Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Başbakanı Şeyh Jaber Al Mubarej Al Hamad Al Sabah'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Başbakanı Şeyh Jaber Al Mubarej Al Hamad Al Sabah'ı kabul etti
- DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Başbakanı Şeyh Jaber Al Mubarej Al Hamad Al Sabah'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
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