Çiftçinin toprağını vatandaşın cebini düşünüyor

Sabancı Holding ve Fransız Carrefour’un Türkiye’deki perakende markası Carrefoursa, hem üretici hem de tüketici adına yatırım yapmaya devam ediyor. Tarım sektörüne büyük önem veren marka, bakanlık ve sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı işbirlikleri sayesinde çiftçiye iş kapısı yaratıyor. Sürdürülebilir tarıma destek oluyor. Bunun yanında vatandaşın kaliteli ve güvenilir ürün tüketmesini sağlarken, tasarruf etmesine de neden oluyor. Carrefoursa’nın hayata geçirdiği projelerden biri Yerli Tohum-Taze Mahsul Projesi… Hasattan rafa kadar üretimi takip eden marka, bu sayede maliyetleri düşürerek, ürünlerinde yüzde 20’ye varan indirim sağlıyor. Doğa Tat Carrefour Projesi kapsamında ise balık üreticileriyle iş birliği yaparak sürdürülebilir ve kontrollü bir üretim yapılmasına destek oluyor. Balıkların büyük kısmını da yerel üreticilerden sağlıyor. Carrefoursa Genel Müdürü Z. Hakan Ergin, tarım sektörünün Türkiye için büyük önem arz ettiğini belirterek, bu doğrultuda üretici ve tüketiciler için yatırım yapmaya ve üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

2017 yılı Carrefoursa için nasıl geçiyor?

2017’ye iyi başladık. Yılı da aynı şekilde iyi kapatmayı hedefliyoruz. Operasyonlarımıza ciddi şekilde yatırım yaptık. Müşterimizin istediği ürünü anlayıp onu müşterimizin tercih ettiği şekilde mağazalarımıza götürmek için yatırımlar yaptık. Bunun karşılığını son çeyrekte aldık. 2017 yılı içerisinde de geliştirerek devam edeceğiz ve yılı çok iyi kapatacağımıza inanıyoruz.

Bu yılı sizin için ‘değişim yılı’ olarak değerlendirebilir miyiz?

Carrefoursa’nın faaliyet gösterdiği her alanda değişim başlattık. Yıl içinde marketlerimizden alışveriş yapan tüketicilerimizin alışkanlıklarını gözlemledik. Ortaya çıkan sonuçları, en iyi ürünü en iyi fiyat garantisiyle verme sözümüz doğrultusunda etiketlere yansıtmak amacıyla 550 üründe ciddi indirim gerçekleştirdik. Bu sayede, 2017 Carrefoursa müşterileri adına ‘Tasarruf Yılı’ oldu”

İstihdam tarafında rakamlar nasıl? Yeni satınalma planları var mı?

Geçen yıl olduğu gibi, bu yılda istihdam sağlamaya devam ediyoruz. Hedefimiz yılsonuna kadar 2017 yılı toplamında 3 bin kişiyi işe almak. 2017 yılının tamamında 3 bin istihdam sağlayabilmek.

KIRTASİYE DE BÜYÜYORUZ

Kırtasiye alışverişlerinde ciddi pay sahibisiniz, bu alanda yaptığınız işlerden bahseder misiniz?

Bizim kırtasiye ürünlerinde ciromuz geçen yıla göre yüzde 40 artış gösterdi. Tüketicilerimize metrekare olarak en fazla alanı bizler sunuyoruz. Ürün yelpazemizi ise Ege Üniversitesi tarafından onaylanan ve akredite laboratuvarlarda testten geçen ürünlerden oluşturuyoruz. Hijyenin yanı sıra hesaplı olması adına birçok alternatifi tüketicilerimize ulaştırıyoruz. Böylelikle yeni eğitim-öğretim yılında güvenilir, hesaplı ve bol çeşitli kırtasiye alışverişinin adresi oluyoruz.

Tarım sektörü sizin için büyük önem arz ediyor…

Yaptığınız projelerden bahseder misiniz?

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile gerek çiftçilere yarar sağlayacak gerekse tüketicilerin memnun kalacağı bir projeye imza attık. Adı ‘Yerli Tohum-Taze Mahsul Projesi’. Yüzde yüz sertifikalı yerli tohum ile yetiştirilecek ürünleri sözleşmeli çiftçilerimizden biz alıyoruz. Ürünlerin henüz toplanma ve depolama aşamasında büyük bir kayba uğradığını biliyoruz. En uygun koşullarda reyonlarımıza taşınacak ürünlerde ürün kaybını da minimuma indireceğiz ve yaklaşık yüzde 40’ı bulan atıkların önüne geçeceğiz. Üreticiden tüketiciye olan süreçte yapılan iyileştirmeler ve düzenlemeler ile reyon satış fiyatlarımıza serbest piyasa koşulları elverdiği sürece en az yüzde 20 oranında bir indirim yansımasını hedefliyoruz.”