Çiftçiye bayram sonrası 50 bin küçükbaş
Başkan Erdoğan’ın açıkladığı 100 Günlük Eylem Planı kapsamında çiftçiye 50 bin küçükbaş hayvan dağıtılacak. TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, “Dağıtıma Kurban Bayramı sonrası başlayacağız” dedi.
Türkiye’yi bir üst lige taşıyacak olan 100 Günlük Eylem Planı’nda projeler bir bir hayata geçiyor. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, “Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 100 günlük eylem planı çerçevesinde verilecek 50 bin küçükbaşın dağıtımına Kurban Bayramı sonrası başlamak istiyoruz” dedi. Çelik, Tarım İşletmeleri (TİGEM) Genel Müdürlüğünce yürütülen “Hayvancılığı Geliştirme Projesi”ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
120 BİN BAŞVURU
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla kırsala dönüşün sağlanması ve küçük aile işletmelerini destekleme amacıyla 500 bin baş koyun dağıtım projesinin 1 yıl önce hayata geçirildiğini hatırlatan Çelik, proje için yaklaşık 120 bin kişinin başvurduğunu, 5 bininin projeden faydalanmaya hak kazandığını söyledi.
GEBE HAYVAN
Nihat Çelik, dağıtımın kendileri için büyük bir sınav olacağını belirterek, “Çiftçiye destek çerçevesinde verilen hayvan gebe olmalı. Vereceğimiz hayvanlar anaç, 15-30 ay arasındadır ve gebe olacak. Anaç koyun verirsek çiftçimiz ilk aşamada kuzusunu satarak masraflarını öder ve işine yatırım yapmaya başlar. Bu adımlar ülkemizdeki kırmızı et stokunun artmasına destek verir” ifadesini kullandı.
Projede il sınırlaması yok
Projeden faydalanmaya hak kazanan yetiştiricilerin, bankaların teminat şartlarını da yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Çelik, hayvanların TÜDKİYEB’ten tedarik edileceğini anlattı. Çelik, TİGEM ile ön protokol imzaladıklarını belirterek, “Devletimizin bu görevi bize vermesi büyük bir onurdur. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 100 günlük eylem planı çerçevesinde verilecek 50 bin hayvanın dağıtımına Kurban Bayramı sonrası başlayacağız. Bu eylem planı kapsamında en az 50 bin hayvanı hak edenlere teslim edeceğiz” diye konuştu. Hayvan dağıtımı konusunda belli bir il sınırlaması olmadığına işaret eden Çelik, tüm illerde merkez birliklerinin imkanları doğrultusunda dağıtımın gerçekleştirileceğini aktardı.
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