Çoruh Havzası Projesi kapsamında işletmeye açılan barajlar ülke ekonomisine 5 milyar liralık katkı sağladı

Çoruh Havzası Projesi kapsamında DSİ Genel Müdürlüğü ve özel sektör tarafından Çoruh Nehri üzerinde işletmeye açılan baraj ve hidroelektrik santraller, 22 milyar 540 milyon kilovatsaat enerji üreterek, ülke ekonomisine 5 milyar 182 milyon liralık katkı sağladı.



Artvin Valisi Ömer Doğanay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en hızlı akan nehri Çoruh üzerinde yapımı tamamlanan ve elektrik üreten Muratlı Barajı ve HES, Borçka Barajı ve HES, Deriner Barajı ve HES ile Artvin Barajı ve HES'in ülke ekonomisine dev katkı sağladığını belirtti.



Deriner Barajı ve HES projesinin dünya üzerindeki mühendislik harikaları arasında gösterildiğine işaret eden Doğanay, projenin 2012'de düzenlenen Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları Finalleri ve Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı'nda Mühendislik Projeleri Jürisi tarafından ödüle layık görüldüğünü söyledi.



Doğanay, çift eğrilikli beton kemer tipinde inşa edilen Deriner Barajı'nın 249 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, Avrupa'nın 4'üncü ve dünyanın 6'ncı en yüksek barajı olma özelliğini taşıdığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"8 Ocak 1998 tarihinde inşaatına başlanan Deriner Barajı, 12 Aralık 2012'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde hizmete açılmıştır. Deriner Barajı'nın kurulu gücü 670 megavat olup ortalama yıllık enerji üretim miktarı ise 2 milyar 118 milyon kilovatsaattir. Deriner Barajı'nda 1 Mart 2018 itibarıyla 7 milyar 76 milyon kilovatsaat enerji üretilmiş olup milli ekonomiye 1 milyar 627 milyon lira katkı sağlanmıştır."



Borçka Barajı ve HES projesinin Çoruh Nehri'nin ikinci mavi gerdanlığı olduğunu kaydeden Doğanay, "Borçka Barajı temelden yüksekliği 146 metre olup kil çekirdekli zonlu kaya dolgu tipinde inşa edilmiştir. 1 Eylül 1999'da inşaatına başlanan baraj, 8 Nisan 2007 tarihinde dönemin başbakanı, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılmıştır." dedi.



Milli ekonomiye 2 milyar 90 milyon lira katkı



Doğanay, Borçka Barajı'nın kurulu gücünün 300 megavat, ortalama yıllık enerji üretim miktarının 1 milyar 39 milyon kilovatsaat olduğunu belirterek, Borçka Barajı'nda Mart 2018 itibarıyla 9 milyar 89 milyon kilovatsaat enerji üretildiğini, milli ekonomiye 2 milyar 90 milyon lira katkı sağlandığını söyledi.



Borçka ilçesine bağlı Muratlı köyünde kurulan ve Gürcistan sınırına 100 metre mesafede bulunan Muratlı TBMM 85. Yıl Milli Egemenlik Barajı ve HES projesinin, Çoruh Nehri üzerinde tamamlanan ilk baraj olduğunu dile getiren Doğanay, şunları kaydetti:



"Türkiye Avusturya ikili iş birliği projesi olan ve Eylül 1999'da inşaatına başlanan baraj, 29 Haziran 2005'de dönemin başbakanı, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılmıştır. Muratlı Barajı'nın temelden yüksekliği 49 metre olup bölgede kil kaynaklarının yetersiz olması nedeniyle geçirimsizliği sağlamak maksadıyla memba yüzü asfalt kaplamalı kaya dolgu tipinde inşa edilmiştir. Ülkemizin memba yüzü asfalt kaplamalı ilk ve tek baraj projesidir. Muratlı Barajı'nın kurulu gücü 115 megavat olup ortalama yıllık enerji üretim miktarı ise 444 milyon kilovatsaattir. Muratlı Barajı'nda 1 Mart 2018 itibarıyla 5 milyar 25 milyon kilovatsaat enerji üretilmiş olup milli ekonomiye 1 milyar 155 milyon lira katkı sağlanmıştır."



Vali Doğanay, Artvin Barajı ve HES projesinin özel sektör tarafından yapıldığını ifade ederek, "Çoruh Nehri Projeleri kapsamında yer alan Artvin Barajı ve HES projesine Doğuş Enerji Üretim ve Ticaret AŞ tarafından 1 Ocak 2011'de başlanmış olup 14 Ocak 2016'da işletmeye alınmıştır. Artvin Barajı'nın temelden yüksekliği 180 metredir ve beton ağırlık tipinde inşa edilmiştir." diye konuştu.



Artvin Barajı'nın kurulu gücünün 332 megavat, ortalama yıllık enerji üretim miktarının ise 1 milyar 26 milyon kilovatsaat olduğunu aktaran Doğanay, söz konusu barajda Mart 2018 itibarıyla 1 milyar 350 milyon kilovatsaat enerji üretildiğini, bunun maddi karşılığının ise 310 milyon lira olduğunu sözlerine ekledi.