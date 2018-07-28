Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karma Ekonomik Komisyon toplantısının bir an önce düzenlenmesini arzu ediyoruz

Başkan Erdoğan ve Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçti.

Heyetler arası görüşmenin basına açık kısmında konuşan Başkan Erdoğan, "Güzel ülkenizi ilk kez ziyaret etmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı seviyesinde Türkiye’den Zambiya’ya yapılan bu ilk ziyaretin esasen tarihi bir nitelik taşıdığını dile getiren Erdoğan, bu tarihi ziyaretin ruhuna uygun şekilde şahsına ve heyetine gösterilen misafirperverlikten dolayı şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla düzenlenen törene Afrika’dan 10 devlet başkanının katıldığını anımsatan Erdoğan, törene katılarak gösterdiği dostluk için Lungu’ya teşekkürlerini yineledi.

İkili görüşmelerinde iki ülke arasındaki ilişkilerin genel bir değerlendirmesinde bulunduklarını belirten Erdoğan, "Zambiya bağımsızlığını kazandığı günden bu yana demokratik kurumları, barış ve istikrar ortamı, kalkınma hamleleri ve önemli potansiyeliyle Afrika ülkeleri içinde model ülke olmayı sürdürmektedir. Zatı devletlerinin dirayetli liderliğinin bu başarı da önemli bir payı var." diye konuştu.

Zambiya’yı ikili ilişkileri çeşitlendirip geliştirebilecekleri dost bir ülke, siyasi ve ekonomik ortak olarak gördüklerine işaret eden Erdoğan, siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel, her türlü alanda iş birliğini daha da ilerletmeye hazır ve kararlı olduklarını bildirdi.

- "Bugün çok hızlı bir başlangıç yapıyoruz"

Başkan Erdoğan, "Bugün çok hızlı bir başlangıç yapıyoruz. Bugün imzalayacağımız anlaşmalara farklı bir önem atfediyorum. Farklı alanlarda 12 anlaşma imzalayacağız, bu ilişkilerimizin özellikle inşa edileceği ahdi altyapıyı kuvvetlendirmek için önemli bir gösterge." dedi.

TBMM’de Zambiya Dostluk Grubu bulunduğunu ve dostluk grubunun yeni üyelerini de en kısa zamanda belirleyeceklerini söyleyen Erdoğan, Zambiya Ulusal Meclisinde de bir dostluk grubu oluşturulmasını özellikle beklediklerini, böylece parlamentolar arası ilişkilerin düzenli ve sağlam bir çerçevede ilerletilebileceğini vurguladı.

İki ülkenin toplam nüfusunun yaklaşık 98 milyon olduğunu ve bunun önemli bir potansiyel oluşturduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

“Yüzölçümlerimiz birbirine çok yakın, 752-753 bin kilometrekare sizlerin yüzölçümü, 780 bin kilometrekare de bizim yüzölçümümüz. Bu alanlarda bizler müşterek olarak çok şeyler yapabiliriz. Ticari ve ekonomik ilişkiler ülkelerimizin potansiyelleri göz önüne alındığında en fazla ilerleme sağlanabilecek alanı oluşturmaktadır. Türk firmaları elektrik santrali, baraj, altyapı, yol, konut gibi büyük müteahhitlik işlerinde uluslararası seviyede tecrübe ve prestij sahibidir. Zambiya’da açılacak ihalelere katılarak başarılı olacaklarına ve bu işlerdeki standardın yükseltilmesine katkıda bulunacaklarına eminim."

Başkan Erdoğan, ekonomik alandaki deneyimlerini karşılıklı çıkarlara hizmet edecek projeler çerçevesinde paylaşmaya hazır olduklarına işaret ederek, "Aramızda 2017 yılında gerçekleşen ticaret hacmine baktığımızda, çok çok basit, 22 milyon dolar. Ticari ilişkilerimize ivme kazandırmak amacıyla çabalarımızı sürdürmeliyiz." dedi.

Bugün Türk ve Zambiyalı iş adamlarının bir toplantı yapacağını anımsatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar hiç yapılmamış olan Karma Ekonomik Komisyon toplantısının ilkinin bir an önce düzenlenmesini arzu ediyoruz. İş Konseyinin ilk toplantısının geçtiğimiz haziran ayı sonunda gerçekleştirildiğini memnuniyetle öğrendim. Fakat bunun düzenli bir şekilde devamında büyük faydalar görüyorum. Ayrıca 7’nci Ulusal Kalkınma Planınız çerçevesinde öncelik verdiğiniz tarım, enerji, turizm, imalat ve sağlık alanlarında sizinle iş birliğini ilerletebiliriz. Bu konuda, hepsinde beraber hareket etmeye varız. Zambiya’nın ekonomik hayatını çeşitlendirme hedefine küçük ve orta ölçekli işletmeler alanındaki tecrübelerimizle katkıda bulunabileceğimizi de düşünmekteyim."