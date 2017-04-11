CK elektrik’ten 325 bin aboneye ‘borcunu silelim gitsin’ çağrısı

‘Silelim Gitsin’ kampanyasıyla bin 595’i sanayi, 143 bin 999’u ticarethane, 176 bin 983’ü mesken olmak üzere 325 bin abonenin 2013 Nisan öncesindeki toplam 1.9 milyar liralık borcunu kapatabilmesi için büyük fırsat sunan CK Boğaziçi Elektrik, 1.4 milyar liraya ulaşan alacağını silecek. Gecikme faizinin tamamını silecek CK Boğaziçi Elektrik, anapara üzerinden de yüzde 35’e varan oranlarda indirim yapacak. Son başvuru tarihi 30 Haziran olan kampanyadan abonelerinin yararlanmaları için www.silelimgitsin.com adresine girmelerini isteyen CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakkal “Bu tarihi kampanyamız ile tüm tarife grubundaki müşterilerimize geçmişten gelen borçlarını kapatma imkânı tanıyoruz. Müşteri memnuniyeti kapsamında teknolojinin bize sağladığı tüm imkânları kullanarak bu borçların kolayca ödenebilmesinin yolunu açtık. Tüketicilere, kampanya süresi içerisinde bu tarihi fırsatı değerlendirmeleri çağrısında bulunuyoruz” diye konuştu.

SORUNU AŞACAĞIZ

Kampanyanın bir kez düzenleneceğinin altını çizen Bakkal, borçluların ödeyecekleri miktarlar konusunda da bilgiler verdi. Bakkal “12 bin TL borcu olan bir abone indirimle birlikte 1.900 TL ödeyecek. Borçların ödenememe sebebi gecikme faizleriydi. Bir sefere mahsus olarak bu kampanya ile devam eden bu sorunu aşacağız” diye konuştu. Kampanyanın kayıp kaçak oranını bir miktar azaltacağını söyleyen Bakkal, yıl sonuna kadar da 30-40 bin yeni abone beklediklerini de söyledi.

İCRALIK OLANI DA KAPSIYOR