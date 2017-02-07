Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir istihdam seferberliği başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Ekonomi Şurası'nda konuşma yaptı.

İş dünyasına seslenen Erdoğan, "Hep beraber gecikmeden süratle adımı atıp, eleman alımlarını başlatarak mart sonuna kadar ciddi bir dönüşümü yakalamalıyız. Yeni bir istihdam seferberliği başlatıyoruz" dedi. Faiz politikasından şikayetçi olduğunu belirten Erdoğan, "Başta kamu bankaları olmak üzere finans sektörünün patronlarını insafa davet ediyorum" diye konuştu.

"İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ BAŞLATIYORUZ"

Ülkemizde işsizlik rakamlarının artmasının sebebi nüfustaki genç oranın yüksekliği ve kadınların iş gücüne katılımının artmasıdır. Madem fevkalade bir durumla karşı karşıyayız, yeniden kolları sıvama zamanıdır. TOBB'un bütün üyeleri nezdinde yeni bir istihdam seferberliği başlatıyoruz. İnşallah yıl sonunda her ilin istihdam şampiyonlarını birlikte ödüllendireceğiz. Bugün başlatılan istihdam seferberliğine birliğinizin tüm üyelerinie etkin şekilde katılmaya davet ediyorum. Valilerimize talimat veriyorum, istihdam seferberliğine şehirlerin tamamı katılacaktır. İstihdam seferberliğinin koordinasyonunu hükümetimiz yapacaktır.

"FAİZ POLİTİKASINDAN ŞİKAYETÇİYİM"

Ülkemin faiz politikasından şikayetçiyim. Bu faiz politikasıyla ülkem kalkınmaz. Bu faiz politikası aslında bir sömürü aracıdır. Girişimci atacağı adımları neyle atacak, alacağı düşük faizli krediyle yapacak. Fakat Merkez Bankası'nın ilan ettiği faiz oranını ikiye katlayarak kredi vermeye yönelirsen, yüzde 15,16,17 ile bir yere varamayız. Finans sektörünün patronlarını insafa davet ediyorum, başta kamu bankaları olmak üzere. Bunu kararlı bir şekilde bu adımı atmaya mecburuz. Enflasyon neticedir, faiz sebeptir. Enflasyonu doğuran bir numaralı sebep faizdir.