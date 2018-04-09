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Çorum Şeker Fabrikası'nın satışı için düzenlenen ihale sonuçlandı

Çorum Şeker Fabrikası'nın satışı için düzenlenen ihale sonuçlandı. Çorum şeker fabrikası için en yüksek teklifi 528 milyon TL bedelle Safi katı yakıt şirketi verdi.

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Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Çorum Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 528 milyon lira ile Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret AŞ verdi.

Özelleştirme İdaresinde (ÖİB), kurumun Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır başkanlığında pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleye, MBM Enerji İnşaat Turizm Emlak Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ, Kayseri Şeker Fabrikası AŞ, Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ, Tutgu Gıda Turizm İnşaat İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Fernas İnşaat AŞ, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ, Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret AŞ, Ekmekçioğulları Metal ve Kimya Sanayi Ticaret AŞ katıldı.

İhalede ilk olarak kapalı zarflarda elemesiz teklifler alındı. Üç elemeli tur sonrasında gerçekleştirilen açık artırmada başlangıç tutarı 441 milyon lira, artırım aralığı da 1 milyon lira olarak belirlendi.

Açık artırmanın sonunda en yüksek teklifi, 528 milyon lirayla Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret AŞ verdi.

Teknik olarak sonuçlanan ihalenin neticesi, komisyonun nihai kararının onaya sunulmasının ardından kamuoyuna duyurulacak.

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