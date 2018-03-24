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Çiftlik Bank gibi yapılara ‘kurul’ önerisi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Çiftlik Bank gibi oluşumlara yönelik sıkı denetim başlatmasının ardından uzmanlar bu tip yapılarla ilgili uyarıda bulundu.

  • MÜGE DEVİREN/ANKARA
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Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Derneği Başkanı Yavuz Sultan Selim Yüksel, bu tip oluşumların lisanslama gibi yöntemlerle denetime alınması gerektiğini belirtti. Selim, şöyle devam etti: “Teknolojik bir kurul oluşturması gerekir.  Bu sektöre, lisanslama getirilebilir. Bunların dışında çok başarılı dijital projeler de var. Hepsini aynı kefeye koymamak gerekir. Sektörün içerisinden bir kurul oluşturularak, kâr vaat eden bir iş modeliyle ortaya çıkıp paralarını almak isteyen kuruluşlara bir lisanslama süreci getirilebilir. Çiftlik Bank gibi yapıları baştan takibe almak gerekir. Normalin biraz üzerinde zekaya sahip bir dolandırıcı zihniyet, yenilerini de kurgulayabilir."

 

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