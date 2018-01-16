Çılgın güzergah

KÜÇÜKÇEKMECE KANALLA KARADENİZ’E BAĞLANIYORA

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011’de açıklanan ve kamuoyunda ‘çılgın proje’ olarak bilinen Kanal İstanbul’un güzergahı belli oldu. 5 farklı alternatif arasından seçilen güzergah, Küçükçekmece Gölü’nden başlayarak Sazlıdere-Durusu koridorundan Karadeniz’e ulaşacak. Düzenlediği basın toplantısıyla Kanal İstanbul’un güzergahını açıklayan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, projenin 45 kilometre uzunluğunda olacağını söyledi. Arslan projenin mali büyüklüğünü ise “Ülkemizin en büyük projesi” sözleriyle anlattı.

35 KURULUŞ ÇALIŞTI

Arslan projenin hedeflerini “İstanbul Boğazı’ndan geçen tehlikeli madde taşıyan gemilerden kaynaklı oluşabilecek riskleri azaltmak, su yolu güzergahında kentsel dönüşüm de yaparak çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırmak, İstanbul gibi dünya metropolü olan şehirde su yolu taşımasından kaynaklı hem ülkemizin konumunu hem cazibesini artırmak” şeklinde açıkladı.

Arslan, söz konusu proje kapsamında geçen yıl etüt, proje ve danışmanlık hizmeti alım ihalesine çıkıldığına ve Ağustos 2017’de çalışmalara başlandığına dikkati çekti. Arslan, proje çalışmalarında ülkenin önde gelen İTÜ, Boğaziçi, ODTÜ ve Gazi gibi üniversitelerinden aktif olarak görevde olan, alanında uzman öğretim üyeleri ve uluslararası uzmanlardan destek aldıklarını ve birlikte çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. Planlanan alanlarda 35 ilgili kurum ve kuruluşun yaptığı çalışmaların verilerini aldıklarını anlatan Arslan “5 farklı güzergah üzerinde çalışmalar devam ettirildi. Kanal güzergahı boyunca yer altı suyu akımları tespit edildi. Farklı zemin türleri tespit edildi, bu zeminlerin her birinin geçirimliliklerinin farklı olduğu belirlendi” dedi.

GÖLÜ BAĞLIYORUZ

Yer altı sularının, olumsuz etkilenmemesi için çalışmaların belirlenen koridorda daha hassas bir şekilde yürütüldüğüne dikkati çeken Ulaştırma Bakanı Arslan, tespit edilen alternatif üzerinde daha hassas şekilde çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Bakan Arslan, değerlendirme kriterleri dikkate alındığında 4. alternatif olan ‘Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu’ koridorunun Kanal İstanbul Projesi için en uygun güzergah olarak seçildiğini belirterek “Küçükçekmece Gölü’nden girecek ve Sazlısu Barajı’nın oradan Terkos Barajı’nın doğusundan Karadeniz’e çıkmış olacak. Güzergahımız yaklaşık olarak 45 kilometre uzunluğundadır. Bir anlamda Küçükçekmece Gölü’nü, Karadeniz’le Marmara’ya bağlamış olacağız” dedi.