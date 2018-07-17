Çin şeker ithalatına ek gümrük vergisi uygulayacak

Ticaret Bakanlığının "Haber Blog"unda yer alan habere göre, geçen yıl Mayıs ayında Çin Hükümeti, yerel üreticiler tarafından yıllarca süren lobi faaliyetlerinden sonra, Brezilya ve Tayland başta olmak üzere, büyük ihracatçı ülkelerin şeker ihracatına ağır cezalar uygulamıştı.

Filipinler ve El Salvador'da olduğu gibi, çoğunlukla Güneydoğu Asya ve Güney Amerika'da 190 küçük üretici ülke ve bölge uygulamadan muaf tutulmuştu. Bu yıl yürürlüğe girecek olan uygulama da muaf ülkeler listesi iptal edildi.

Çin, Dünya Ticaret Örgütü'ne olan taahhütleri kapsamında, yıllık 1.94 milyon ton şekerin yüzde 15 gümrük vergisi ile ithalatına izin veriyor. Artan küresel arz ve yerli üretim, bu yıl Çin´de şeker fiyatlarının gerilemesine neden oldu.