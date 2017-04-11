CK elektrik’ten 325 bin aboneye ‘borcunu silelim gitsin’ çağrısı
Türkiye’nin 81 ilinde 4.5 milyon aboneye hizmet veren CK Boğaziçi Elektrik, abonelerinin geçmişten gelen borçlarını ödeyebilmeleri için enerji sektöründe yapılan en büyük borç silme kampanyasını başlattı.
‘Silelim Gitsin’ kampanyasıyla bin 595’i sanayi, 143 bin 999’u ticarethane, 176 bin 983’ü mesken olmak üzere 325 bin abonenin 2013 Nisan öncesindeki toplam 1.9 milyar liralık borcunu kapatabilmesi için büyük fırsat sunan CK Boğaziçi Elektrik, 1.4 milyar liraya ulaşan alacağını silecek. Gecikme faizinin tamamını silecek CK Boğaziçi Elektrik, anapara üzerinden de yüzde 35’e varan oranlarda indirim yapacak. Son başvuru tarihi 30 Haziran olan kampanyadan abonelerinin yararlanmaları için www.silelimgitsin.com adresine girmelerini isteyen CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakkal “Bu tarihi kampanyamız ile tüm tarife grubundaki müşterilerimize geçmişten gelen borçlarını kapatma imkânı tanıyoruz. Müşteri memnuniyeti kapsamında teknolojinin bize sağladığı tüm imkânları kullanarak bu borçların kolayca ödenebilmesinin yolunu açtık. Tüketicilere, kampanya süresi içerisinde bu tarihi fırsatı değerlendirmeleri çağrısında bulunuyoruz” diye konuştu.
SORUNU AŞACAĞIZ
Kampanyanın bir kez düzenleneceğinin altını çizen Bakkal, borçluların ödeyecekleri miktarlar konusunda da bilgiler verdi. Bakkal “12 bin TL borcu olan bir abone indirimle birlikte 1.900 TL ödeyecek. Borçların ödenememe sebebi gecikme faizleriydi. Bir sefere mahsus olarak bu kampanya ile devam eden bu sorunu aşacağız” diye konuştu. Kampanyanın kayıp kaçak oranını bir miktar azaltacağını söyleyen Bakkal, yıl sonuna kadar da 30-40 bin yeni abone beklediklerini de söyledi.
İCRALIK OLANI DA KAPSIYOR
CK Boğaziçi Elektrik borçluları Nisan 2013’ten önceki döneme ait borçlarının durumu ve ödeme detaylarını www.silelimgitsin.com adresi üzerinden öğrenebilecekler. Borçluların 30 Haziran’a kadar CK Boğaziçi Elektrik Müşteri İşlem Merkezleri veya www.silelimgitsin.com internet adreslerine başvuru yapmaları gerekiyor. Belirtilen dönemlerde zamanında ödenmediği için yasal takibe konu olmuş icralık aboneler de bu kampanyadan faydalanabilecek. Başvuruda bulunan müşterilerin, ödemelerini tek seferde yapması gerekiyor. Ancak CK Boğaziçi Elektrik peşin ödemenin yanı sıra abonelerine kredi kartı ile tek çekim veya 9 taksite kadar ödeme seçeneği de sunuyor. Ödemeler anlaşmalı bankalar ve PTT’den de yapılabilecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.