta bazlı şekerin üretimi sınırlanacak” dedi.
YALAN 3
ARAZİLERİ PEŞKEŞ ÇEKİLECEK
GERÇEK:
ÖZELLEŞTİRME DIŞI TUTULDU
Muhalefetin ‘araziler peşkeş çekilecek’ iddiasının aksine fabrikaların arazileri özelleştirme dışında tutuldu. Araziler gerekli görülmesi durumunda ayrı bir özelleştirmeye tabi tutulacak. Fabrikalar ise blok halinde satılmayacak, ayrı ayrı ihaleye çıkılacak.
YALAN 4
ŞEKER ÜRETİMİ DÜŞECEK
GERÇEK:
ÖZELLEŞİNCE KAPASİTE ARTACAK
Şeker fabrikalarının 5 yıl boyunca üretim yapması şartı var. Geçmişte özelleştirilen şeker fabrikaları üretim durdurmak yerine kapasitelerini artırdı. 2004 yılında özelleştirilen Kütahya Şeker Fabrikası üretimini yıllık 25 bin tondan 40 bin tona çıkardı. 2005 yılında özelleştirilen Adapazarı Şeker Fabrikası üretimini yıllık 25 bin tondan 50 bin tona çıkardı. İki fabrika da üretim kotasının 60 bin tona çıkarılması için başvurdu.
YALAN 5
ÜRETİCİLER VE İŞÇİ İŞSİZ KALACAK
GERÇEK:
İŞE DEVAM SAĞLANACAK
Özelleştirilen 14 fabrikada verimlilik artacağından bu durum şeker pancarı üreticisine pozitif yansıyacak. Aynı şekilde fabrikada çalışan işçilerin işlerine devamı sağlanacağı gibi, başka kurumlara geçişlerinin de önü açık. Taşeron Yasası’yla fabrikada çalışan işçiler kadroya geçiriliyor.
YALAN 6
ŞEKER İTHAL EDECEĞİZ
GERÇEK:
ÜRETİM DURMAYACAK
Muhalefet pancar üretiminin duracağını ve Türkiye’nin şeker ithal edeceğini iddia ediyor. Aksine şeker pancarı üretimi de şeker üretimi de durmayacak. Şeker fabrikalarını alacak firmalar belli yatırımlar yapacağından verimlilik daha da artacak. Nitekim 2002 yılında 16.5 milyon ton olan şekerpancarı üretimi, 2017 yılında 20.8 milyon tona ulaştı.
YALAN 7
CARGILL İSTEDİĞİ İÇİN ÖZELLEŞTİRİLİYOR
GERÇEK:
CARGILL MUTLU OLMAZ
14 şeker fabrikasının ABD’li Cargill firmasının talebiyle özelleştirildiği iddiasını hem şirket, hem de Başbakan Binali Yıldırım yalanladı. Yıldırım “Cargill bundan mutlu olmaz. Kendi fabrikalarında 1.3 milyon tonluk kapasitenin Türkiye’de zaten 260.000 tonunu kullanıyorlar. Bunu da düşüreceğiz. Bunlar deli saçması söylentiler” dedi. Firma ise “Gerek kamuya ait şeker fabrikalarının özelleştirilmesi, gerekse Şeker Kurumu’nun kapatılarak görevlerinin Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı’na devredilmesi ile ilgili gelişmelere dair herhangi bir müzakereye dahil olmuş değiliz” açıklaması yaptı. NBŞ’ye karşı muhalefetiyle bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Yiğit Bulut da “Şeker fabrikalarının verimli çalışılır hale getirilmesi gerekiyor. Şeker fabrikaları pahalı maliyet yaptığı zaman NBŞ’nin önü açılıyor. Şeker fabrikalarının verimsiz halde kalmasını isteyen kim? NBŞ lobisi. Dolayısıyla şeker fabrikalarının verimli hale getirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
SATIŞA ÇIKARILAN FABRİKALAR
- Afyon
- Alpullu
- Bor
- Burdur
- Çorum
- Elbistan
- Erzincan
- Erzurum
- Kastamonu
- Ilgın
- Kırşehir
- Muş
- Turhal
- Yozgat
YILDIRIM: HEPSİ YALAN FABRİKALAR TAM KAPASİTE ÇALIŞACAK
Başbakan Binali Yıldırım, şeker fabrikalarının satışıyla ilgili soruya “Her şeyden önce bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Şeker fabrikaları özelleştirilince kapatılacakmış, şeker pancarı üretimi yok olacakmış, azalacakmış, bütün bunlar yalan dolan” dedi. Yıldırım “Buradan açıkça söylüyorum; bu fabrikalar daha fazla kapasiteyle çalışacak, daha çok pancar üreticimiz bu işten yararlanacak. Bu özelleştirmede bütün çalışanların hakları sonuna kadar korunuyor. Diyelim ki bir fabrika özelleştirildi, orada çalışanlar isterse başka kurumlara geçebilecek veya orada 5 yıl mutlaka çalışma garantisi var, fabrikasında. Bu tercihi çalışanımız kendi yapacak” dedi. Yıldırım, fabrikaların özelleştirildikten sonra kapanmayacağını, en az 5 sene boyunca üretim yapacağını belirterek “Fabrika da elinden alınacak” diye konuştu.
FAKIBABA: HAYAL MAHSÜLÜ BU İDDİALAR SİYASİ AHLAKA SIĞMIYOR
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba “Özelleştirmeyle birlikte nişasta bazlı şeker (NBŞ) üretiminin artacağı iddiası doğru değil. NBŞ üretiminde, Kanunla sınırları belirlenmiş bir kota vardır. Bu kota miktarının artırılması söz konusu değildir” dedi. Fakıbaba şunları söyledi: “Şeker pancarı ve şeker sektörü, ülkemiz tarımı için büyük önem arz etmektedir. Bu sektörün ülke menfaatlerimize uygun olarak yönetilmesi, Hükümetimizin önceliğidir. Bu doğrultuda, şeker fabrikalarımızı, pancar üreticilerimizi ve tüketicilerimizi olumsuz etkileyecek hiçbir uygulamaya izin verilmeyecektir. Tüm bu gerçekler ortadayken, özellikle bazı muhalif siyasetçilerimiz tarafından üreticilerimizi endişeye, halkımızı korkutmaya yönelik hayal mahsulü birtakım iddialar ve senaryoların dile getirilmesi üzüntü vericidir. Evhamlar üreterek olumsuz algı oluşturmaya dönük bu tür açıklamalar aynı zamanda siyasi ahlaka da sığmamaktadır.”
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