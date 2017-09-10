Çin'de benzinli ve dizel araçların yasaklanması için çalışmalar başladı

Çin, 2025'e kadar araç satışlarının en az beşte birini elektrikli ve hibrit otomobillerin oluşturmasını istiyor. Elektrikli otomobil teknolojisine yönelik çalışmaların hız kazanaması için dizel ve benzinli araçların yasaklanması ülke gündeminde. Çin bu hamleyle ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilen petrol ithalatını da minimize etmeyi hedeliyor.

Global otomobil pazarında ses getiren emisyon skandalları ardından Avrupa ülkeleri, dizel ve benzinli araçların yasaklanması için düğmeye basmıştı. Hollanda Parlamentosu Nisan 2016'da 2025 yılından itibaren dizel araçların satışını yasaklayan bir yasa tasarısını onaylamıştı. Almanya da elektrikli otomobil üretimini teşvik için benzinli ve dizel araçların satışını 2030 yılından itibaren yasaklamayı planlıyor. İngiltere ve Fransa, korbon emisyonu ve kirliliği azaltmak amacıyla, 2040 yılına kadar benzinli ve dizel araçları yasaklamayı planladığını açıklamıştı. C40 Kentleri Belediye Başkanları Zirvesinde, Paris, Meksiko, Madrid ve Atina belediye başkanları, tüm dizel motorlu taşıtları 2025 itibarıyla tamamen yasaklamayı taahhüt etmişti.

Konuya ilişkin son açıklama Çin'den geldi. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakan Yardımcısı Xin Guobin, dizel ve benzinli araçlarına yönelik henüz kesin bir yasak kararının olmadığın, ancak bu konu üzerinde çalışma yürüttüklerini ifade etti.

TÜRKİYE'NİN TERCİHİ DE ELEKTRİKLİ OTOMOBİL

Türkiye'nin kendi imkanlarıyla üreteceği yerli otomobil projesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobilde Türkiye'nin ilk önceliğinin elektrikli olacağını ve yakında piyasaya çıkacak ilk modelin de elektrikli olacağını açıklamıştı. Merakla beklenen model için özel sektörün desteğiyle çalışmalar devam ediyor.