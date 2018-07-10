Çin'den Arap ülkelerine 20 milyar dolarlık kredi desteği

Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu kapsamındaki sekizinci bakanlar toplantısı, Çin’in başkenti Pekin’de bu sabah başladı. Organizasyonun açılışında konuşan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, önümüzdeki dönemde Çin ile Arap devletleri arasındaki işbirliğini geliştirmek için çaba harcayacaklarını söyledi.

Filistin’e 15 milyon dolarlık yardım

Konuşmasında, "Arap ülkeleri Çin’in doğal ortaklarıdır" diyen Xi Jinping, Arap ülkelerine ekonomilerini yeniden inşa etmelerine yardım amacıyla 20 milyar dolarlık kredi desteği vereceklerini belirtti. Xi, Filistin’e 15 milyon dolarlık yardım sağlamayı planladıklarını ifade etti.

Çin, 14 yıl önce kurulan Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu ile Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesiyle ilişkilerini geliştirmeyi hedefliyor. Çin, iç tüketimini artırma isteği, giderek yükselen enerji talebi ve ABD ile yaşadığı ticaret savaşı gibi nedenlerle bölgeye gitgide daha çok önem veriyor. Çin, önümüzdeki 5 yılda Arap ülkelerinden 8 trilyon dolar değerinde ürün ithal etmeyi planlıyor. İki taraf arasındaki ticaret, 2017 yılındaki resmi verilere göre 192 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Diğer yandan, Xi, forumda taraflar arasında Çin’in İpek Yolu’nu canlandırma projesi olan Kuşak ve Yol inisiyatifi kapsamında bir deklarasyona imza atılmasının beklendiğini de açıkladı. Kuşak ve Yol inisiyatifinin Arap dünyasından büyük destek gördüğünü dile getiren Xi Jinping, Çin’in Arap ülkeleriyle bu proje kapsamında işbirliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı. Çinli lider, Arap ülkeleriyle petrol ve doğalgaz işbirliğini hızlandırmayı da arzuladıklarını ifade etti.

Öte yandan Çin, 2017 yılında Arap ülkelerinden toplam 157 milyon ton ham petrol ithal etti. Bu, Çin’in toplam petrol ithalatının ise yüzde 37’sine tekabül ediyor.