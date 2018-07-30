Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Çin gözünü Türkiye pazarına çevirdi

Çinli yetkililer Türkiye mücevher pazarına girmek için hazır olduklarını ifade etti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye’den bir grup iş adamı, Çin Halk Cumhuriyeti’nin başkenti Pekin’deki mücevher merkezinde misafir edildi. Dünya ülkelerinin liderleri, ünlü oyuncular ve iş adamlarının Çin’e gittiğinde mutlaka uğradıkları dünya çapında üne sahip mücevher merkezinde görüşmeler yapan heyet, Beijing Hongqiao Genel Müdürü Wensheng Xie ile birlikte fuarını birlikte gezdi. Görüşmelerde Türkiye’nin mücevher pazarı hacmi hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Çinli yetkililer ise Türkiye pazarına girmeye hazır olduklarını ifade ederek, buradan diğer Avrupa ülkelerine doğru açılmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İstanbul´da korku dolu anlar! Araçlar dev çukura yuvarlandı

İstanbul´da korku dolu anlar! Araçlar dev çukura yuvarlandı

Hızlı ve kolay 10 kolay gıda testi

Hızlı ve kolay 10 kolay gıda testi

Görünmez olduklarını düşünen afacanların komik halleri

Görünmez olduklarını düşünen afacanların komik halleri

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA