CHP yalanları ve şeker gerçeği

YILDIRIM: HEPSİ YALAN FABRİKALAR TAM KAPASİTE ÇALIŞACAK

Başbakan Binali Yıldırım, şeker fabrikalarının satışıyla ilgili soruya “Her şeyden önce bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Şeker fabrikaları özelleştirilince kapatılacakmış, şeker pancarı üretimi yok olacakmış, azalacakmış, bütün bunlar yalan dolan” dedi. Yıldırım “Buradan açıkça söylüyorum; bu fabrikalar daha fazla kapasiteyle çalışacak, daha çok pancar üreticimiz bu işten yararlanacak. Bu özelleştirmede bütün çalışanların hakları sonuna kadar korunuyor. Diyelim ki bir fabrika özelleştirildi, orada çalışanlar isterse başka kurumlara geçebilecek veya orada 5 yıl mutlaka çalışma garantisi var, fabrikasında. Bu tercihi çalışanımız kendi yapacak” dedi. Yıldırım, fabrikaların özelleştirildikten sonra kapanmayacağını, en az 5 sene boyunca üretim yapacağını belirterek “Fabrika da elinden alınacak” diye konuştu.