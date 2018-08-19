Çiftçiye bayram sonrası 50 bin küçükbaş

Projede il sınırlaması yok

Projeden faydalanmaya hak kazanan yetiştiricilerin, bankaların teminat şartlarını da yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Çelik, hayvanların TÜDKİYEB’ten tedarik edileceğini anlattı. Çelik, TİGEM ile ön protokol imzaladıklarını belirterek, “Devletimizin bu görevi bize vermesi büyük bir onurdur. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 100 günlük eylem planı çerçevesinde verilecek 50 bin hayvanın dağıtımına Kurban Bayramı sonrası başlayacağız. Bu eylem planı kapsamında en az 50 bin hayvanı hak edenlere teslim edeceğiz” diye konuştu. Hayvan dağıtımı konusunda belli bir il sınırlaması olmadığına işaret eden Çelik, tüm illerde merkez birliklerinin imkanları doğrultusunda dağıtımın gerçekleştirileceğini aktardı.