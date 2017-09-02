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Bakan Arslan: Proje güzergahının netleştirilmesi için etüt sözleşmesi imzalandı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011'de kamuoyuna 'çılgın proje' olarak açıklanan Kanal İstanbul Projesi'nin güzergahının netleştirilmesi ve kesitlerinin ortaya konulması için etüt proje sözleşmesinin imzalandığını söyledi.

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Bakan Arslan, yaptığı açıklamada, ulaştırma sektörünün  en önemli bileşenlerinden birisinin su yolları ve denizcilik alanı olduğunu  belirterek, Türkiye'nin su yollarını geliştirerek, lojistik sektörünü  güçlendirecek, İstanbul Yeni Havalimanı gibi büyük projelerle entegre olacak,  İstanbul Boğazı’nın trafik yükünü hafifleterek, buradan tehlikeli madde taşıyan  tankerlerden dolayı olası felaketi önleyecek yeni su yolu projesi hayata geçirmek  için çalışmalarına başladığını söyledi. 
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011'de kamuoyuna  "çılgın proje" olarak açıklanan Kanal İstanbul Projesi'nin ulaştırma, lojistik ve  turizm sektörleri gibi geniş bir yelpazede etkisi büyük bir proje olduğuna  dikkati çeken Arslan, Kanal İstanbul Projesi Etüt, Proje ve Danışmanlık  Hizmetleri Teknik Şartnamesi'nin hazırlanması için izlenecek yöntem/strateji,  görev, yetki ve sorumluluklar, mühendislik çalışmaları, diğer faaliyetler ve bu  faaliyetlerin iş planlamasının bu şartnameyle belirlendiğini ifade etti.
 
İstanbul Boğazı'ndan yıllık ortalama 53 bin geminin geçtiğini anlatan  Arslan, özellikle tehlikeli madde taşıyan gemilerin boğazda oluşturduğu riskli  geçişlerin oldukça fazla olduğunu vurguladı. 
 
Arslan, geçmişte birçok kazanın yaşanmasından dolayı, İstanbul  Boğazı’nın tarihsel dokusunun ve insan hayatının korunması için alternatif bir  kanal projesinin hayata geçirilmesinin planlandığını dile getirerek, şöyle devam  etti: "Kanal İstanbul Projesi ile İstanbul Boğazı'ndaki yaşam ve kültürel  varlıkları tehdit eden gemi trafiği minimize edilerek, boğazın her iki girişinde  yoğun trafiğe maruz kalan gemilere alternatif geçiş imkanı sağlanacak. Bununla  birlikte ülkemize ve bölgesine yeni bir uluslararası su yolu ulaştırma koridoru  kazandırılacak. Proje alanı alternatif güzergahları değerlendirilmiş olup, en  ideal güzergah tespit edilmeye çalışılmıştır. Kanal koridoru yaklaşık 43  kilometre olup, Kanal kesiti ve kesin güzergahı etüt proje ve danışmanlık  hizmetleri sonunda belirlenecek."
 
"PROJE ALANINDA BAKANLIKÇA 162 ZEMİN SONDAJ ÇALIŞMASI YAPILDI" 
 
Bakan Arslan, ayrıca proje alanında Bakanlık tarafından 162 zemin  sondaj çalışması yapıldığını belirterek, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin imar  plan çalışmalarını, TOKİ'nin çevre düzenleme çalışmalarını yaptığını, bazı  üniversitelerin de raporlar hazırladığını aktardı.
 
Kanalın, İstanbul'un Avrupa yakasına yapılması planlanan, dünyadaki  benzerlerine göre topografik yapısı, zemin, hidrografik, sismolojik, ekolojik ve  güzergah uzunluğu olarak spesifik bir yapısının olduğuna dikkati çeken Arslan,  kanalın güzergahının netleştirilmesi ve kesitlerinin ortaya konulması için etüt  proje kapsamında 3 Temmuz'da sözleşme imzalandığını kaydetti. 
 
Arslan, söz konusu sözleşme kapsamında Bakanlıkça yürütülecek  çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: "Ekolojik, çevresel ve mühendislik ve ÇED etki analizinin yapılması,  Karadeniz, Marmara ve Ege denizlerindeki su hidrodinamiği ve akış rejimlerinin  incelenecek, yapılan saha çalışmalarına ilave geoteknik, jeolojik, hidrojeolojik,  jeofizik gibi çalışmalar yapılacak, benzer projelerin mühendislik  teknolojilerinden faydalanılarak, fizibilite raporu hazırlanacak, kamulaştırmayla  ilgili hususlar belirlenecek, yapım işleri için ihale dosyaları hazırlanacak,  Kanal İstanbul Projesi’nin diğer ulaşım modlarıyla entegre bölgeleri  belirlenecek."

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