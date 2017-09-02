‘Çılgın proje’nin güzergahı kesinleşiyor
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Çılgın Proje’ dediği Kanal İstanbul’un güzergahını netleştirecek etüt proje sözleşmesinin imzalandığını söyledi. Arslan “Bölgede 162 zemin sondaj çalışması yaptık” dedi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011’de kamuoyuna ‘çılgın proje’ olarak açıklanan Kanal İstanbul Projesi’nin güzergahının netleştirilmesi ve kesitlerinin ortaya konulması için etüt proje sözleşmesinin imzalandığını söyledi. Bakan Arslan, ayrıca proje alanında Bakanlık tarafından 162 zemin sondaj çalışması yapıldığını belirterek, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin imar plan çalışmalarını, TOKİ’nin çevre düzenleme çalışmalarını yaptığını, bazı üniversitelerin de raporlar hazırladığını aktardı.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Kanalın, İstanbul’un Avrupa yakasına yapılması planlanan, dünyadaki benzerlerine göre topografik yapısı, zemin, hidrografik, sismolojik, ekolojik ve güzergah uzunluğu olarak spesifik bir yapısının olduğuna dikkati çeken Arslan, kanalın güzergahının netleştirilmesi ve kesitlerinin ortaya konulması için etüt proje kapsamında 3 Temmuz’da sözleşme imzalandığını kaydetti.
Arslan, söz konusu sözleşme kapsamında Bakanlıkça yürütülecek çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: “Ekolojik, çevresel ve mühendislik ve ÇED etki analizinin yapılması, Karadeniz, Marmara ve Ege denizlerindeki su hidrodinamiği ve akış rejimlerinin incelenecek, yapılan saha çalışmalarına ilave geoteknik, jeolojik, hidrojeolojik, jeofizik gibi çalışmalar yapılacak, benzer projelerin mühendislik teknolojilerinden faydalanılarak, fizibilite raporu hazırlanacak, kamulaştırmayla ilgili hususlar belirlenecek, yapım işleri için ihale dosyaları hazırlanacak, Kanal İstanbul Projesi’nin diğer ulaşım modlarıyla entegre bölgeleri belirlenecek.”
BOĞAZ’A ALTERNATİF GÜZERGAH OLACAK
Arslan, geçmişte birçok kazanın yaşanmasından dolayı, İstanbul Boğazı’nın tarihsel dokusunun ve insan hayatının korunması için alternatif bir kanal projesinin hayata geçirilmesinin planlandığını dile getirerek, “Kanal İstanbul Projesi ile İstanbul Boğazı’ndaki yaşam ve kültürel varlıkları tehdit eden gemi trafiği minimize edilerek, boğazın her iki girişinde yoğun trafiğe maruz kalan gemilere alternatif geçiş imkanı sağlanacak. Bununla birlikte ülkemize ve bölgesine yeni bir uluslararası su yolu ulaştırma koridoru kazandırılacak. Proje alanı alternatif güzergahları değerlendirilmiş olup, en ideal güzergah tespit edilmeye çalışılmıştır. Kanal koridoru yaklaşık 43 kilometre olup, Kanal kesiti ve kesin güzergahı etüt proje ve danışmanlık hizmetleri sonunda belirlenecek.”
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