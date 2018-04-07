CHP’ye inat ‘şeker’e 2 kat fiyat

CHP’lilerin ihaleyi sabote etme girişimi altında yapılan pazarlık görüşmelerinin ilki bor Şeker Fabrikası için yapıldı. açık artırma aşaması 175 milyon 500 bin liradan başlayan ihalede pazarlık sonnucu fiyat neredeyse iki katına yaklaştı. Bor fabrikası için en yüksek teklifi teklifi 336 milyon lira ile kamuoyunda ‘Doğuş Çay’ olarak bilinen Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ verdi.

Özelleştirme İdaresi’nde (ÖİB), Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır başkanlığında pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleye Doğuş Çay’ın yanı sıra, Albayrak Turizm, Mutlucan Tuz Madencilik AŞ, Kayseri Şeker, Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ, İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Tüzünler Tarım, Erser Grup Tarım Ürünleri AŞ- Sterk Plast Ltd. Ortak Girişim Grubu, Bergiz İnşaat AŞ katıldı.

CHP’LİLERDEN TEHDİT

İhalede ilk olarak kapalı zarf içinde elemesiz teklifler alındı. En yüksek teklif 175 milyon 500 bin TL olarak açıklandı. İkinci tura geçildi. Üç elemeli tur sonrasında gerçekleştirilen açık artırmada başlangıç tutarı 245 milyon lira, artırım aralığı ise 1 milyon lira olarak belirlendi. Açık artırmanın sonunda en yüksek teklifi, 336 milyon lira ile Doğuş Yiyecek ve İçecek AŞ verdi.

İhale sırasılda CHP milletvekilleri Ömer Fethi Gürer, Veli Ağbaba, Nurettin Demir Orhan Sarıbal, Burcu Köksal ve Mustafa Balbay önce binanın girişinde açıklama yaptı, ardından salona girdi. Özelleştirme İdaresi yetkililerinin “İhaleyi sağlıksız hale getireceksiniz” uyarısına rağmen CHP’liler salona girdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise “Biz 2019 yılında bu fabrikaları yeniden devletleştireceğiz” diyerek tehditte bulundu.