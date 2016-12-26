Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük müjde! 'Türkiye sınıf atladı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

Ben de çok teşekkür ediyorum. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Her biri yaklaşık 5,5 kilometrelik iki tünelle geçişi sağlayan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin hayırlı olmasını diliyorum. Orta Karadeniz'i, İçanadolu'ya bağlayan bu tünel sayesinde Ilgaz Dağı kesintisiz ve güvenli, konforlu bir yolculukla aşılabilecektir. Sürücülerimizin korkulu rüyası olan bu geçit zorlu mevsim şartlarında sık sık kapandığı için vatandaşlarımız mağdur oluyordu. Ilgaz dağı 8 dakikalık kısa bir sürede dışarıdaki hava durumundan etkilenmeden geçilebilecektir. Başından sonuna her aşamasında emeği geçen başta Başbakanımız olmak üzere bakanlarımızı, tüm kurumlarımızı, işçisinden mühendisine herkesi tebrik ediyorum.

BU ESER SERİYE BAĞLADIĞIMIZ PROJENİN SON HALKASIDIR

Bu eser seriye bağladığımız büyük proje açılışlarımızın son halkasıdır. Haziran ayında Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli ile birlikte bugün de Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni ekliyoruz. 14 yılda 189 yeni tünel ekledik. Kara, demir ve şehiriçi tünellerde bu sayı 393'e çıkıyor. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 18 bin 300 kilometre ilaveyle yaklaşık 25 bin kilometreye ulaştırdık. Ülkemizi yüksek hızlı tren hatlarıyla tanıştırdık. Yeni hatların inşası hızla devam ediyor. 29 yeni havalimanı ile 55 havalimanına sahip olduk. İstanbul'da halen inşası süren yeni havalimanımız dünyanın en büyüğü olacaktır.

TÜRKİYE ARTIK YÜKSEK GELİRLİ ÜLKELER SINIFINDADIR

Size bir müjde veriyorum. OECD Türkiye orta gelirli ülkeler sınıfından yüksek gelirli ülkeler sınıfına geçtiğini açıkladı. Şehitlerimizi unutmadık, gazilerimizi unutmadık. Terörle mücadelede yaptığınız fedakarlıkları unutmadık. Türkiye güvenlik sorunlarıyla büyüyebileceğini ispat etmiş bir ülkedir. Bir kez daha 15 Temmuz şehitlerimize, terörle mücadele şehitlerimize, Suriye'de El Bab şehitlerimize ve diğerlerine, ailelerine başsağlığı diliyorum. Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tünelimizin yapımında inşasında emeği geçen Başbakanımıza, bakanlarımıza, yüklenici firmaya, mimarından mühendisine, işçisine kadar herkesi bir kez daha şahsım ve milletim adına kutluyorum. Tünelimiz, yollarımız, aydınlık yarınların müjdecisi olsun. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyor, Allah'a emanet olun.