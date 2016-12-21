Çin Türkiye için adeta bir fýrsat okyanusu

DEÝK Baþkaný Ömer Cihad Vardan, Çin’in dünyadaki büyüme hýzý düþmesine raðmen küresel büyümenin yüzde 25’ini tek baþýna saðladýðýný söyledi. DEÝK tarafýndan hazýrlanan ‘Asya Yüzyýlýnda Ejder ve Hilal, Türkiye-Çin Ekonomik Ýliþkilerinin Geliþtirilmesi Ýçin Bir Yol Haritasý’ baþlýklý raporu dün açýklayan Vardan “Mevcut ekonomik verileriyle Çin, herkes için olduðu kadar Türkiye için de adeta bir fýrsat okyanusu” diye konuþtu. Raporun Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan’a DEÝK’in önümüzdeki hafta gerçekleþecek olaðan genel kurulunda sunulacaðýný da belirten Vardan, küresel ekonominin Asya’laþýrken, Çin’in dünyanýn ikinci büyük ekonomik gücü olarak, atýlýmlarýyla küreselleþme sürecinin öncüsü haline geldiðini söyledi. Vardan, þöyle konuþtu: “Çin, ABD Baþkaný seçilen Donald Trump’ýn serbest ticaret ve küreselleþme karþýtý söylemlerine karþýn, serbest ticareti savunur, destekler konuma geldi. Ayrýca, Yeni Ýpek Yolu projesiyle kendi küreselleþmesini inþa etmeye baþladý. Buna göre de kendi normlarýný ve kurumlarýný kurgulamaya çalýþýyor. Bunun ilk öncülü belki de Asya Altyapý Yatýrým Bankasý’nýn kurulmasýdýr.”

BÝZDE 2023 ÇÝN’DE 2025

Vardan, Türkiye’nin 2023 vizyonu ile Çin’in 2025 vizyonunun iki ülke arasýnda gerekli sinerjiyi ortaya çýkardýðýný ve son dönemlerde iki ülke arasýnda artan karþýlýklý diyalogun üst seviyelere taþýnabilmesi için uygun ortamý saðladýðýný dile getirdi. Vardan “Çin ile ithalat ile ihracatýmýz arasýnda, Türkiye aleyhine neredeyse 1’e 10 oranýnda bir fark var. 1.200 mal grubunda Türkiye’nin arz kapasitesi ile Çin’in talep kompozisyonunu inceliyor ve hangi mal grubunda Çin›e ne ihraç edebileceðimizi bulmaya çalýþýyor” diye konuþtu.