Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Çorum ve Yozgat şeker fabrikalarının özelleştirme ihalesi bugün yapılacak

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Çorum ve Yozgat şeker fabrikalarının özelleştirilme sürecinde nihai pazarlık görüşmeleri bugün gerçekleştirilecek.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından (ÖİB) yapılan açıklamaya göre, Türkşeker'e ait Çorum Şeker Fabrikası'nın nihai pazarlık görüşmesi saat 14.30'da, Yozgat Şeker Fabrikası'nın nihai pazarlık görüşmesi saat 15.30'da ÖİB binasında olacak.

İdarenin yüzde 100 hissesine sahip olduğu Türkşeker'e ait 14 fabrikanın, satış yöntemiyle ayrı ayrı özelleştirilmesine ilişkin ilan 21 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´´Cehenneme kadar yolunuz var´´

´´Cehenneme kadar yolunuz var´´

Dünyanın en acı dolu kareleri

Dünyanın en acı dolu kareleri

Afrin'de öldürülen PKK'lı bakın kim çıktı?

Afrin'de öldürülen PKK'lı bakın kim çıktı?

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA