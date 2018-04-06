Çin: ABD'ye karşı birlikte hareket etmeliyiz

Çin'in AB Misyonu Başkanı Zhang Ming, Politico için kaleme aldığı makalesinde AB'ye hitaben, "ABD'nin ticari korumacılık politikasına karşı birlikte hareket etmeliyiz. Bu ortak sorumluluğumuzdur." dedi.

ABD Başkanı Trump'ın mart ayında çelik ithalatına yüzde 25 ve alüminyum ithalatına yüzde 10 ek vergi getirdiğini açıklaması sonrası dünyanın en büyük çelik ihracatçısı ve alüminyum üreticisi olan Çin ile arasında bir "ticaret savaşı" başlamıştı.

Trump'ın bu hamlesine karşılık olarak ABD'den ithal edilen birçok ürüne ek vergi getirdiğini açıklayan Çin'e tepki gösteren ABD, "Bu durum adil değil." diyerek birtakım ek vergiler daha açıklamıştı.

Bugün Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Ticaret Temsilciği'nden Çin'e 100 milyar dolarlık ilave gümrük vergisi getirilmesinin talep edilmesi üzerine açıklama yapan Çin Ticaret Bakanlığı, "Bu savaştan korkmuyoruz." açıklamasında bulundu.

Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen bir soruyu yanıtlayan ABD Başkanı Trump ise, "Çin'le ticaret savaşında değiliz, o savaş uzun yıllar önce ABD'yi temsil eden aptal ve beceriksiz kimselerce kaybedildi." diye yanıtlamıştı.