Çocuğuna şifa ararken girişimci oldu, New York’ta 120 mağazaya girdi

Aslı Elif Tanuğur, beş yaşındaki çocuğuna şifa ararken girişimci olmuş bir anne… Sözleşmeli üreticiler ile ürettiği Anadolu propolisini, ham balı ve arı sütünü Beeo markasıyla satıyor. Türkiye’den ilk kez propolis ihracatını gerçekleştiren Tanuğur, ABD başta olmak üzere, Almanya, Güney Kore, Suudi arabistan ve Hollanda’ya ürün sattı. Üstelik tüm ABD’de online olarak Amazon, Walmart, E-Bay ile kendi web sitesi ‘www.bee-and-you.com’ üzerinden ihracat yaptı. Türkiye’deki web adresleri www. beeo.com.tr üzerinden de e-ticarette büyüyorlar. New York’ta 120 mağazaya girdiler, Boston, San Francisco’da da perakende satış noktaları var.

Bu sene düzenlenen İhracatın Yıldızları Türkiye’nin Gizli Şampiyonları yarışmasında “e-ihracat Şampiyonu” olan Aslı Elif Tanuğur; SBS Bilimsel Bio Çözümler San. ve Tic. AŞ’yi kurma sürecini anlattı.

Tanuğur, “2005 yılında dünyaya gelen bebeğim 11 aylıkken ateşlenmeye başladı. 5 yaşına kadar nedenini bulamadık. Benim hem annem hem babam doktor. Üstelik annem çocuk doktoru. Yapılabilecek tüm testler yapıldı. Ateş sorununu antibiyotikle çözmeye çalışırken bu sefer de bağışıklık sistemi sıkıntıya girdi. Doktorlar çocuğumu dışarı çıkartmamamı tembihlediler. Ama bu bir çocuk için çok zor. Eğitimi, hayatı tam anlamıyla sıkıntıya girdi” diyor.

Yüksek gıda mühendisi Tanuğur, hastalığına çare bulamadığı evladı için ‘beslenme sağlık’ ilişkisini araştırdığını anlatıyor ve “Bilimsel yayınları taramaya başladım. Çok sayıda yabancı makalede propolisle karşılaştım. Türkiye, ağırlıklı olarak propolisi Arjantin, Brezilya ve Yeni Zelanda’dan ithal ediyordu. O dönemde Türkiye’nin en büyük ambalajlı bal üreticisi firmasında çalışıyordum. Bu ithal ürünleri analiz ettim” şeklinde konuşuyor. İthal edilen propolislerdeki kalıntı oranı yüksekliği nedeniyle kollarını sıvayan Tanuğur, şunları söylüyor: “Bir üretici ile anlaştım ve çocuğum için propolis ürettirdim. Anadolu propolisi, buradaki endemik bitkiler nedeniyle çok zengin. Üretilen propolisi ekstrakte ettim. Oğluma bu ürünü vermeye başladım. Ateşlenmeleri o gün bugündür yok, antibiyotik kullanımından kaynaklı damarlarındaki kan sızdırması da. Çalıştığım bal ambalajlama firması ticarileştirmesini önerdiğim ürünü maliyet nedeniyle uygun bulmadı. Benim çocuğumu iyileştiren bu ürüne güvendim. Mesai arkadaşım ve eşim ziraat mühendisi Taylan Samancı ve İTÜ Gıda Mühendisliği’nden Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu’nu ikna ettim. Birlikte SBS Bilimsel Bio Çözümler Şirketi kurduk.”

ARI TEKNOKENT İÇİNDE BİR ‘BEEO’

Aslı Elif Tanuğur, güzel bir tesadüfün de altını çiziyor; SBS ambleminde arı olan İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) Arı Teknokent’inde… Tanuğur, markalarının İngilizce arı anlamına gelen ‘bee’ ve ‘bio’ göndermesi ile Beeo olmasına karar verdiklerini, böylece saf üretim yaptıklarına da vurgu yaptıklarını anlatıyor.

KOVANI YALITIYOR, TEMİZ KALMASINI SAĞLIYOR

Tanuğur, Türkiye’nin 7 milyon kovanla Çin’in ardından dünyanın ikinci büyük bal üretim merkezi olduğunu anımsatıyor. Tanuğur’un verdiği bilgilere göre bu zenginliğe rağmen propolis gibi değerli bir arı ürününün üretimi, istatistik kayıtlara giremeyecek kadar az. Tanuğur, “Propolis kovanın iç kısmının temiz kalmasını sağlıyor, dışardan gelecek zararlı madde ve mikroorganizmalara karşı kovan bu şekilde korunuyor. Ayrıca kovanın yalıtımını da propolis sağlıyor. Kovanların hijyenik kalmasını sağlayan bu ürün insanlara da ekstrakte edilmiş olarak fayda sağlıyor” diyor.

60 BİN KOVANDAN SÖZLEŞMELİ ÜRETİM

Tanuğur, ‘Kovandan Sofraya’ felsefesiyle üretim yaptıklarını ve 60 bin kovandan sözleşmeli üretim ile propolis temin ettiklerini belirtiyor ve 2016’da Türkiye’den ilk kez propolis ihracatını gerçekleştirdiklerinin bilgisini veriyor. “ABD, Almanya, Güney Kore, Suudi Arabistan, Hollanda’ya ihracat yapıyoruz” diyor Tanuğur ve şu bilgileri veriyor: “ABD’de SBS Americas Inc. adında yüzde 100 SBS’nin sahip olduğu bir şirket kurduk. New York’ta 120 doğal ve özel ürün satan mağazalara girdik. Ayrıca Boston, San Francisco ve New Jersey’de de perakende satış noktalarımız var. ABD’nin her yerine online olarak Amazon, Walmart, E-Bay ve kendi web sitesimiz www.bee-andyou. com üzerinden satışlarını sürdürüyoruz.”

"ANTEP FISTIĞINI VE KAKAO İLE DE KARIŞTIRDIK"

SBS Bilimsel Bio Çözümler’i kurduklarında ağırlık verdikleri alanlardan birinin başka firmalar için analiz ve Ar-Ge hizmeti vermek olduğunu da belirtiyor Aslı Elif Tanuğur ve enerjilerini daha sonra yeni ürünlere verdiklerini söylüyor. 35’e yakın çeşitleri olduğunu belirten Tanuğur, şunları söylüyor: “Bazı ürünlerimiz gurme marketlerde bazıları eczanelerde satılıyor. Çocuklar için ayrı bir seri yaptık. Ham bal, arı sütü-polen-propolis, propolisli çerezli balımız var. Ayrıca propolisi balla birlikte, keçiboynuzu, Antep fıstığı ve kakao ile de karıştırdık. Yerel lezzetlerimizi de dünyaya taşıyoruz.”