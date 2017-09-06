Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beklentimiz yüzde 7 büyüme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’ndaki konuşmasında, ekonomide hızlı bir toparlanmanın olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda yıllık ihracatın 152 milyar dolara ulaştığını, işsizlikte de hızla tek haneli rakamlara doğru gidildiğini söyledi. Enflasyonun da önümüzdeki aylarda yeniden tek haneye ineceğini ifade eden Erdoğan, büyüme ile ilgili olarak öncü rakamların ikinci çeyrek için yüzde 7 civarında bir performansı işaret ettiğini kaydetti. Erdoğan, turizmde de yüzde 80’lik doluluk oranına ulaşıldığına dikkati çekerek, “Şu anda Antalya, İstanbul, Bodrum doluluk oranlarında çok iyi bir noktada. İnşallah bu olumlu gelişmeler her geçen ay artarak sürecektir. Hükümetimiz ve partimiz, bir yandan ortaya koyduğumuz çalışmalarla ülkemizi sürekli büyüterek, güçlendirerek hedeflerimize doğru adım adım ilerliyoruz. Emek vermeden, terlemeden, hak etmeden hiçbir zafer kazanılamaz. Yeni başarılar, yeni zaferler için hep birlikte daha çok çalışacağız” dedi.

DÜNYAYA YARDIM

Erdoğan, daha çok çalışarak, en iyi kadroları göreve getirerek, milletten aldıkları desteği daha da yukarılara çıkarmanın gayreti içinde olduklarını bildirdi. Fiziki olarak attıkları adımların kimseyle mukayese edilemeyeceğine işaret eden Erdoğan, çok ciddi bir dönüşüm ve değişim yaptıklarına işaret etti. Erdoğan “Hâlâ da yapıyoruz ve yapacağız da ama yeterli değil. Bu gönül inşa ve ihyasını özellikle halletmemiz lazım” dedi. “Türkiye olarak sorumluluğumuz sadece kendi güvenliğimizi, kendi refahımızı sağlamakla sınırlı değildir” ifadesini kullanan Erdoğan, dünyanın her köşesine yardım ettiklerini belirtti. Erdoğan “Bizi güçlü kılan kendi imkanlarımız, yaptıklarımız kadar, dünyanın her köşesindeki mazlumlara, mağdurlara verdiğimiz güçlü destektir” dedi.

6.2 milyar dolar kalkınma yardımı

Eroğan Türkiye’nin imkanlarının tüm bu çalışmaları yürütmeye yettiğine vurgu yaparak, geçen yıl yapılan kalkınma yardımları tutarının 6.2 milyar dolar olduğuna işaret etti. Erdoğan, 2015’te 3.9 milyar dolar olan bu rakamın, bu yıl çok daha yüksek olacağını söyledi. Böylece Türkiye’nin milli gelirine oranla dünyada en fazla kalkınma yardımı yapan ülke durumuna geldiğini ve bir numara olduğunu kaydeden Erdoğan, “Bu büyüklükte bir kaynağı yardımlara ayırmak bizim için bir külfet veya israf değildir. Tam tersine bu, bizim için hem insani bir görev hem de bir vefa borcudur. Çünkü yardım faaliyetleri yürüttüğümüz ülkelerin pek çoğundaki halkların geçmişte bize hem muhabbetleri hem de sembolik düzeyde bile olsa yardımları vardır” dedi.