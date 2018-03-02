Çift haneli artışa devam

Şanlı ordumuz Afrin’de destanlar yazarken, ihracatçılarımız da ihracat rakamları ile moral vermeye devam ediyor. TİM verilerine göre Şubat ayı ihracatı yüzde 14.8 artarak 12 milyar 889 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2018 Şubat ayı, ihracat tarihindeki en iyi şubat ayı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Afrika heyetinde bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından Senegal’den açıklanan verilere göre 2018’in ilk 2 ayındaki ihracat yüzde 12.8 artışla 25 milyar 346 milyon dolar, son 12 aylık ihracat da yüzde 11.1 artarak 159 milyar 27 milyon dolara ulaştı.

16 AYDIR YÜKSELİYOR

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ihracat rakamları ile ilgili yaptığı değerlendirmede “Şanlı ordumuz Afrin’de destanlar yazarken, ihracatçılarımız da ihracat rakamları ile ülkemize moral vermeye devam ediyor. 2016 Kasım ayında bu yana, yani tam 16 aydır ihracatımızda artış açıklıyoruz. Son 10 yıldır böyle uzun süreli bir artış temposunu sadece 2011-2012 yıllarında yakalamıştık. İnşallah yıl sonuna kadar artışlara devam ederek, son 10 yılın en uzun soluklu artış trendini yakalamış olacağız“ dedi.

SAPMADAN HEDEFE!

Büyükekşi “Bu yılı ihracatta rekorlar yılı ilan etmiştik. OVP’deki 169 milyar doları aşacağımızı, 170 milyar doların üzerine çıkacağımızı belirtmiştik. İlk 2 aylık veriler, hedeflerimize sapmadan ilerlediğimizi ortaya koyuyor. Kalan aylarda da bu başarının artarak devam etmesini bekliyoruz” diye konuştu. Ocak ayında ihracatın yüzde 10.7 artışla 12.5 milyar dolar olduğunu hatırlatan Büyükekşi, “Şubat ayında da yüzde 14.8’lik bir artış yakaladık. Artık ihracatımız artacak mı artmayacak mı diye değil, artış tek haneli mi çift haneli mi olacak diye düşünüyoruz. Şubat ayıyla birlikte çift haneli artışa adeta alıştık” dedi. Büyükekşi’nin verdiği bilgiye göre sektörel bazda şubat ayında en fazla ihracatı, 2.8 milyar dolarla otomotiv sektörü gerçekleştirdi. Bu sektörün ihracatı şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25.7 arttı. Otomotiv sektörünün rekorlara devam ettiğini kaydeden Büyükekşi “Sektörümüz Şubat ayında ihracatımızın yüzde 22’sini tek başına sırtladı” dedi. Büyükekşi otomotivi 1.4 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ve 1.3 milyar dolarla kimyevi maddeler sektörlerinin takip ettiğini söyledi.