Çin: ABD'nin ticaretteki zorbalığına karşılık vermeye mecburuz

Çin ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD'nin gümrük tarifelerini etkilerini değerlendirmeyi sürdüreceğiz. ABD'nin eylemleri global tedarik zincirine, global toparlanma hızına zarar veriyor. Global piyasa kargaşasını tetikliyor, ABD şirketleri ve vatandaşlarına zarar veriyor" denildi.

Açıklamada, Çin'in, ABD'nin attığı adımlar konusunda Dünya Ticaret Örgütün'ne de rapor sunacağı, serbest ticaretin korunması için diğer ülkelerle birlikte çalışacağı vurgulandı.

Çin'in reformlarına ve piyasalarını serbestleştirmeyi sürdüreceği de belirtilen açıklamada, Çin'e yatırım yapacak yabancı şirketlere "iyi faaliyet ortamı" sağlanacağı da eklendi.