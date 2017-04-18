Planlama, araştırma, tasarım danışmanlığı, inşaat, hidroelektrik, montaj ve imalat hizmetleri, termal enerji, yeni enerji ve altyapı gibi alanlarda faaliyet gösteren Çinli POWERCHINA, Avrasya merkez ofisini İstanbul'da kuracak.

POWERCHINA Avrasya Genel Merkezi Başkan Yardımcısı Dong Juntao, AA muhabirine yaptığı açıklamada, POWERCHINA'nın Çin'deki hükümete ait devlet şirketlerinin en büyüğü olduğunu ve genel merkezinin Pekin'de yer aldığını hatırlattı.

Juntao, POWERCHINA'nın planlama, araştırma, tasarım danışmanlığı, inşaat, hidroelektrik, montaj ve imalat hizmetleri, termal enerji, yeni enerji ve altyapı gibi alanlarda faaliyet gösterdiğini, ayrıca, gayrimenkul, yatırım, finans ve operasyon&bakım hizmetleri gibi sektörlerinde de büyümeye devam ettiğini anlattı.

POWERCHINA'nın yurt dışı iş yapısının geçen yıl önemli ölçüde yeniden tasarlandığını belirten Juntao, şöyle devam etti:

"Doğu ve Güney Afrika, Batı ve Orta Afrika, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Avrasya, Asya & Pasifik ve ABD olarak 6 adet bölge müdürlüğü kurmaya karar verildi. Ayrıca, POWERCHINA'nın yurt dışı bağlantılarını bölgesel olarak yürütmek için dünya çapında 103 ülkede 259'dan fazla şubesi bulunuyor. Bu yönetim sistemiyle birlikte bölge merkezleri POWERCHINA'nın yerelleşme ve küreselleşme sürecini geliştirmek için daha hızlı ilerleyebiliyor. Bu 6 bölge müdürlüğü arasında yer alan PowerChina Avrasya; Güney Asya, Orta Asya, Kafkasya, İngiliz Milletler Topluluğu (commonwealth countries) ve tüm Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere 63 ülkeden sorumlu. POWERCHINA'nın Avrasya merkez ofisini İstanbul'da kurmaya karar verdik."

"Türkiye, küresel ekonominin gelişmesinde önemli rol oynayacak"

Dong Juntao, Türkiye'nin; kalkınma için avantajlı coğrafi konumu, iyi ekonomik temeli ve gelişme potansiyeli ile Çin’in çok önemli bir ekonomik ve ticari ortağı olduğunu söyledi.

Juntao, "POWERCHINA Avrasya merkez ofisini İstanbul'da kurma kararı almamızda sadece coğrafi avantajlar değil, aynı zamanda kentin müthiş bir potansiyel pazar oluşu ile Türkiye'nin gelişimi ve altyapı tesisleriyle ilgili iş fırsatlarının bulunması etkili oldu." dedi.

Türkiye ve Çin'in, eski İpekyolu sayesinde bağlar kurduğunu ve yine "Tek Kuşak, Tek Yol" mottosuyla bağlandığını ifade eden Juntao, şunları kaydetti:

"Yeni İpekyolu'nun önemli bir düğümü ve Avrasya kıtasının ticaret yolu olarak Türkiye, elbette küresel ekonominin gelişmesinde önemli bir rol oynayacak. POWERCHINA, İstanbul'daki merkez ofisi ile işlerini genişletmeyi ve güçlendirmeyi, ayrıca Türkiye ve Çin arasındaki ekonomik ilişkilere katkıda bulunmayı umuyor."

Juntao, POWERCHINA'nın dünyadaki bankalar ve finans kuruluşları ile güçlü bir ilişkisi bulunduğunu vurgulayarak, "Doğrudan veya dolaylı yatırım metotları dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle sosyal kalkınma ve Çin-Türkiye iş birliği için her zaman iyi bir fırsat arıyorduk ve potansiyel yatırımcılar isteyen Türk hükümeti bize yardım ediyordu." şeklinde konuştu.