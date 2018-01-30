Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayii projeleri 60 milyar dolara ulaştı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında, "Sözleşmeye bağlanan veya sözleşme çalışması süren savunma sanayii projeleri 60 milyar dolara ulaşmıştır." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:



İşi ecdadımıza hakarete vardırmasına ne diyeceğiz? ‘Osmanlı hiçbir şey üretmemiş’, her şey Cumhuriyet’in ilk yıllarında kurulmuş, sonrasında gelenler onları da batırmış. Bu yalancılıktır, iftiradır.



En büyük atılım CHP döneminde değil Demokrat Parti döneminde yaşanmıştır.



Ülkemiz 6 milyar dolarlık üretim ve 2 milyar dolarlık ihracat kapasitesi bulunan savunma sanayiine sahiptir.



Sözleşmeye bağlanan veya sözleşme çalışması süren savunma sanayii projeleri 60 milyar dolara ulaşmıştır.