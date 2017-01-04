Cumhurbaþkaný Erdoðan: Ýçinden geçtiðimiz günler döviz alýnacak deðil döviz satýlacak dönemdir

Cumhurbaþkanlýðý Külliyesi'nde "33. Muhtarlar Buluþmasý"nda deðerlendirmelerde bulunan Cumhurbaþkaný Erdoðan vatandaþlara ve bankalara ekonomi için çaðrýda bulundu.

Erdoðan þöyle konuþtu:

VATANDAÞLARIMDAN BÝR RÝCAM DAHA OLACAK

Ekonominin can damarý istikrar ve güven ortamadýr. Türkiye'ye saldýrýlarýn hedeflerinden biri ekonomomizin düzgün giden ritmini bozmak, çarklarý kýrmak ve durdurmaktýr. Þu ana kadar bir yorgunluðun ötesinde kalýcý bir hasar hamdolsun almadýk. Ýhracatýmýz yeniden toparlanmaya baþladý. Gerilemenin durduðu ve yeniden yükseliþ dönemine girdik. Turizm sektöründe önce Rusya sonra terör olaylarýyla kayýplarýn yakýnda sona ereceðini bu sezondan itibaren yeniden yükseliþin baþlayacaðýný düþünüyorum. Tabii olmayan yüksek kur birilerine kazandýrýrken birilerine kaybettiriyor. Vatandaþlarýmdan ricam, daha önce bazý ricam oldu ve bu iþi sahiplendiler. Yastýklarýn altýnda varsa dövizler bunu Türk Lirasý'na çevirin dedik. Saðolsun yüklendiler ve TL'ye çevirdiler.

DÖVÝZ ALINACAK DEÐÝL, SATILACAK DÖNEMDEYÝZ

Ýçinden geçtiðimiz günler döviz alýnacak deðil döviz satýlacak dönemdir. Bunu özellikle söylüyorum. Hiçbir kriz sürdürülebilir deðildir. Bu saldýrýlar ilanihaye devam edecek deðildir. Bu saldýrýlarý yönlendirenlere de artan maliyeti vardýr. Bu maliyeti hiçbir gücün uzun süre göze alamayacaðýna inanýyorum. Bizim dayanma gücümüzü bir süredir sýnadýlar. Mücadele gücümüzün ve inancýmýzýn çok yüksek olduðunu, birlik ve beraberliðimizin kolay kolay bozulamayacaðýný gördüler. Onlarda bu tür birlik beraberlik söz konusu deðil. Özellikle Batý ülkelerinde.

BANKALARA ÇAÐRI: FAÝZLERÝ DÜÞÜRÜN

Baþta kamu bankalarý olmak üzere lütfen faiz oranlarýný düþürün. Faiz oranlarýný düþürün ki, yatýrýmcý, giriþimci çok daha rahat bir þekilde yatýrýmýný yapabilsin. Çünkü yatýrým olursa üretim olur. Üretim olursa bu sýkýntýlý süreç baþarýyla atlatýlacaktýr. Çok kazanacaklarýna biraz az kazansýnlar. Zaten kendi paranla kazanmýyorsun ki, vatandaþýn sana getirdiði parayla kazanýyorsun. 10 kazanma 5 kazan.

GELÝN BU MÝLLET ÝÇÝN ÜLKE ÝÇÝN BÝRLÝKTE HAREKETE GEÇELÝM

Baþta kamu bankalarýmýz olmak üzere tabii 1 numara Merkez Bankasý olmak üzere bu çalýþmayý süratle yaparak bunu aþaðýya çekmemiz gerekiyor. Türkiye'nin þu andaki sorunu paranýn yokluðu deðildir, paranýn stabil hale geçmiþ olmasýdýr. Herkes birden alacaðýný tahsil etme, borcunu öteleme gayretine girdiðinde iþin içinden hiç kimse çýkamaz. Hiç kimse önümü göremiyorum deme lüksüne sahip deðildir. Herkes bir arkasýndakinin önünü açarak, bu fedakarlýðý yaparak bu riski alarak ilk adýmý atmalýdýr. Herkes yerinde sabit kaldýðýnda varlýk içinde yokluk çekmeye mahkum oluruz. Gelin ülkemiz için, vatanýmýz, milletimiz için hep birlikte harekete geçelim.

HEMEN ÇALIÞMAYA BAÞLAYALIM

Makinalarý ve tezgahlarý tam kapasite çalýþtýralým. Ýçeride ve dýþarýda yeni pazarlar bulmak için hemen çalýþmaya baþlayalým. Bunlarý yaptýðýmýzda 2017'nin gerçekten çok parlak bir yýl haline dönüþtüðünü göreceðiz. Buna hepimiz göreceðiz. Muhtarlarýmýz olarak sizlerden bu mesajlarýmý milletimize ulaþtýrmanýzý, herkesi bu yönde teþvik etmenizi özellikle rica ediyorum. Bu duygularla her birinize þahsým ve milletim adýna ayrý ayrý teþekkür ediyorum.