Çığ gibi artıyor! 12 bin talep var

CDD’nin Ankara-Kars arası düzenlediği Doğu Ekspresi tren seferlerine ilgi devam ediyor.

İLGİ İKİ KAT ARTTI, 6 VAGON DAHA GELDİ

Ankara ile Kars arasında sefer yapan trende yoğunluk yarıyıl tatili ile iki katına çıktı. Sosyal medya sayesinde trene ilginin artmasıyla Doğu Ekspresi’ne daha güçlü lokomotif ve 6 vagon eklendi.Doğu Ekspresi'ne yönelik ilgi yarı yıl tatili ile iki katına çıktı.

12 BİN TALEP VAR!

Biletleri günler öncesinden satışa çıkan trene 12 bin bilet talebi bulunuyor.Yolcular, Erzurum’a yaklaşırken sipariş ettikleri cağ kebaplarını, Erzurum Gar’daki 10 dakikalık molada satın alıyor. İlgi nedeniyle trene daha güçlü lokomotif ve 6 vagon eklendi.

GERİ DÖNÜŞ HAVADAN

Bazı yolcular ise trende yer bulamadıkları için Erzurum’dan kara ve hava yoluyla dönüş yaptıklarını dile getirdi.

Yolcular, Erzurum’a yaklaşırken sipariş ettikleri cağ kebaplarını, Erzurum Gar’daki 10 dakikalık molada satın alıyor.Doğu Ekspresi ile 24 saat süren unutulmaz yolculuk

Doğu Ekspresi ile 24 saat süren unutulmaz yolculuk

Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi ile yolculuk, kış mevsiminin gelmesiyle yürüyüş ve dağcılık grupları, fotoğraf sanatçıları ve üniversite öğrencilerinin ilgi odağı oldu.