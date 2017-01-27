Çin’den ABD’ye yatırımcılar Borsa İstanbul’un peşinde

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Borsa İstanbul’un halka arzını gelecek yıl yapmayı düşündüklerini belirterek “Çin’den ABD’ye kadar borsa grubuyla ilgilenen, hatta çoğunluk hissesi dahil satın almak isteyen çok yatırımcı grubu var” dedi. Borsa İstanbul ve Türkiye Varlık Fonu için düzenlenen NASDAQ gong töreni dolayısıyla bulunduğu New York’ta yaptığı açıklamada, ABD’de Donald Trump’ın başkanlığı devralmasının Türkiye için hayırlı olması, dalgalanmaları atlatıp 2017’nin de çok başarılı ekonomik hamlelerin yapıldığı bir yıl olması temennisinde bulundu. Karadağ, bu yıl içerisinde halka arz için hazırlıkların tamamlanacağını belirterek “Sektördeki paydaşlarımızla, aracı kurumlarla, yatırım kuruluşlarıyla beraber çok sıkı bir şekilde hazırlanacağız. Borsa İstanbul’un halka arzını 2018 yılında Türkiye, Avrupa ve uluslararası camiada ses getirecek bir dizaynla gerçekleştireceğiz” dedi.

EVLADİYELİK OLACAK

“Halka arzın 2018’in 2’nci veya 3’üncü çeyreğinde gerçekleştirilmesini düşünüyoruz” diyen Karadağ şunları söyledi: “Ancak uluslararası yatırım ikliminde eğer 2017 sonuna doğru çok olumlu bir hava yakalarsak öne de alabiliriz. Oran, siyasetin belirleyeceği bir alan. Örnek bir halka arz olması açısından belli bir derinliği yakalayacak büyüklük olması gerekiyor. Bunun için ulusal ve uluslararası tanıtım turuna çıkacağız. Bu anlamda da yine bir büyüklük gerekiyor. Milyarın altında olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çin’den ABD’ye kadar Borsa grubuyla ilgilenen, hatta çoğunluk hissesi dahil satın almak isteyen çok yatırımcı grubu var. Çin’den çok ilgi var. ICBC ve Çin Guangcai Group halka arzla ilgileniyor. Çin ve Hong Hong borsasından yetkililer geldi. Körfez’den de ilgilenenler var. ABD’de yatırımcı kuruluşları portföy yatırımı olarak düşünüyor.” Himmet Karadağ, Borsa İstanbul’un halka arzına ilişkin bir başka soru üzerine, “Ürünü öyle dizayn edeceğiz ki evladiyelik yatırım olacak. Mesela Takasbank’ın hisselerini elinde bulunduranlar hiç satmak istemiyor. Çünkü yılda düzenli 200-300 milyon lira net kar elde ediyor. 100 milyon civarında da kar dağıtıyor. Yüzde 1’iniz olsa, her sene 1 milyon geliyor. Onu aşacağımızı da düşünüyorum. Yüzde 1’ini aldığınızda Borsa İstanbul tam evladiyelik. Her yıl 2 milyon, 3 milyon lira kar dağıtımıyla kar akacak. Asgari belli bir oranda kar dağıtacağımızı prospektüsüne de yazacağız. Şu anki planımıza göre önümüzdeki 5-10 yıllık süreçte yüksek bir yatırım veya nakit ihtiyacı yok. Dolayısıyla kazandığını yatırımcısıyla paylaşacak ve büyüme eksenleri de henüz başlangıçta. Hisse piyasasında çok ciddi bir büyüme eksenimiz var” dedi. Karadağ, fiziki altın tesliminde 100 ton olan kapasitelerini bin 600 tona çıkarttıklarını belirterek, halihazırda bankalar ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) altın saklamasının Londra ve Avrupa’da yapıldığını hatırlattı.

FETÖ TEMİZLİĞİ

Himmet Karadağ, Borsa İstanbul’da FETÖ ile bağlantılı çalışanların tamamen temizlenip temizlenmediğine ilişkin bir soru üzerine, şunları kaydetti: “Bitecek gibi değil bunlar... Hiç ummadığımız kişilerde de FETÖ bağlantısı olabiliyor. Biz akşam bağlantıyı tespit ettiğimizde sabah borsaya sokmuyoruz...”