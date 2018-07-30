Çin gözünü Türkiye pazarına çevirdi

Türkiye’den bir grup iş adamı, Çin Halk Cumhuriyeti’nin başkenti Pekin’deki mücevher merkezinde misafir edildi. Dünya ülkelerinin liderleri, ünlü oyuncular ve iş adamlarının Çin’e gittiğinde mutlaka uğradıkları dünya çapında üne sahip mücevher merkezinde görüşmeler yapan heyet, Beijing Hongqiao Genel Müdürü Wensheng Xie ile birlikte fuarını birlikte gezdi. Görüşmelerde Türkiye’nin mücevher pazarı hacmi hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Çinli yetkililer ise Türkiye pazarına girmeye hazır olduklarını ifade ederek, buradan diğer Avrupa ülkelerine doğru açılmayı hedeflediklerini dile getirdi.