Çılgın projelere Güney Kore desteği

Güney Kore ile ekonomide yeni dönem başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim kararının ardından çıktığı yurtdışı gezisinin ikinci durağı Güney Kore’de bir dizi anlaşmaya imza attı. Görüşmeler sırasında başta Kanal İstanbul olmak üzere Türkiye’yi 2023’e taşıyacak ‘çılgın projelerin’ hayata geçirilmesi konusunda işbirliği kararı alındı. Halen 1915 Çanakkale Köprüsü’nü de Türk ortaklarıyla birlikte yapan Güney Kore ile yapılacak işbirliği alanları, iki ülke arasında imzalanan anlaşma töreni sonrasında yapılan ortak açıklamaya da yansıdı.

2023 VİZYONU

Açıklamada “Türkiye tarafından öncelik verilen ‘2023 Vizyonu’nun başarıyla gerçekleştirilmesi için yakın iş birliğinde bulunma hususunda mutabık kalındı. Ulaşım, altyapı, enerji ve savunma sanayi alanları dahil olmak üzere iş birliği projelerini genişletmeye yönelik çabaları sürdürme hususunda anlaşıldı” denildi. Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile görüşen Erdoğan düzenlenen ortak basın toplantısında özellikle savunma sanaiinde işbirliğine dikkat çekti. Erdoğan “Özellikle başta savunma sanayi olmak üzere ileri teknoloji alanlarında birlikte yapabileceğimiz çok şey var” dedi.

Erdoğan görüşmeler sırasında Kanal İstanbul için Güney Kore tarafına davette de bulundu. Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Chung Sye-kyun ile de görüşen Erdoğan, Türkiye’de çok sayıda mega projede Güney Kore’nin yer aldığına dikkati çekerek, “Bunların sonuncusu olan Çanakkale 1915 Köprüsü’dür. Burada yer almanız bizleri mutlu etmiştir. Şimdi ise Kanal İstanbul Projemiz var ki, bu projenin içerisinde özellikle Kore’nin yer alması bizler için ayrı bir iftihar vesilesi olacak” dedi. Erdoğan “Serbest Ticaret Anlaşması’nın bir an önce imzalanmasında çok büyük faydalar var” dedi. Bu arada görüşmelere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Sanayi Bakanı Faruk Özlü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.