Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkem için 1,5 yıl feda ettim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NTV’de canlı yayınlanan “Siyasi İşler Özel” programında erken seçim başta olmak üzere gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi:

- YOLDA ÖĞRENDİM: Sayın Bahçeli’nin açıklamasını TBMM’ye gelirken yolda öğrendim. Son cumhur ittifakını beraber olgunlaştırdığımız müttefikimizin bu açıklaması durumu değerlendirmemizi gerektirdi. Bunun üzerine durumu değerlendirelim istedik. Değerlendirdik ve böylece buraya geldik. Yoksa önceden böyle bir görüşme, sufle etme söz konusu değil. Nitekim yola da böyle çıkışımız oldu.

- DAHA 1,5 YILIM VARDI: Ben 1,5 yıl daha cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturma rahatlığına erişebilirdim. Biz bunu düşünmedik. Bizim düşündüğümüz tek şey var, ülkemizin huzuru, refahı nerede? Burada ana muhalefetin madem ki böyle bir hırsı var, onların hırsını da rahatlatalım istedik. Onun için adımı atalım, onlar da rahatlasınlar. Durmadan ‘er meydanı, er meydanı’ diyor. Biz de her meydanı dedik. Buyursunlar şimdi her meydanında inşallah milletimiz bedeli ödetecek, soracak. Eğer bize ‘devam’ derse milletimiz, devam ederiz, ‘tamam’ derse saygı duyarız, yapılacak iş budur. Biz eserlerimizle ortadayız.

- KARDEŞLİK RUHU: Bu ittifaka (cumhur ittifakı) tarafların saygı duyması, sahip çıkması, ittifakın iki parti açısından da başarılı olmasını getirecektir. İttifak sütununda 2 parti olduğuna göre mühür, hangi tarafa vurulursa onun hanesine yazılacaktır. Cumhur ittifakının buradaki başkan adayı zaten bellidir. Cumhur ittifakının başkan adayı olarak burada eğer cumhur şahsımı seçerse, seçmesi halinde bizler tabii parlamentodaki bu cumhur ittifakına layık olmaya, onların şahsında, milletimizin layık olmanın gayreti içinde olacağız. İtitfakın ruhu kardeşlik ruhu.

- İTTİFAK HAYIRLI OLDU: Bizim özellikle MHP ile normal şartlarda dahi azami müştereklerimiz var, ama bir CHP ile bizim doğru dürüst asgari müştereğimiz bile yok. Niye? CHP, yeri geldiği zaman teröristlerle el ele, kol kola girebiliyor, onlarla beraber yürüyebiliyor, onları savunabiliyor. Ellerimizde çok belge var. Cumhur ittifakında ‘tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ belirleyici dört esas. Buranın en önemli ittifakı yerli ve milli olması. Öbür tarafta böyle bir şey söz konusu olmadığı için, böyle bir şeyi de onlarla beraber yapmak, yürütmek mümkün değil. Burada zaten bütün bunlar hasıl olduğu için cumhur ittifakının kuruluşu da güzel, hayırlı oldu. Benim milletim bu ittifakın güzelliğini de hasılasını da görecek ve bu hasılayla bu ittifaka sarılacak.

- MHP İLE MİTİNG: Böyle bir talebin olması noktasında, olumsuz görüşümüz söz konusu değil. Benim milletim bu ittifakın güzelliğini de görecek, hasılasını da, bu ittifaka sarılacak.

- CHP LİDERİNİN ADAYLIĞI Ana muhalefetin başındaki zatın yarışa girmesini isterim. Durmadan er meydanı er meydanı diyor biz de her meydanı dedik. Milletimiz bedeli ödetecek soracak.

- BAKIŞ AÇISI MİLLİ DEĞİL: Ana muhalefetin ülkenin kalkınmasına bakış anlayışı milli değil, yerli değil. Bakıyorsunuz sizi Batı’ya gidip sürekli olarak şikayet eden bir ana muhalefet anlayışını milli olarak değerlendirebilir misiniz? Türkiye’ye cephe açan ülkelere gidip sizi şikayet eden bir siyasi partiyi milli olarak değerlendirebilir misiniz? Şu anda arkasında terör örgütünün olduğu malum, sözde bir parti ülke ülke dolaşıp kimi şikayet ediyor? Bizleri şikayet ediyor.

-TEMAYÜL YOKLAMASI: Buradaki bütün hedef, Yüksek Seçim Kurulu’nun açıklayacağı seçim takvimidir. Onlar resmi seçim takvimini açıklayacak ki biz de gerçi önceden bazı hazırlıklar var ama kendi takvimimizle onu örtüştüreceğiz. Böylece yol haritamızı da ona göre belirleyeceğiz. Temayül yoklamasını yapacağız, çünkü temayül olmadan milletvekili adaylarımızı belirlemek doğru olmaz.

-YARDIMCILAR SEÇİM SONRASI: Kampanya’ya başlamadan önce Cumhurbaşkanı yardımcılarını açıklayacak mısınız?” sorusuna Erdoğan, “Hayır” diye cevap verdi. Erdoğan, “Sayın Başbakan son Başbakan olacağını söyledi, ilk Cumhurbaşkanı yardımcılarından olacak mı?” sorusuna ilişkin ise “Ona da şimdiden hayır. Önce derenin görülmesi sonra paçasının sıvanması gerekir” dedi.

- GURBETÇİLERİMİZLE BULUŞACAĞIM: 10-11 bin kişilik bir spor salonunda bir uluslararası kuruluşun toplantısında bulunacağım ve orada Türk vatandaşlarıma sesleneceğim. Büyük ihtimalle Avrupa’yı orada toparlayacağız. Konuşmamızı yapacağız. Demokrasi mücadelesi öyle kolay kolay kısıtlanabilecek, önü kesilebilecek bir mücadele değildir. Sizin bir yerde önünüzü keserler öbür yerden çıkarsınız. Avusturya’nın başındaki zatın attığı bu adımlar tamamen kendisine ters dönecek adımlardır. Bunlar da bunun bedelini ödeyecektir.

- AVRUPA KENDİ İŞİNEBAKSIN: Türkiye’de seçim hiçbir zaman şaibeli olmamıştır. Tam aksine bir Amerika bile bizim yaptığımız seçimleri yapamamıştır. Biz, yüzde 86 katılımla seçimler gerçekleştirmiş bir ülkeyiz. Onlara baktığınız zaman en kabadayısı yüzde 40, 45, 48 buralarda görürsünüz. Hatta Avrupa’da yüzde 35’lerde seçimler yapan ülkeler var. Onlar kendilerine baksın.

EKONOMİYE ÖZEL SEKTÖRDEN BAKAN

- BU İŞİN CAN DAMARI EKONOMİ: Özel sektörde başarılı kişilere kabinenin içinde olma teklifi yapabiliriz. Ekonomiyi de emanet edebiliriz. Çünkü ekonomi, bu işin can damarı. Enerji artık dünyada ekonominin içerisinde farklı bir yere oturuyor. Dolayısıyla bizim buraları, emin, sağlam, üretken, verimli ellere teslim etmemiz lazım. Önümüzdeki dönemde, yeniliklerimizden bir tanesi de inşallah bu olacak.” - YARDIMCILAR SEÇİM SONRASI: Erdoğan, ‘Kampanya öncesi Cumhurbaşkanı yardımcılarını açıklayacak mısınız?” sorusuna “Hayır” diye cevap verdi. “Sayın Başbakan son Başbakan olacağını söyledi, ilk Cumhurbaşkanı yardımcılarından olacak mı?” sorusuna ilişkin ise “Ona da şimdiden hayır. Önce derenin görülmesi sonra paçasının sıvanması gerekir” dedi. - GURBETÇİLERİMİZLE BULUŞACAĞIM: 10-11 bin kişilik bir spor salonunda bir uluslararası kuruluşun toplantısında bulunacağım ve orada Türk vatandaşlarıma sesleneceğim. Büyük ihtimalle Avrupa’yı orada toparlayacağız. Demokrasi mücadelesi öyle kolay kolay kısıtlanabilecek, önü kesilebilecek bir mücadele değildir . - AVRUPA KENDİ İŞİNE BAKSIN: Türkiye’de seçim hiçbir zaman şaibeli olmamıştır. Amerika bile bizim yaptığımız seçimleri yapamamıştır. Biz, yüzde 86 katılımla seçimler gerçekleştirmiş bir ülkeyiz. Onlara baktığınız zaman en kabadayısı yüzde 40, 45, 48 buralarda görürsünüz. Hatta Avrupa’da yüzde 35’lerde seçimler yapan ülkeler var. Onlar kendi işlerine baksınlar. TEHDİT STRATEJİK ORTAKLARDAN GELİYOR - SURİYE’DE 20 ÜSSÜ VAR: NATO müttefiki olmamıza rağmen, biz paramızla ABD’den silah alamıyoruz ama bu terör örgütleriABD, ücretsiz olarak bu silahları, bu mühimmatı verebiliyor. Demek ki tehdit nereden geliyor? Öncelikle stratejik ortaklardan geliyor. ABD’nin Kuzey Suriye’de 20 üssü var. Bunlar kime karşı? - ATİNA’YA BARIŞ MESAJI: Herhangi bir fiili müdahale olmadıktan sonra niçin şu güzelim barışı gölgeliyoruz, lekeliyoruz? Bizim artık dünyada barışa ihtiyacımız var. Kaldı ki sizlerle olan barışımız bizim, hiçbir ülkeyle olan barışa benzemez. Yunanistan’da Çipras bir başbakan olarak genç, dinamik, ‘Yeni bir adım atalım’ arzusundadır, isteğindedir. Son ziyaretimde cumhurbaşkanını aynı havada gördüm. - ADİL ÖKSÜZ’ÜN İZİNİ SÜRÜYORUZ: 19 değişik ülkeden 83 FETÖ’cüyü getirdik. Kararlıkla devam ediyoruz. MİT bunları yerinde paketleyip alıp geliyor. Bu işin kaçışı yok. Mesela şimdi en son Gabon’da olanları eşleriyle beraber alıp geldik. Alıp geleceğiz. Çünkü biz bu şehitlerimizin ahından kurtulamayız. Bu gazilerimizin çektiği acıları dindiremeyiz. Adil Öksüz’le ilgili çalışmalar da sürüyor. Kendisinin hangi ülkede olduğunu söylemem uygun olmaz. Ama iz sürüyoruz. Bazı bağlantılar kurulmuş vaziyette. Aldığımız istihbarata doğru çıkarsa onunla ilgili adımı da gerçekleştirmiş olacağız.

OHAL SADECE TERÖRE KARŞI

İş Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) Genel Kurulu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabinede ‘işadamlarının da olabileceği’ mesajını verdi. Seçimlerin ardından da iş dünyasıyla bir araya gelmeye, sorun ve çözüm hususlarını konuşmaya devam edeceklerini belirten Erdoğan, “Dışarıdan bu kabineye üyeler almamız mümkün olacak. Tabii burada iş dünyamızın içindeki pehlivanları da göreceğiz bakalım. ‘Hadi gel sen bu kabinede görev al.’ dediğimiz zaman bakalım görev alabilecekler mi? Bunları da göreceğiz. Olur ya ‘Ben burada çok kazanıyorum, oraya gelemem’ diyenler de çıkabilir. Bakacağız. Çünkü iş hayatının içinde olan arkadaşlardan böyle bir kabinede istifade etmeyi, milletimiz bize ‘Tekrar yürü’ derse görev telakki ederiz” dedi.

YAKINDAN TAKİP

Türk özel sektörüne, dış ekonomik ilişkileri yürütmek, imkanları araştırmak, ihracatı artırmak ve bu hususlarda yardımcı olarak kurulan DEİK’in çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Erdoğan, gerek kurumsal düzeyde gerekse de şirket bazında kendilerine bildirilen sorunların çözümleri için muhatapları nezdinde her türlü gayreti gösterdikleri dile getirdi. Erdoğan “Ülkemizde iş adamlarının meseleleriyle bu kadar yakından ilgilenen ve yurt dışı temaslarında kendilerini bu kadar önde tutan bilmiyorum, bundan önce böyle bir Cumhurbaşkanı oldu mu olmadı mı, yaptığım tespitlere göre yok” diye konuştu.

Erdoğan, iş adamları arasında asla ayrımcılık yapmadıklarını vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Biz isimlerle, bu isimlerin meşrepleriyle, fikirleriyle, kökenleriyle, siyasi duruşlarıyla ilgilenmiyoruz. Onların sadece Türk iş adamı olması bizim için yeter sebeptir. Buradaki her bir arkadaşımın yaptıkları işlerin hacmi, şirketlerinin değeri 15 yıl öncesine göre onlarca kat artmıştır. Girişimcilerimiz ve yatırımcılarımız için dün ulaşılmaz gibi gözüken hedefler hamdolsun bugün sadece zaman ve planlama meselesi haline dönüşmüştür. Nitekim ihracatımızın 36 milyar dolardan 160 milyar dolara çıkmasını bu gelişmenin, bu öz güvenin bir neticesi olarak görüyorum ama bizim hedeflerimiz çok daha büyük. Türkiye’yi 1 trilyon dolar dış ticaret, 2 trilyon dolar milli gelir düzeyine çıkartma hedefimiz var. Bu konuda iş dünyamızla eskilerin dediği gibi kavilleştik. İnşallah durmadan, yorulmadan, bıkmadan çalışacak ve 2023 hedeflerimize ulaşacağız.”

DEİK Başkanı Nail Olpak (solda) günün anısına Erdoğan’a hediye sundu.

Parayı yastık yapmayın

Yanlışlara siper olmadıklarını, doğru yapılan işleri desteklediklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Eğer desteklemiyorsam bu vatanıma da milletime de ihanettir” dedi. Erdogan “Ülkenin yatırıma ihtiyacı olduğu dönemde iş adamı parasını yastık edip üzerinde uyumayı veya bu anlama gelecek alanlara yönelmeyi tercih ediyorsa, sorumluluklarının farkında olup olmadığını öncelikle bir düşünmesi lazım. Hele hele parasını alıp yurt dışına gidene zaten diyecek bir sözümüz kalmamıştır.”