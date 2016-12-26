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Çin'de büyük korku! Ticareti yasaklanıyor

Çin'de bir eyalet, bildirilen insana bulaşan kuş gribi vakaları sonrası, halkın sağlığını güvence altına almak adına kümes hayvancılığı ticaretini geçici olarak durdurdu.

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People's Daily gazetesinin web sitesinde yayınlanan resmi bir haberde, Jiangsu'nun doğusundaki ikinci büyük kent olan Suzhou'da, gece yarısından itibaren kümes hayvanı ticaretini durduracaklarını bildirdi. Vatan'da yer alan habere göre bu kararın halkın sağlığını korumak adına alındığı söylendi.
 
Bu kış iki kişi H7N9 virüsü sebebiyle hayatını kaybetti. Bu kayıplar en az 7 kişi arasından ilk ölümler...Geçtiğimiz hafta, Hong Kong ve Makao da bu sezon'un ilk kuş gribi vakalarını bildirdiler.
 
H7N9 nedir?
 
İnfluenza A (H7N9) virüsü, normalde kuşlar içinde görülen ve ek olarak kocaman tek grup meydana iştirak eden H7 virüslerinin aşağı grubudur. Tek Takım H7 virüslerinin (H7N2, H7N3 ve H7N7) kimi zaman vatandaşları enfekte ettiği görülse de 2013 seneye kadar Çin'den iştirak eden nihai bildirimlerde insanlarda H7N9 görüldüğü bildirilmemişti.H7, normalde kuş popülasyonları arasında yayılsa da bazı çeşitlerinin insanlara da bulaştığı bilinmektedir. H7N9 virüsünün ilk kez 2013 yılında insanları enfekte ettiği bildirildi.

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