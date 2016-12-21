Çin Türkiye için adeta bir fýrsat okyanusu
Dýþ Ekonomik Ýliþkiler Kurulu’nun (DEÝK) Türkiye-Çin Ekonomik Ýliþkiler Raporunu açýklayan Baþkan Ömer Cihad Vardan “Mevcut ekonomik verileriyle Çin, herkes için olduðu kadar Türkiye için de adeta bir fýrsat okyanusu” dedi.
DEÝK Baþkaný Ömer Cihad Vardan, Çin’in dünyadaki büyüme hýzý düþmesine raðmen küresel büyümenin yüzde 25’ini tek baþýna saðladýðýný söyledi. DEÝK tarafýndan hazýrlanan ‘Asya Yüzyýlýnda Ejder ve Hilal, Türkiye-Çin Ekonomik Ýliþkilerinin Geliþtirilmesi Ýçin Bir Yol Haritasý’ baþlýklý raporu dün açýklayan Vardan “Mevcut ekonomik verileriyle Çin, herkes için olduðu kadar Türkiye için de adeta bir fýrsat okyanusu” diye konuþtu. Raporun Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan’a DEÝK’in önümüzdeki hafta gerçekleþecek olaðan genel kurulunda sunulacaðýný da belirten Vardan, küresel ekonominin Asya’laþýrken, Çin’in dünyanýn ikinci büyük ekonomik gücü olarak, atýlýmlarýyla küreselleþme sürecinin öncüsü haline geldiðini söyledi. Vardan, þöyle konuþtu: “Çin, ABD Baþkaný seçilen Donald Trump’ýn serbest ticaret ve küreselleþme karþýtý söylemlerine karþýn, serbest ticareti savunur, destekler konuma geldi. Ayrýca, Yeni Ýpek Yolu projesiyle kendi küreselleþmesini inþa etmeye baþladý. Buna göre de kendi normlarýný ve kurumlarýný kurgulamaya çalýþýyor. Bunun ilk öncülü belki de Asya Altyapý Yatýrým Bankasý’nýn kurulmasýdýr.”
BÝZDE 2023 ÇÝN’DE 2025
Vardan, Türkiye’nin 2023 vizyonu ile Çin’in 2025 vizyonunun iki ülke arasýnda gerekli sinerjiyi ortaya çýkardýðýný ve son dönemlerde iki ülke arasýnda artan karþýlýklý diyalogun üst seviyelere taþýnabilmesi için uygun ortamý saðladýðýný dile getirdi. Vardan “Çin ile ithalat ile ihracatýmýz arasýnda, Türkiye aleyhine neredeyse 1’e 10 oranýnda bir fark var. 1.200 mal grubunda Türkiye’nin arz kapasitesi ile Çin’in talep kompozisyonunu inceliyor ve hangi mal grubunda Çin›e ne ihraç edebileceðimizi bulmaya çalýþýyor” diye konuþtu.
ÝHRACAT 2.4 ÝTHALAT 24 MÝLYAR DOLAR
DEÝK Türkiye-Çin Ýþ Konseyi Baþkaný Murat Kolbaþý’nýn da katýldýðý etkinlikte, Sabancý Üniversitesi Ýstanbul Politikalar Merkezi Uzmaný Dr. Altay Atlý, rapora iliþkin sunum gerçekleþtirdi. Ekonomi Bakanlýðý 2015 yýlý verilerine göre Türkiye-Çin toplam dýþ ticaret hacmi 27 milyar dolar. Türkiye’den Çin’e yapýlan ihracat 2.4 milyar dolar olurken baþlýca ihracat kalemleri mermer ve doðal taþ, krom cevherleri, bakýr cevherleri, oldu. Türkiye’nin Çin’den yaptýðý ithalat ise 24 milyar dolar olurken baþlýca ithalat kalemleri telefon cihazlarý, demir-çelik yarý mamulleri olarak gerçekleþti. Türkiye-Çin Ekonomik Ýliþkilerinin Geliþtirilmesi için izlenecek yol haritasýnda 6 ana baþlýk, Türkiye’nin Çin’e ihracatý, ithalatý, Türkiye ve Çin’in karþýlýklý yatýrýmlarý, hizmet ticareti ve ekonomik iliþkileri destekleyici unsurlar olarak belirlendi.
Bu yazýya ilk siz yorum yapýn.
Yorumlar
Yorumlarýnýzý kendi özgün iradenizle yayýnlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylý ve doðrudan sorumluluðu tek baþýnýza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kurallarý ve Kullaným Koþullarý'ný kabul etmiþ sayýlýrsýnýz.