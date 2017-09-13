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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Başbakanı Şeyh Jaber Al Mubarej Al Hamad Al Sabah'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Başbakanı Şeyh Jaber Al Mubarej Al Hamad Al Sabah'ı kabul etti

  • DHA
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Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Başbakanı Şeyh Jaber Al Mubarej Al Hamad Al Sabah'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. 

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