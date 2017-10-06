Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran ziyareti Van'da beklentileri yükseltti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran'a yaptığı ziyaret sırasında iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik varılan mutabakatlar ve alınan kararlar, Van'da sevinçle karşılandı.

Türkiye'nin İran'a açılan 3 kapısından biri olan Kapıköy Sınır Kapısı'nın alınan yeni kararlarla kentin ekonomisine daha büyük katkı sağlayacağını düşünen iş çevreleri, İran'a en uzun sınır hattına sahip olan Van'ın bu pastadan en büyük payı alması için çaba göstereceklerini vurguladı.

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınır kapılarının haftanın 7 günü 24 saat esasına göre çalışmasının önemli bir sinerji yaratacağını söyledi.

Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'nda yürütülen modernizasyon çalışmalarının da tamamlanmasıyla Van'ın ekonomide büyük bir ivme yakalayacağını belirten Çiftci, şöyle konuştu:

"Şu anda İran'a açılan en büyük kapımız Gürbulak. Ancak Kapıköy Sınır Kapımız açıldığında daha büyük bir kapasiteye sahip olacak. Van ve bölge ülke ekonomisi açısından ciddi bir ekonomik değer söz konusu olcak. Bu çok önemli ve kıymetlidir. Daha önce bakanlık olarak Kapıköy'de ihraç mahreçli ürünlerde ÖTV ve KDV'siz akaryakıt satışı için petrol istasyonu kurulması tebliğini yayınlamıştık. Türkiye'nin en büyük kapısı olan Kapıkule ile yetkilerini eşitleyerek bir çok üründe ithalat ve ihracat yetkisi vermiştik. Bütün bunlar birlikte değerlendirildiğinde, 24 saat çalışma dönemi başladığında kente büyük ekonomik değer katacak."

9 ayda 363 bin İranlı turist geldi

İran'da iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çok önemli kararların alındığını dile getiren Çiftci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu gelişmeler özellikle Van adına, esnaflarımız adına büyük mutluluk. Van'ın 50 yıllık kapı hayali gerçek oluyor. Van'a 9 ayda İran'dan 363 bin 863 yolcu girişi olduğunu görüyoruz. Bunun yanında 335 bin 131 de geri dönüş var. Yıl sonuna kadar bu rakamın 500 bine yükselmesini bekliyoruz ve daha da artmasını ümit ediyoruz. Van tarihinde ilk kez bu rakamlara ulaşıldı. İlişkilerin gelişmesiyle Van'da her şey daha güzel olacak. Araçlara bakıldığında 22 bin 397 ticari ve yolcu taşıyan araçların girişi olmuş. Allah nasip ederse sınır kapımızı açtığımızda, tesisleri tamamladığımızda bu rakam milyonları aşacak ve Van ekonimisine büyük katkı sağlayacak."

Çiftci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakanlarla yaptığı İran ziyaretinin Türkiye, İslam alemi ve özelde Van için çok kıymetli ve büyük getirisi olacağını kaydetti.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva ise kritik bir dönemde gerçekleşen ziyaretin olumlu yansımalarına tanıklık ettiklerini ve alınan kararlardan memnuniyet duyduklarını bildirdi.

"İran pazarından yararlanmak için hızlı davranmalıyız"

Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Aslan da ülkenin İran'a en yakın noktalarından birinin Van olduğunu belirterek, yeni alınan kararla bu büyük pazara daha kolay erişme imkanı bulacaklarına dikkati çekti.

Aslan, Van'a gelen İranlı turistlerin her alanda kent ekonomisine çok büyük katkı sağladığını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin bu anlamda kent için ayrı bir önem taşıdığını aktardı.

Ziyaret sırasında alınan kararların birebir kenti de etkilediğini, kapıların 24 saat açık tutulması, mesailerin uyumlaştırılmasının Van ile İran arasındaki ticari aktivitelerin daha da hareketleneceği anlamına geldiğini aktaran Aslan, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretindeki olumlu hava, bakanların da ziyarette yer alması ülkemizin İran'la ticaretinin artacağını gösteriyor. Biz Van olarak daha aktif olursak komşu ülkeyle ticaretin büyük kısmı Van'dan gerçekleşir ve biz de bundan payımızı alırız. İran pazarından yararlanmak için hızlı davranmalıyız. Bu ilimiz için büyük bir nimet. İlimizdeki siyasilerle, Ankara ayağıyla, yerel yöneticilerimiz ve belediyelerimizle hep birlikte hareket ederek ilimizin bu anlamda gelişmesine katkı sunmalıyız. Son zamanlarda İranlı turistler konusunda ilimize büyük bir ilgi var. Biz bunun devam etmesi ve ticaret alanında da istediğimiz seviyeye gelmemiz için gerekli duyarlılığı göstermeliyiz."

"Turizmdeki hareketliliği ticarete de yansıtmalıyız"

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Van Şube Başkanı Süleyman Güler, sınır kapılarının 24 saat açıt tutulması, mesailer konusundaki farklılıkların giderilmesinin Van ekonomisinin gelişmesine çok büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Güler, sınır kapısındaki modernizasyonun da kısa zamanda tamamlanmasıyla kentin önünün açılacağını ve bölgenin cazibe merkezi olması yönündeki özelliğinin pekişeceğiğini bildirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İran çok büyük bir pazar. Bundan pay alabilmemiz için sürekli komşu ülkeyi ziyaret ederek ilişkilerimizi sıcak tutmalıyız. Bu anlamda önümüzdeki günlerde bir ziyaret planlamamız var. Sivil toplum kuruluşlarımızın bu konuda rol alması gerekiyor. İlimizin İran'la turizm konusundaki atılımını ticari alanda da geliştirmemiz gerekiyor. İranlı turistlerin kentimize olan ilgilerini hep birlikte görüyoruz. Bundan sonra da bunun devam etmesi için gereken duyarlılığı göstermemiz gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti ülkemizin ve bölgemizin geleceği açısından önem taşıyor."