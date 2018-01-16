Çılgın güzergah
Kamuoyunda ‘çılgın proje’ olarak bilinen Kanal İstanbul’un güzergahı netleşti. 5 alternatif arasından seçilen güzergah, Küçükçekmece Gölü’nden başlayarak Sazlıdere-Durusu koridorundan Karadeniz’e ulaşacak. 45 kilometre uzunluğundaki projenin güzergahını açıklayan Bakan Arslan, Kanal İstanbul’un mali büyüklüğünü “Ülkemizin en büyük projesi” sözleriyle anlattı.
KÜÇÜKÇEKMECE KANALLA KARADENİZ’E BAĞLANIYORA
umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011’de açıklanan ve kamuoyunda ‘çılgın proje’ olarak bilinen Kanal İstanbul’un güzergahı belli oldu. 5 farklı alternatif arasından seçilen güzergah, Küçükçekmece Gölü’nden başlayarak Sazlıdere-Durusu koridorundan Karadeniz’e ulaşacak. Düzenlediği basın toplantısıyla Kanal İstanbul’un güzergahını açıklayan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, projenin 45 kilometre uzunluğunda olacağını söyledi. Arslan projenin mali büyüklüğünü ise “Ülkemizin en büyük projesi” sözleriyle anlattı.
35 KURULUŞ ÇALIŞTI
Arslan projenin hedeflerini “İstanbul Boğazı’ndan geçen tehlikeli madde taşıyan gemilerden kaynaklı oluşabilecek riskleri azaltmak, su yolu güzergahında kentsel dönüşüm de yaparak çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırmak, İstanbul gibi dünya metropolü olan şehirde su yolu taşımasından kaynaklı hem ülkemizin konumunu hem cazibesini artırmak” şeklinde açıkladı.
Arslan, söz konusu proje kapsamında geçen yıl etüt, proje ve danışmanlık hizmeti alım ihalesine çıkıldığına ve Ağustos 2017’de çalışmalara başlandığına dikkati çekti. Arslan, proje çalışmalarında ülkenin önde gelen İTÜ, Boğaziçi, ODTÜ ve Gazi gibi üniversitelerinden aktif olarak görevde olan, alanında uzman öğretim üyeleri ve uluslararası uzmanlardan destek aldıklarını ve birlikte çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. Planlanan alanlarda 35 ilgili kurum ve kuruluşun yaptığı çalışmaların verilerini aldıklarını anlatan Arslan “5 farklı güzergah üzerinde çalışmalar devam ettirildi. Kanal güzergahı boyunca yer altı suyu akımları tespit edildi. Farklı zemin türleri tespit edildi, bu zeminlerin her birinin geçirimliliklerinin farklı olduğu belirlendi” dedi.
GÖLÜ BAĞLIYORUZ
Yer altı sularının, olumsuz etkilenmemesi için çalışmaların belirlenen koridorda daha hassas bir şekilde yürütüldüğüne dikkati çeken Ulaştırma Bakanı Arslan, tespit edilen alternatif üzerinde daha hassas şekilde çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Bakan Arslan, değerlendirme kriterleri dikkate alındığında 4. alternatif olan ‘Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu’ koridorunun Kanal İstanbul Projesi için en uygun güzergah olarak seçildiğini belirterek “Küçükçekmece Gölü’nden girecek ve Sazlısu Barajı’nın oradan Terkos Barajı’nın doğusundan Karadeniz’e çıkmış olacak. Güzergahımız yaklaşık olarak 45 kilometre uzunluğundadır. Bir anlamda Küçükçekmece Gölü’nü, Karadeniz’le Marmara’ya bağlamış olacağız” dedi.
İlk kazma bu yıl vurulacak
Arslan, karşıdan karşıya geçişlerde uzun mesafeli, viyadük gerektiren geçişler olmayacağını kaydederek “Hedefimiz bu sene içinde yap-işlet-devret modeli, kamu-özel iş birliğinin diğer alternatifleri dahil olmak üzere karma bir modelle ihale süreçlerini bitirip, bu sene içinde kazma vurmayı hedefliyoruz” dedi. Arslan, Kanal İstanbul’a yönelik çalışmalarda bazı hususları önemle ele aldıklarını anlatarak “Bunlardan biri projenin gemi geçişleriyle ilgili bir avantaj sağlaması, ikincisi güzergah üzerindeki insanların hayatının etkinlemeyeceği planlama, üçüncüsü su kaynaklarıyla ilgili çalışmalarının tamamlanmasıydı” dedi.
Bakan projeyi açıklarken son sondaj yapıldı
Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden Kanal İstanbul Projesi’nin sahadaki son sondaj çalışması, Bakan Arslan’ın güzergahı açıkladığı saatlerde Küçükçekmece Sahil Parkı’nda tamamlandı.
Ulaşım 11 ayrı noktadan
Kanal İstanbul Projesi’ne dair karayolu ve demir yolu planlarına ilişkin detayları paylaşan Bakan Arslan’ın verdiği bilgiye göre projeden toplam 11 adet demiryolu ve otoyol geçecek. Arslan “En kuzeyde D-20 Karayolu var. Bu yolun 3. Havalimanı’nın bulunduğu yerden 14 kilometresi hizmete girmiştir. Çatalca’ya kadar 3 gidiş 3 geliş şeritli hale getirilme çalışması da ağustos ayında bitirilmiş olacak. Bitirdiğimiz 125 kilometrenin dışında Kınalı’dan TEM’e bağlıyoruz, Anadolu Yakası’nda Akyazı’ya bağlıyoruz. Yine Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçip, hızlı tren hattı olacak. Güneyde de D100 Karayolu güzergahı olacak. Marmara tarafındaki 3 tane geçişi Marmaray’da olduğu gibi batırma tüple Küçükçekmece Gölü’nün altından geçirmeyi hedefliyoruz. Kanal İstanbul’dan kaynaklı yarma yaptığımızdan viyadük gerektiren geçişler olmayacak” dedi.
Kanal İstanbul, geçtiği yerleri uçuracak
Kanal İstanbul’un güzergahının belli olmasıyla birlikte İstanbul’un 4 ilçesine adeta talih kuşu kondu. Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece’deki ev ve arsa fiyatlarının yükselmesi bekleniyor. İstanbul Emlak Komisyoncuları Derneği Başkanı Nizamettin Aşa, Küçükçekmece, Sazlıdere, Durusu üzerinde imarlı arazilerde yatırım yapanların ilerleyen dönemlerde ciddi kazançlar elde edeceğini söyledi. “Projenin geçeceği alan uzun zamandır tahmin ediliyordu. O nedenle, oturmuş bir piyasa var” diyen Aşa “Bugün o bölgeden yatırım yapan Kadıköy’deki yatırıma göre daha fazla kazanır” şeklinde konuştu. Aşa “Vatandaşlar dolandırıcılara dikkat etsin. İmarı olmayan arsayı almasınlar” uyarısı da yaptı. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı da ‘çılgın proje’yi “İstanbul’un değerine değer katacak. Bölgedeki artışlar yüzde 50 civarında devam eder. Proje yurt dışından da yatırımcı çekecek” dedi.
Türkiye’nin en büyük projesi olacak
Arslan, bu kadar büyük bir projede, finansman modelleme de dahil, kanal kesitine bağlı çalışmalar bitmeden söylenebilecek bir tutarın yanıltıcı olabileceğinin altını çizerek, “Ama bir gerçek var ki şu an ülkemizin en büyük projesi yaklaşık 10.5 milyar Euro’yla Üçüncü Havalimanı, 25 yıllık işletme döneminde 22 milyar Euro kira bedeliyle en büyük proje. Ancak Kanal İstanbul ondan da büyük olacak” diye konuştu. Arslan, projenin kendisinin yap-işlet-devret modeliyle yapılacağını, entegre projelerin ise ihale süreçlerinde farklı değerlendirilebileceğini bildirdi.
Tsunami etkilemeyecek
Arslan, 72 yıl, 475 yıl ve 2 bin 475 yıllık ortalama yinelenme süreleri dikkate alınarak tüm deprem riski çalışmalarını yapıldığını söyledi. Projede tsunamiyle ilgili parametrelerin de tespit edildiğine işaret eden Arslan, bu kapsamda detaylı çalışmalar yapıldığını ve ön raporda olumsuz bir etkinin olmayacağının belirlendiğini bildirdi. İlk aşamadaki 10 bin metreye ilave 7 bin metre sondaj çalışması yapıldığına, böylece toplamda 17 bin metrelik sondajın 2017 sonu itibarıyla tamamlandığına işaret eden Arslan, kanal kazısından çıkacakların ihtiyaçlar çerçevesinde dolgu malzemesi olarak kullanılabileceğini ifade etti. Ulaştırma Bakanı Arslan “Karadeniz’de çıkacak malzemeden kaynaklı dolgu yapılmak suretiyle lojistik merkez olarak kullanabileceğimiz küresel bazda hizmet edecek proje alanları ve yine Marmara Denizi’nde dolgu yapılmak maksadıyla yapılabilecek yapay adalar da dahil bütün bu projelerin birlikte değerlendirilmesine devam edilecek” dedi.
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