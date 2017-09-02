‘Çılgın proje’nin güzergahı kesinleşiyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011’de kamuoyuna ‘çılgın proje’ olarak açıklanan Kanal İstanbul Projesi’nin güzergahının netleştirilmesi ve kesitlerinin ortaya konulması için etüt proje sözleşmesinin imzalandığını söyledi. Bakan Arslan, ayrıca proje alanında Bakanlık tarafından 162 zemin sondaj çalışması yapıldığını belirterek, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin imar plan çalışmalarını, TOKİ’nin çevre düzenleme çalışmalarını yaptığını, bazı üniversitelerin de raporlar hazırladığını aktardı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kanalın, İstanbul’un Avrupa yakasına yapılması planlanan, dünyadaki benzerlerine göre topografik yapısı, zemin, hidrografik, sismolojik, ekolojik ve güzergah uzunluğu olarak spesifik bir yapısının olduğuna dikkati çeken Arslan, kanalın güzergahının netleştirilmesi ve kesitlerinin ortaya konulması için etüt proje kapsamında 3 Temmuz’da sözleşme imzalandığını kaydetti.

Arslan, söz konusu sözleşme kapsamında Bakanlıkça yürütülecek çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: “Ekolojik, çevresel ve mühendislik ve ÇED etki analizinin yapılması, Karadeniz, Marmara ve Ege denizlerindeki su hidrodinamiği ve akış rejimlerinin incelenecek, yapılan saha çalışmalarına ilave geoteknik, jeolojik, hidrojeolojik, jeofizik gibi çalışmalar yapılacak, benzer projelerin mühendislik teknolojilerinden faydalanılarak, fizibilite raporu hazırlanacak, kamulaştırmayla ilgili hususlar belirlenecek, yapım işleri için ihale dosyaları hazırlanacak, Kanal İstanbul Projesi’nin diğer ulaşım modlarıyla entegre bölgeleri belirlenecek.”