Cizre’den Irak’a temizlik malzemesi

Sadece Diyarbakır’da önceki yıllarda 250 milyon doları bulan ihracat rakamı 2016’da 168 milyon dolara kadar geriledi. Benzer bir durum da diğer illerde yaşandı. Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Koyuncu, 2 milyon dolarlık yatırımla Cizre’de temizlik ürünleri fabrikası kurduğunu belirterek, “Buradan Irak’ta Dohuk, Zaho ve Erbil’e ihracat yapıyoruz. Yıllık 2.5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu tutar, son dönemdeki terör olayları öncesinde 6 milyon doları buluyordu” dedi. Koyuncu, fabrikasında kendi oluşturduğu Feyz markası adı altında deterjan, çamaşır suyu, camsil, bulaşık deterjanı gibi tüm temizlik malzemelerinin üretimini yaptığını kaydetti. Koyuncu, yatırımını, devletten tek kuruş almadan kendi sermayesi ile yaptığını ifade ederek, “Teşvik alabilirsek yatırımlarımızı artırmak istiyoruz. Şu anda 9 işçim var. Bu sayıyı 30’a çıkarmak istiyorum. O zaman ihracat tutarımı da artırmış olacağım” diye konuştu. Koyuncu, bölge yatırımcısına teşvikler verilirken bazı kolaylıklar sağlanmasını talep etti.